Lanús venció 1-0 al Flamengo de Giorgian de Arrascaeta en la ida de la Recopa Sudamericana: mirá cuando se juega la vuelta

Giorgian de Arrascaeta en la final de la Recopa Sudamericana contra Lanús

Lanús venció 1-0 a Flamengo , con los uruguayos Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela de titulares, por la final de ida de la Recopa Sudamericana , disputada este jueves por la noche en Buenos Aires.

El granate comenzó mejor el partido en el estadio Ciudad de Lanús, con algunas chances que dieron trabajo al golero Agustín Rossi . En los primeros minutos un centro de Eduardo Salvio fue desviado por Rodrigo Castillo y se metió en el arco brasileño, pero el tanto fue anulado por offside.

El mengao tuvo la más clara a los 35, con una asistencia de De Arrascaeta que dejó solo a Everton, pero Nahuel Losada atajó el disparo.

En la segunda mitad Lanús afianzó su superioridad contra el campeón de la Libertadores y el Brasileirao, que tuvo poca profundidad a pesar de dominar la posesión. El local, bien parado atrás y aprovechando contraataques rápidos , tuvo casi la totalidad de las oportunidades en la parte final.

El uruguayo Matías Abaldo convirtió un golazo en el triunfo de Independiente ante Lanús: mira el video

REDES El tremendo caño viral de Giorgian De Arrascaeta a Varela en el entrenamiento del Flamengo, antes de la final de la Recopa Sudamericana: mirá el video

A los 69 minutos un disparo de Sasha Marcich en el rebote de un córner encontró el pie de Castillo, que desvió la pelota a la red. Sin embargo, el VAR anuló nuevamente la apertura del marcador para el campeón de la Sudamericana, que de todas formas llegaría ocho minutos después.

Esta vez Marcich desbordó por la banda izquierda y mandó un centro que encontró entre medio de los defensores brasileños a Castillo, que cabeceó por encima de todos para poner el 1-0 definitivo.

Embed ¡¡LA TERCERA FUE LA VENCIDA PARA EL GOLEADOR!! Luego de dos goles anulados, RODRIGO CASTILLO metió un gran cabezazo, venció a Rossi y marcó el 1-0 de Lanús ante Flamengo.



Mirá la #Recopa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9s30PgjScW — SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2026

Poco pudo hacer un Flamengo que tuvo a su figura Lucas Paquetá durante los 90 minutos, y que intentó cambiar en algo su juego con los ingresos de Pedro, Samuel Lino y el uruguayo Nicolás de la Cruz, que entró para los últimos 15.

De Arrascaeta se retiró a los 58 minutos del partido, mientras que Varela completó todo el encuentro. En el equipo argentino estuvo en el banco el zaguero uruguayo Gonzalo Pérez, que no tuvo minutos.

La vuelta de la Recopa se disputará el próximo jueves 26 de febrero a las 21:30, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.