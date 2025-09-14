Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Mirá un nuevo gol de Giorgian De Arrascaeta para Flamengo y los increíbles números que lleva en la temporada con su club

Giorgian De Arrascaeta sigue siendo la gran figura del conjunto carioca y continúa convirtiendo tantos

14 de septiembre 2025 - 17:10hs

Giorgian De Arrascaeta continúa desplegando todo su fútbol en Flamengo en la que es una temporada realmente espectacular y este domingo, jugando como visitante contra Juventude por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, volvió a convertir un nuevo gol.

El media punta viene de jugar el partido de la clasificación de la selección uruguaya al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, anotando un tanto y siendo además, la figura de la cancha.

Los números increíbles de De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta volvió a ser tendencia este domingo.

Su nivel de juego fue otra vez descomunal y además, lo coronó con un nuevo tanto.

Richard Chengue Morales
FÚTBOL

El Chengue Morales le pegó a Perchman, a los jugadores de Nacional, a Leonardo Fernández, dijo que se debería parar el fútbol por la situación de Rampla y que Ignacio Alonso "no puede organizar un torneo de futbolito"

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

El orgullo de Julia Paternain por correr por Uruguay: "Mi sangre es uruguaya; iba al Parque Rodó y me encantaba"; mirá el video

Un desborde de Saúl por izquierda a los 31 minutos, llevó al centro al área y el uruguayo, convirtió de cabeza el 1-0, una modalidad que no se ve tanto en sus goles.

Sus números en esta temporada son realmente excepcionales.

De Arrascaeta jugó hasta ahora 43 partidos para Flamengo en la temporada, convirtiendo 18 goles y brindando 13 asistencias, lo que indica que participó de 31 tantos.

Si se toma en cuenta solo el Brasileirao, jugó 20 encuentros, con 13 goles y 10 asistencias, participando en 23 tantos.

Con estos números en el principal torneo de Brasil, es el goleador de Flamengo en el mismo, el segundo en la tabla de artilleros del certamen, y el máximo asistidor del mismo.

Giorgian De Arrascaeta Flamengo Juventude Brasileirao

Richard Chengue Morales
FÚTBOL

El Chengue Morales le pegó a Perchman, a los jugadores de Nacional, a Leonardo Fernández, dijo que se debería parar el fútbol por la situación de Rampla y que Ignacio Alonso "no puede organizar un torneo de futbolito"

Julia Paternain de Uruguay celebra su medalla de bronce en maratón en el Mundial de atletismo de Tokio 2025
MUNDIAL DE ATLETISMO

Para la mejor historia del deporte uruguayo: por primera vez, una atleta, Julia Paternain, ganó una medalla en un Mundial de atletismo; mirá el video

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

El orgullo de Julia Paternain por correr por Uruguay: "Mi sangre es uruguaya; iba al Parque Rodó y me encantaba"; mirá el video

Julia Paternain cuando era niña
ATLETISMO

La historia de Julia Paternain, bronce en el Mundial de atletismo: de padres uruguayos, creció en Inglaterra, corre en Estados Unidos y asombró al mundo

