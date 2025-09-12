Dólar
Mirá por qué el técnico de Plaza Colonia, Sebastián Díaz, vio el triunfo ante Nacional por Copa AUF Uruguay por la TV con su mamá, y la jugada apuesta que debe cumplir

El otro lado de la victoria de los colonienses que eliminaron a Nacional de un nuevo torneo

12 de septiembre 2025 - 12:24hs
Sebastián Díaz, entrenador de Plaza

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Plaza Colonia dio el gran batacazo este jueves a la noche al vencer 2-1 de atrás a Nacional y eliminarlo de la actual edición de la Copa AUF Uruguay ante un Gran Parque Central colmado, ya que luego de la suspensión de cuatro encuentros sin público por los hechos violentos en la final del Torneo Intermedio, pudieron volver. El técnico de los colonienses, Sebastián Díaz, vio el partido por TV junto a su mamá, debido a que se encontraba suspendido y ahora, tendrá que cumplir una jugada promesa.

La ausencia del técnico del ganador

Sebastián Díaz, director técnico de Plaza Colonia, no pudo concurrir siquiera al Gran Parque Central.

Es que se encontraba suspendido y debió ver el partido por televisión junto a su mamá, según él mismo contó en El Espectador Deportes.

A su vez, también le ganó una camisa a Chiqui García, máximo responsable de Plaza Colonia, sostuvo que le prometió una camisa si clasificaba y se tenía tanta fe, que la llevó y se la entregó cuando el entrenador se acercó al Gran Parque Central luego de terminado el partido.

Sebastián Díaz comentó, a su vez, que él también tendrá que cumplir una promesa por haber eliminado a Nacional de la Copa AUF Uruguay.

"Me tengo que tirar a una piscina en algunas condiciones que no son buenas", dijo sonriendo. Y añadió: "Pero vamos a cumplir con todo porque valió el esfuerzo".

Copa AUF Uruguay Plaza Colonia Nacional

