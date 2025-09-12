Mirá por qué el técnico de Plaza Colonia, Sebastián Díaz, vio el triunfo ante Nacional por Copa AUF Uruguay por la TV con su mamá, y la jugada apuesta que debe cumplir

Plaza Colonia dio el gran batacazo este jueves a la noche al vencer 2-1 de atrás a Nacional y eliminarlo de la actual edición de la Copa AUF Uruguay ante un Gran Parque Central colmado, ya que luego de la suspensión de cuatro encuentros sin público por los hechos violentos en la final del Torneo Intermedio, pudieron volver. El técnico de los colonienses, Sebastián Díaz, vio el partido por TV junto a su mamá, debido a que se encontraba suspendido y ahora, tendrá que cumplir una jugada promesa.

De esta manera y con los demás resultados, así quedaron definidos los cruces de los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

COPA AUF URUGUAY El hincha más famoso de Plaza Colonia festejó a lo grande el triunfo ante Nacional en el Gran Parque Central; mirá su nuevo video viral

ELIMINATORIAS Las estadísticas de las Eliminatorias de Uruguay de Marcelo Bielsa: 41 jugadores, Facundo Pellistri el que más jugó, Federico Valverde el de más minutos, Darwin goleador y empate en asistencias

Es que se encontraba suspendido y debió ver el partido por televisión junto a su mamá, según él mismo contó en El Espectador Deportes.

A su vez, también le ganó una camisa a Chiqui García, máximo responsable de Plaza Colonia, sostuvo que le prometió una camisa si clasificaba y se tenía tanta fe, que la llevó y se la entregó cuando el entrenador se acercó al Gran Parque Central luego de terminado el partido.

Sebastián Díaz comentó, a su vez, que él también tendrá que cumplir una promesa por haber eliminado a Nacional de la Copa AUF Uruguay.

"Me tengo que tirar a una piscina en algunas condiciones que no son buenas", dijo sonriendo. Y añadió: "Pero vamos a cumplir con todo porque valió el esfuerzo".