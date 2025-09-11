Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Javier Gomensoro, dirigente de Nacional criticó el fallo de la petaca de Peñarol: "Los que se consideraban perseguidos por la AUF ahora están calladitos"

"Con un antecedente tan reciente hay que una tener coherencia mayor", dijo Javier Gomensoro sobre el fallo de la Comisión Disciplinaria que el lunes multó a Peñarol por un hecho similar que a Nacional le costó un cierre de cancha

11 de septiembre 2025 - 23:49hs
Javier Gomensoro

Javier Gomensoro

Foto: Inés Guimaraens

El dirigente de Nacional Javier Gomensoro criticó el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que el lunes castigó a Peñarol con una multa de 75 unidades reajustables.

En el clásico del Torneo Apertura jugado en el Gran Parque Central con hinchas de Nacional, parciales tricolores lanzaron al campo de juego, contra futbolistas de Peñarol, una petaca y un encendedor.

Exequiel Mereles y Diego Villalba
COPA AUF URUGUAY

Quedaron definidos los cruces de cuartos de final de Copa AUF Uruguay: Peñarol sigue, Nacional quedó eliminado

Pablo Peirano
NACIONAL

Pablo Peirano tras el fracaso de Nacional en la Copa AUF Uruguay y su situación al frente del club: "No me replanteo nada"

Antes del partido contra Plaza Colonia, donde Nacional quedó eliminado en octavos de final de la Copa AUF Uruguay al perder de atrás 2-1, Javier Gomensoro habló con respecto al fallo que Referí informó el lunes por la noche, poco después de que la Comisión lo notificara a los aurinegros.

"Cada fallo tiene sus fundamentos, nosotros miramos con atención lo que pasa con los rivales y los criterios jurisprudenciales. Una cosa que se concluye luego de la apelación del fallo del clásico es que los que se consideraban perseguidos por la AUF ahora están calladitos. Ayer en el Centenario hubo gente que salió a pelear. No queremos generar un espiral sancionatorio porque nos sancionaron a nosotros, pero queremos justicia y criterios coherentes para seguir con previsibilidad sobre las posibles consecuencias de los hechos", dijo Gomensoro en conferencia de prensa.

En el partido entre Peñarol y Liverpool, por Copa AUF Uruguay se generó un incidente entre hinchas ubicados en la Tribuna América.

Este jueves, en el encuentro de Nacional y Plaza, se lanzó una petaca desde la tribuna de Nacional contra el golero Joaquín Silva. La misma no impactó al futbolista que exasperó a los hinchas de Nacional por todo el tiempo que hizo en el decurso del juego, pero el golero se la alcanzó al juez Leandro Lasso.

Cabe decir que estos incidentes serán sancionados por la Comisión Disciplinaria de la Copa AUF Uruguay que es otro órgano diferente al que actúa en la Liga AUF Uruguaya y cuyas decisiones sancionatorias aplican solo para la Copa AUF Uruguay, donde Nacional ya quedó por el camino mientras Peñarol está en cuartos de final.

"Cuando se deba actuar, actuaremos, Nacional busca identificar a los responsables para erradicarlos, pero cuando uno ve dualidad de criterios piensa que hay cosas para mejorar, errar es humano, pero con un antecedente tan reciente hay que una tener coherencia mayor".

Temas:

Peñarol Nacional Javier Gomensoro Comisión Disciplinaria de la AUF

Seguí leyendo

Las más leídas

Hebert Vergara 
COPA AUF URUGUAY

Nacional 1-2 Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: estupor en el Gran Parque Central y silbidos, el tricolor quedó eliminado

Los incidentes al final del partido entre Peñarol y Liverpool
COPA AUF URUGUAY

Los incidentes al final del partido entre Peñarol y Liverpool en la Tribuna América con trompadas, escupitajos y empujones entre hinchas de ambos equipos

Tribuna Héctor Scarone en el Gran Parque Central
COPA AUF URUGUAY

La insólita cantidad de entradas que compraron los hinchas de Plaza Colonia para jugar ante Nacional por Copa AUF Uruguay

La jugada de Abel Hernández y Lucas Hernández
COPA AUF URUGUAY

"Capaz que se me fue un poquito la boca": Abel Hernández reveló qué le dijo al árbitro por el gol que le anularon y que le costó la expulsión en el partido Peñarol vs Liverpool

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos