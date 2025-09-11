Pablo Peirano tras el fracaso de Nacional en la Copa AUF Uruguay y su situación al frente del club: "No me replanteo nada"

El entrenador de Nacional Pablo Peirano afirmó que no se replantea su continuidad al frente del club luego del estruendoso fracaso del equipo al quedar eliminado este jueves de la Copa AUF Uruguay perdiendo de local y de atrás 2-1 con Plaza Colonia.

Peirano paró un equipo alternativo y comenzó ganando 1-0 con gol de Nicolás López , pero Plaza se lo dio vuelta con anotaciones de Yvo Calleros y Hebert Vergara.

"La sensación no es buena, para nada, por el estadio cómo estaba, no resolvimos cuando tuvimos alguna oportunidad y no hicimos un buen partido defensivo y lo pagamos con dos goles en dos oportunidades y el partido se definió ahí", comenzó diciendo Pablo Peirano en conferencia de prensa.

"No pudimos obtener la parte de las bandas, nos cotó la contención, no pudimos desdoblar en ese sentido, no fue un partido sólido, tampoco fue que tuvieron tantas chances: un tiro libre que no pudimos resolver y una pelota que sale de nuestra área y termina en un gol de segunda pelota. No hay excusas, el equipo convirtió, ellos hicieron los goles, pasaron y nosotros no", admitió Peirano.

En el primer gol falló el golero Ignacio Suárez, de flojo partido.

"Nos pusimos en ventaja y jugamos más en cancha rival que en campo propio", dijo Peirano sobre cómo jugó el equipo en el segundo tiempo a partir del ingreso de los habituales titulares Nicolás López, Maximiliano Gómez, Nicolás Lodeiro y Christian Olivera. "El partido estaba favorable en todo sentido, se mejoró el funcionamiento, pero el tiro libre y la otra jugada puntual nos sacan de la competencia", dijo remarcando por segunda vez la incidencia del error de Suárez en el resultado, sin mencionarlo directamente.

"En el primer tiempo tuvimos dos chances claras, pero no fuimos muy agresivos en ataque generando juego o profundidad. El rival no nos pateó al arco, pero nosotros tenemos que generar más juego en ataque, más sistuaciones de gol constantes y no lo hicimos como estamos acostumbrados".

"Los partidos anteriores tuvimos profundidad, con River y el anterior (3-0 a Racing) mostramos profundidad, Maxi y Diente resolvieron jugadas por su calidad individual o por el contexto del juego para ellos, pero esta vez no fue el caso", analizó.

Consultado sobre si se replantea su futuro en el club, dijo: "No me replanteo nada, en ningún aspecto; en ese sentido no tengo la cabeza por ese lado".

"Teníamos mucha ilusión de seguir, de que los jugador tuvieran la oportunidad de demostrar, hoy nos queda una sola competencia y la tenemos muy rápido así que hay que seguir trabajando y afrontarla de manera inmediata porque no hay tiempo para llorar", expresó el DT tricolor.

"Plaza hizo su juego, el juez debió avisar que fueran más rápido, no tanta conversa, no tanto aviso, pero cada uno hace lo que crea más conveniente y no es excusa", concluyó el DT.

El vicepresidente de Nacional Flavio Perchman se fue sin hacer declaraciones.