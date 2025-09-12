Dólar
Así se juega la séptima fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita a Liverpool y Nacional va con Plaza Colonia; mirá partidos, horarios, canchas y jueces

La séptima fecha del Torneo Clausura tendrá a Peñarol y Nacional volviendo a enfrentar a los equipos con los que se cruzaron por Copa AUF Uruguay; mirá partidos, horarios, canchas y jueces

12 de septiembre 2025 - 14:06hs
Pelota Torneo Clausura Peñarol vs Plaza Torneo Clausura
Foto: Dante Fernández / FocoUy

Este domingo, el tricolor visitará al patablanca en el Estadio Centenario en un duelo que se disputará apenas 72 horas después del que los puso cara a cara este jueves.

Festejo de Plaza Colonia y bronca de jugadores de Nacional

Allí, Plaza Colonia eliminó a Nacional de la Copa AUF Uruguay tras vencerlo por 1-2 con remontada incluida y le provocó un nuevo revés a un equipo que no pudo ganar el Torneo Apertura y que perdió frente a Peñarol la final del Torneo Intermedio.

Sebastián Díaz, entrenador de Plaza
COPA AUF URUGUAY

Mirá por qué el técnico de Plaza Colonia, Sebastián Díaz, vio el triunfo ante Nacional por Copa AUF Uruguay por la TV con su mamá, y la jugada apuesta que debe cumplir

Pablo Peirano en Nacional
NACIONAL

El importante regreso que tendrá Pablo Peirano en el equipo de Nacional en un partido crucial ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura

No obstante, los dirigidos por Pablo Peirano lideran por cuatro puntos de ventaja la Anual, que clasifica a su ganador a las finales de la Liga Uruguaya y le otorga ventaja deportiva.

Embed

De acuerdo con esto, Nacional sabe de la importancia de dar rápidamente vuelta la página y volver a sumar de a tres para mantener o estirar su ventaja frente a su más inmediato perseguidor.

También este domingo, River Plate recibirá a Progreso en un duelo que pondrá en juego puntos de oro para la tabla del descenso, donde el local se encuentra en el fondo y el equipo del barrio La Teja es por el momento el último en mantener la cateogoría.

Asimismo, Juventud recibirá a Montevideo City Torque, Cerro visitará a Danubio y Miramar Misiones se enfrentará con Montevideo Wanderers.

Peñarol a Belvedere el sábado

Un día antes, Peñarol visitará a Liverpool en uno de los encuentros más prometedores de la etapa y en el que también se pondrán frente a frente dos equipos que 72 horas antes se enfrentaron por la Copa AUF Uruguay.

David Terans de Peñarol, celebra su gol ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay

Allí fue el conjunto de Diego Aguirre el que avanzó a los cuartos gracias a un gol 'in extremis' de Lucas Hernández, por lo que será el campeón del Torneo Apertura el que buscará aprovechar su condición de local para tomarse revancha.

El aurinegro, en tanto, irá por una nueva victoria que le permita mantenerse en lo más alto del Clausura, donde acumula 15 unidades y aventaja por uno a su escolta.

También este sábado, Racing recibirá a Boston River y Defensor Sporting visitará a Cerro Largo.

Así se juega la séptima jornada del Torneo Clausura:

Día Hora Partido Cancha Juez VAR
Sábado 13 Racing-Boston River 13:00 Parque Roberto

Santiago Motta

Yimmy Álvarez

Sábado 13 Liverpool-Peñarol 15:30 Belvedere

Gustavo Tejera

Leodan González

Sábado 13 Cerro Largo-Defensor Sporting 18:00 Ubilla de Melo

Andrés Matonte

Daniel Fedorczuk

Domingo 14 River Plate-Progreso 10:30 Parque Saroldi

Bruno Sacarelo

Yimmy Álvarez

Domingo 14 Juventud-Montevideo City Torque 13:00 Parque Artigas

Leodan González

Andrés Cunha

Domingo 14 Danubio-Cerro 15:30 Jardines

Hernán Heras

Jonhatan Fuentes

Domingo 14 Plaza Colonia-Nacional 18:00 Estadio Centenario

Javier Burgos

Daniel Rodríguez

Domingo 14 Miramar Misiones-Montevideo Wanderers 20:30 Parque Palermo

Javier Feres

Christian Ferreyra

.

