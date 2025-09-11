Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Pablo Peirano tras el fracaso de Nacional en la Copa AUF Uruguay y su situación al frente del club: "No me replanteo nada"

El entrenador de Nacional, Pablo Peirano, fue consultado si se plantea algo con respecto a su futuro en Nacional y tuvo una respuesta tajante

11 de septiembre 2025 - 23:27hs
Pablo Peirano

Pablo Peirano

Foto: Dante Fernández / FocoUy

El entrenador de Nacional Pablo Peirano afirmó que no se replantea su continuidad al frente del club luego del estruendoso fracaso del equipo al quedar eliminado este jueves de la Copa AUF Uruguay perdiendo de local y de atrás 2-1 con Plaza Colonia.

"La sensación no es buena, para nada, por el estadio cómo estaba, no resolvimos cuando tuvimos alguna oportunidad y no hicimos un buen partido defensivo y lo pagamos con dos goles en dos oportunidades y el partido se definió ahí", comenzó diciendo Pablo Peirano en conferencia de prensa.

"No pudimos obtener la parte de las bandas, nos cotó la contención, no pudimos desdoblar en ese sentido, no fue un partido sólido, tampoco fue que tuvieron tantas chances: un tiro libre que no pudimos resolver y una pelota que sale de nuestra área y termina en un gol de segunda pelota. No hay excusas, el equipo convirtió, ellos hicieron los goles, pasaron y nosotros no", admitió Peirano.

Rómulo Otero y Matías Velázquez
NACIONAL

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional, otra vez contra Plaza Colonia pero en esta ocasión por el Torneo Clausura?

Exequiel Mereles y Diego Villalba
COPA AUF URUGUAY

Quedaron definidos los cruces de cuartos de final de Copa AUF Uruguay: Peñarol sigue, Nacional quedó eliminado

En el primer gol falló el golero Ignacio Suárez, de flojo partido.

"Nos pusimos en ventaja y jugamos más en cancha rival que en campo propio", dijo Peirano sobre cómo jugó el equipo en el segundo tiempo a partir del ingreso de los habituales titulares Nicolás López, Maximiliano Gómez, Nicolás Lodeiro y Christian Olivera. "El partido estaba favorable en todo sentido, se mejoró el funcionamiento, pero el tiro libre y la otra jugada puntual nos sacan de la competencia", dijo remarcando por segunda vez la incidencia del error de Suárez en el resultado, sin mencionarlo directamente.

"En el primer tiempo tuvimos dos chances claras, pero no fuimos muy agresivos en ataque generando juego o profundidad. El rival no nos pateó al arco, pero nosotros tenemos que generar más juego en ataque, más sistuaciones de gol constantes y no lo hicimos como estamos acostumbrados".

"Los partidos anteriores tuvimos profundidad, con River y el anterior (3-0 a Racing) mostramos profundidad, Maxi y Diente resolvieron jugadas por su calidad individual o por el contexto del juego para ellos, pero esta vez no fue el caso", analizó.

Consultado sobre si se replantea su futuro en el club, dijo: "No me replanteo nada, en ningún aspecto; en ese sentido no tengo la cabeza por ese lado".

"Teníamos mucha ilusión de seguir, de que los jugador tuvieran la oportunidad de demostrar, hoy nos queda una sola competencia y la tenemos muy rápido así que hay que seguir trabajando y afrontarla de manera inmediata porque no hay tiempo para llorar", expresó el DT tricolor.

"Plaza hizo su juego, el juez debió avisar que fueran más rápido, no tanta conversa, no tanto aviso, pero cada uno hace lo que crea más conveniente y no es excusa", concluyó el DT.

El vicepresidente de Nacional Flavio Perchman se fue sin hacer declaraciones.

Temas:

Pablo Peirano Nacional Copa AUF Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Hebert Vergara 
COPA AUF URUGUAY

Nacional 1-2 Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: estupor en el Gran Parque Central y silbidos, el tricolor quedó eliminado

Los incidentes al final del partido entre Peñarol y Liverpool
COPA AUF URUGUAY

Los incidentes al final del partido entre Peñarol y Liverpool en la Tribuna América con trompadas, escupitajos y empujones entre hinchas de ambos equipos

Tribuna Héctor Scarone en el Gran Parque Central
COPA AUF URUGUAY

La insólita cantidad de entradas que compraron los hinchas de Plaza Colonia para jugar ante Nacional por Copa AUF Uruguay

La jugada de Abel Hernández y Lucas Hernández
COPA AUF URUGUAY

"Capaz que se me fue un poquito la boca": Abel Hernández reveló qué le dijo al árbitro por el gol que le anularon y que le costó la expulsión en el partido Peñarol vs Liverpool

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos