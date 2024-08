Matías Viña descartado; Nicolás de la Cruz pidió disculpas y Giorgian de Arrascaeta en duda; tétrico panorama de Flamengo

20240812 Matías Viña recibió un golpe en su rodilla derecha este domingo Matías Viña recibió un golpe en su rodilla derecha este domingo

Los delanteros Pedro y Gabigol, ambos con lesiones musculares, no volverán a jugar hasta setiembre. Los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugarán del martes 17 al jueves 19 de septiembre. Posteriormente, las revanchas correspondientes serán una semana más tarde, entre el 24 y el 26

Nicolás de la Cruz pidió disculpas

Mientras que De Arrascaeta, con dolores en la zona de aductores, pidió el cambio en el partido contra Botafogo y es la principal preocupación. El volante se sometió a tratamiento y este martes se la harán más pruebas.

Pero no es el único. El técnico Tité reveló en rueda de prensa que Nicolás De La Cruz no jugó contra Botafogo porque no estaba en condiciones de jugar. El volante "pidió disculpas" al entrenador en el vestuario tras la derrota por no estar a disposición.

Además de la actividad con Flamengo, de confirmarse una lesión, De Arrascaeta también se puede perder los próximos partidos de Uruguay en las Eliminatorias.