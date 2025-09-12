Plaza Colonia dio el gran batacazo este jueves a la noche al vencer 2-1 de atrás a Nacional y eliminarlo de la actual edición de la Copa AUF Uruguay ante un Gran Parque Central colmado, ya que luego de la suspensión de cuatro encuentros sin público por los hechos violentos en la final del Torneo Intermedio, pudieron volver. El técnico de los colonienses, Sebastián Díaz, vio el partido por TV junto a su mamá, debido a que se encontraba suspendido y ahora, tendrá que cumplir una jugada promesa.
Mirá por qué el técnico de Plaza Colonia, Sebastián Díaz, vio el triunfo ante Nacional por Copa AUF Uruguay por la TV con su mamá, y la jugada apuesta que debe cumplir
El otro lado de la victoria de los colonienses que eliminaron a Nacional de un nuevo torneo