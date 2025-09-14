Mirá un nuevo gol de Giorgian De Arrascaeta para Flamengo y los increíbles números que lleva en la temporada con su club

Giorgian De Arrascaeta continúa desplegando todo su fútbol en Flamengo en la que es una temporada realmente espectacular y este domingo, jugando como visitante contra Juventude por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, volvió a convertir un nuevo gol.

El media punta viene de jugar el partido de la clasificación de la selección uruguaya al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, anotando un tanto y siendo además, la figura de la cancha.

Su nivel de juego fue otra vez descomunal y además, lo coronó con un nuevo tanto.

Un desborde de Saúl por izquierda a los 31 minutos, llevó al centro al área y el uruguayo, convirtió de cabeza el 1-0, una modalidad que no se ve tanto en sus goles.

Sus números en esta temporada son realmente excepcionales.

De Arrascaeta jugó hasta ahora 43 partidos para Flamengo en la temporada, convirtiendo 18 goles y brindando 13 asistencias, lo que indica que participó de 31 tantos.

Si se toma en cuenta solo el Brasileirao, jugó 20 encuentros, con 13 goles y 10 asistencias, participando en 23 tantos.

Con estos números en el principal torneo de Brasil, es el goleador de Flamengo en el mismo, el segundo en la tabla de artilleros del certamen, y el máximo asistidor del mismo.