Mirá por qué el bronce conseguido por Julia Paternain en la maratón del Mundial de Tokio 2025 es un logro histórico para el deporte uruguayo y supera a otras gestas obtenidas

Julia Paternain de Uruguay no puede creer que fue tercera en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025 y reacciona de esa manera

Julia Paternain consiguió el tercer lugar de la maratón femenina en el Mundial de atletismo de Tokio 2025, y de esa manera, consiguió la medalla de bronce en esta competencia, siendo la gran sorpresa del torneo hasta el momento. Lo suyo fue más que histórico y aquí se intentará explicar por qué.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

ATLETISMO La historia detrás de Julia Paternain, bronce en el Mundial de atletismo en Tokio 2025: de padres uruguayos, creció en Inglaterra, corre en Estados Unidos y asombró al mundo; mirá las fotos de su vida

FÚTBOL El Chengue Morales le pegó a Perchman, a los jugadores de Nacional, a Leonardo Fernández, dijo que se debería parar el fútbol por la situación de Rampla y que Ignacio Alonso "no puede organizar un torneo de futbolito"

El relato de los periodistas televisivos españoles llevó aún más emoción al momento.

¿Por qué fue un logro histórico?

Julia Paternain obtuvo el bronce en la maratón femenina del Mundial de atletismo de Tokio 2025, y hasta allí, nunca se había logrado algo similar en un torneo de mayores para el deporte uruguayo.

Eso hace que la atleta ingrese en los mejores libros de la historia del mismo.

Third placed Uruguay's athlete Julia Paternain reacts after competing in the women's marathon final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 14, 2025. Jewel SAMAD / AFP Julia Paternain celebra el tercer puesto del Mundial de atletismo de Tokio 2025 en maratón, tras llegar a la meta FOTO: AFP

Si se traza un parangón con las medallas obtenidas por deportistas uruguayos en atletismo, pero en juveniles, algo que también entró en la historia, obviamente que es algo más trascendente.

Teniendo en cuenta otras gestas más que relevantes del atletismo de Uruguay se pueden tener en cuenta estas:

Andrés Silva, medalla de oro y campeón mundial U18 en octatlón en 2003

Déborah Rodríguez, medalla de bronce en el Mundial U20 en 400 m vallas en 2009

Manuela Rotundo, medalla de bronce en el Mundial U20 en lanzamiento de jabalina en 2022

El mejor atleta uruguayo en Mundiales de mayores hasta ahora, había sido Emiliano Lasa, quien fue noveno en salto largo en Londres 2017.

Si se tienen en cuenta los Juegos Olímpicos, lo más trascendente en mayores, fue el sexto puesto que obtuvo Emiliano Lasa en Rio 2016, lo que le valió un diploma olímpico.

Por todo lo expuesto, el logro conseguido por Julia Paternain, superó no solo todas las expectativas, sino que también estas enormes gestas obtenidas por el deporte uruguayo en el pasado.