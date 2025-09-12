Así se juega la séptima fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita a Liverpool y Nacional va con Plaza Colonia; mirá partidos, horarios, canchas y jueces

Nacional buscará este fin de semana en la séptima fecha del Torneo Clausura una rápida revancha ante Plaza Colonia para reponerse del durísimo golpe sufrido en la Copa AUF Uruguay y poder seguir en lo más alto de la Tabla Anual acumulada, mientras que Peñarol deberá ir a Belvedere tras enfrentarlo el miércoles en un picante encuentro .

Este domingo, el tricolor visitará al patablanca en el Estadio Centenario en un duelo que se disputará apenas 72 horas después del que los puso cara a cara este jueves.

Allí, Plaza Colonia eliminó a Nacional de la Copa AUF Uruguay tras vencerlo por 1-2 con remontada incluida y le provocó un nuevo revés a un equipo que no pudo ganar el Torneo Apertura y que perdió frente a Peñarol la final del Torneo Intermedio.

No obstante, los dirigidos por Pablo Peirano lideran por cuatro puntos de ventaja la Anual, que clasifica a su ganador a las finales de la Liga Uruguaya y le otorga ventaja deportiva.

De acuerdo con esto, Nacional sabe de la importancia de dar rápidamente vuelta la página y volver a sumar de a tres para mantener o estirar su ventaja frente a su más inmediato perseguidor.

También este domingo, River Plate recibirá a Progreso en un duelo que pondrá en juego puntos de oro para la tabla del descenso, donde el local se encuentra en el fondo y el equipo del barrio La Teja es por el momento el último en mantener la cateogoría.

Asimismo, Juventud recibirá a Montevideo City Torque, Cerro visitará a Danubio y Miramar Misiones se enfrentará con Montevideo Wanderers.

Peñarol a Belvedere el sábado

Un día antes, Peñarol visitará a Liverpool en uno de los encuentros más prometedores de la etapa y en el que también se pondrán frente a frente dos equipos que 72 horas antes se enfrentaron por la Copa AUF Uruguay.

20250910 David Terans de Peñarol, celebra su gol ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay David Terans de Peñarol, celebra su gol ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay FOTO: Dante Fernández/Foco.uy

Allí fue el conjunto de Diego Aguirre el que avanzó a los cuartos gracias a un gol 'in extremis' de Lucas Hernández, por lo que será el campeón del Torneo Apertura el que buscará aprovechar su condición de local para tomarse revancha.

El aurinegro, en tanto, irá por una nueva victoria que le permita mantenerse en lo más alto del Clausura, donde acumula 15 unidades y aventaja por uno a su escolta.

También este sábado, Racing recibirá a Boston River y Defensor Sporting visitará a Cerro Largo.

Así se juega la séptima jornada del Torneo Clausura:

Día Hora Partido Cancha Juez VAR Sábado 13 Racing-Boston River 13:00 Parque Roberto Santiago Motta Yimmy Álvarez Sábado 13 Liverpool-Peñarol 15:30 Belvedere Gustavo Tejera Leodan González Sábado 13 Cerro Largo-Defensor Sporting 18:00 Ubilla de Melo Andrés Matonte Daniel Fedorczuk Domingo 14 River Plate-Progreso 10:30 Parque Saroldi Bruno Sacarelo Yimmy Álvarez Domingo 14 Juventud-Montevideo City Torque 13:00 Parque Artigas Leodan González Andrés Cunha Domingo 14 Danubio-Cerro 15:30 Jardines Hernán Heras Jonhatan Fuentes Domingo 14 Plaza Colonia-Nacional 18:00 Estadio Centenario Javier Burgos Daniel Rodríguez Domingo 14 Miramar Misiones-Montevideo Wanderers 20:30 Parque Palermo Javier Feres Christian Ferreyra

