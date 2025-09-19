El golazo de Guillermo Varela a Fernando Muslera para el triunfo de Flamengo ante Estudiantes de La Plata en un partido que pintaba para goleada y terminó 2-1

Flamengo , gracias a un relampagueante comienzo y a un golazo del uruguayo Guillermo Varela , venció este jueves 2-1 a Estudiantes de La Plata en el Maracaná, en la ida de su cruce por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El delantero Pedro, a los 15 segundos, y el lateral derecho uruguayo, en el minuto 9, marcaron los goles del equipo de Rio de Janeiro.

El Mengão, que tuvo también como titulares a los uruguayos Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De la Cruz , fue dominante, pero dejó vivo a su rival, que tuvo como figura al golero Fernando Muslera y que descontó en el 90+1 con diana del atacante Guido Carrillo.

El festejo de Guillermo Varela junto a Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De la Cruz

Los cariocas acabaron con diez hombres, pues el ecuatoriano Gonzalo Plata fue expulsado por doble amonestación en el 82.

"Por una catástrofe de árbitro, pasó lo que pasó", dijo en rueda de prensa el entrenador rubro-negro, Filipe Luís, al criticar con dureza la segunda amarilla que el principal colombiano Andrés Rojas mostró a Plata, así como otras decisiones.

"No tenemos que reclamar, no tenemos que bajar la cabeza; por el contrario, fue una victoria importante", dijo, sin embargo, Pedro a la transmisión oficial de televisión.

Flamengo's players pose for a photo ahead of the Copa Libertadores quarterfinal first leg football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Estudiantes de La Plata at the Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil on September 18, 2025. Pablo PORCI Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De la Cruz en el XI de Flamengo ante Estudiantes Foto: AFP

El próximo jueves será la vuelta en La Plata. El ganador enfrentará en semifinales al triunfador de la eliminatoria entre Racing y Vélez Sarsfield, en la que La Academia tomó ventaja el martes al ganar 1-0 como visitante.

Inicio a toda máquina

Sin perder tiempo, Flamengo respondió a su condición de favorito en busca de una cuarta Libertadores tras las ganadas en 1981, 2019 y 2022.

Pedro, en segundos, puso en ventaja al conjunto de Filipe Luís.

El centrodelantero presionó, robó un balón al borde del área y combinó con Plata, quien le devolvió la pelota. El 9 recibió de espaldas al arco, con un adversario encima, y giró para batir a Muslera con un tiro raso.

Flamengo's Uruguayan defender #02 Guillermo Varela celebrates scoring his team's second goal during the Copa Libertadores quarterfinal first leg football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Estudiantes de La Plata at the Maracana Stadium in Ri El festejo de Guillermo Varela Foto: AFP

Su diana es la segunda más rápida en esta Libertadores, tras la firmada por Artur, del Botafogo, a los 14 segundos de su partido contra Liga de Quito en la ida de los octavos.

El récord absoluto tiene casi 50 años, impuesto por el peruano Félix Suárez al marcar a los 6 segundos del encuentro del 4 de abril de 1976 entre Alianza Lima y el colombiano Independiente Santa Fe, en victoria aliancista de 3-0.

Y ni siquiera se cumplían diez minutos cuando Varela aumentó distancias. Fue una jugada de lateral a lateral, con un remate del uruguayo de volea a centro de Ayrton Lucas.

Muslera al rescate

Si no fuese por Muslera, Estudiantes hubiese dejado el Maracaná con un marcador adverso más abultado.

Estudiantes' Uruguayan goalkeeper #16 Fernando Muslera and Flamengo's Ecuadorean midfielder #50 Gonzalo Plata fight for the ball during the Copa Libertadores quarterfinal first leg football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Estudiantes de La Fernando Muslera ante el remate de Gonzalo Plata Foto: AFP

El juego era un monólogo del Fla. Su mediocampo, con el español Saúl Ñíguez y dos paisanos del guardameta uruguayo, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta, se imponía.

Una intervención milagrosa ante Pedro en el 20 inició la exhibición de Muslera, que luego le negó un par de veces el gol a Lino y también cumplió ante una intentona de Plata.

Estudiantes equilibró en la segunda mitad con la decisión del técnico Eduardo Domínguez de dar ingreso a Gastón Benedetti. Los platenses, eso sí, se vieron beneficiados por una lesión de Saúl.

Filipe Luís refrescó, sin poder sacar mayor ventaja, lo que abrió paso a un accidentado cierre por la expulsión.

Y Estudiantes resucitó: un cabezazo de Carrillo hizo volar a Agustín Rossi al borde del final, poco antes de que el propio atacante aprovechara un balón rifado para el descuento, con un remate que se desvió en el central Léo Pereira antes de anidar en la red.

"Era esperar nuestro momento. En nuestra casa va a ser diferente", advirtió Domínguez.

Alineaciones:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Saúl Ñíguez (Allan, 64), Nicolás de la Cruz - Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta (Luiz Araújo, 73), Samuel Lino (Danilo, 86) - Pedro (Bruno Henrique, 73). DT: Filipe Luís.

Estudiantes: Fernando Muslera - Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia (Fabricio Pérez, 86) - Ezequiel Piovi (Gastón Benedetti, 46) - Facundo Farías (Alexis Castro, 60), Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain (Lucas Alario, 86), Cristian Medina (Tiago Palacios, 77) - Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Andrés Rojas (COL).

Con base en AFP