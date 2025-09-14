Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

El Observador / Polideportivo / ATLETISMO

Mirá por qué el bronce conseguido por Julia Paternain en la maratón del Mundial de Tokio 2025 es un logro histórico para el deporte uruguayo y supera a otras gestas obtenidas

Lo que consiguió Julia Paternain es para encuadrar en lo mejor del año deportivo y en la historia del atletismo uruguayo

14 de septiembre 2025 - 14:54hs
Julia Paternain de Uruguay no puede creer que fue tercera en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025 y reacciona de esa manera

FOTO: EFE

Julia Paternain consiguió el tercer lugar de la maratón femenina en el Mundial de atletismo de Tokio 2025, y de esa manera, consiguió la medalla de bronce en esta competencia, siendo la gran sorpresa del torneo hasta el momento. Lo suyo fue más que histórico y aquí se intentará explicar por qué.

El relato de los periodistas televisivos españoles llevó aún más emoción al momento.

¿Por qué fue un logro histórico?

Julia Paternain obtuvo el bronce en la maratón femenina del Mundial de atletismo de Tokio 2025, y hasta allí, nunca se había logrado algo similar en un torneo de mayores para el deporte uruguayo.

Eso hace que la atleta ingrese en los mejores libros de la historia del mismo.

Third placed Uruguay's athlete Julia Paternain reacts after competing in the women's marathon final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 14, 2025. Jewel SAMAD / AFP
Julia Paternain celebra el tercer puesto del Mundial de atletismo de Tokio 2025 en maratón, tras llegar a la meta

Si se traza un parangón con las medallas obtenidas por deportistas uruguayos en atletismo, pero en juveniles, algo que también entró en la historia, obviamente que es algo más trascendente.

Teniendo en cuenta otras gestas más que relevantes del atletismo de Uruguay se pueden tener en cuenta estas:

  • Andrés Silva, medalla de oro y campeón mundial U18 en octatlón en 2003
  • Déborah Rodríguez, medalla de bronce en el Mundial U20 en 400 m vallas en 2009
  • Manuela Rotundo, medalla de bronce en el Mundial U20 en lanzamiento de jabalina en 2022
  • El mejor atleta uruguayo en Mundiales de mayores hasta ahora, había sido Emiliano Lasa, quien fue noveno en salto largo en Londres 2017.

Si se tienen en cuenta los Juegos Olímpicos, lo más trascendente en mayores, fue el sexto puesto que obtuvo Emiliano Lasa en Rio 2016, lo que le valió un diploma olímpico.

Por todo lo expuesto, el logro conseguido por Julia Paternain, superó no solo todas las expectativas, sino que también estas enormes gestas obtenidas por el deporte uruguayo en el pasado.

Temas:

Julia Paternain Mundial de atletismo Tokio 2025 Maratón

