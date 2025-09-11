Javier Gomensoro, dirigente de Nacional criticó el fallo de la petaca de Peñarol: "Los que se consideraban perseguidos por la AUF ahora están calladitos"

El dirigente de Nacional Javier Gomensoro criticó el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que el lunes castigó a Peñarol con una multa de 75 unidades reajustables.

En ese partido, los hinchas aurinegros tiraran una petaca al campo de juego en el partido de la sexta fecha del Torneo Clausura ante Plaza Colonia .

En el clásico del Torneo Apertura jugado en el Gran Parque Central con hinchas de Nacional, parciales tricolores lanzaron al campo de juego, contra futbolistas de Peñarol, una petaca y un encendedor.

En esa ocasión, la Comisión Disciplinaria castigó a los tricolores con un partido a puertas cerradas .

Antes del partido contra Plaza Colonia, donde Nacional quedó eliminado en octavos de final de la Copa AUF Uruguay al perder de atrás 2-1, Javier Gomensoro habló con respecto al fallo que Referí informó el lunes por la noche, poco después de que la Comisión lo notificara a los aurinegros.

"Cada fallo tiene sus fundamentos, nosotros miramos con atención lo que pasa con los rivales y los criterios jurisprudenciales. Una cosa que se concluye luego de la apelación del fallo del clásico es que los que se consideraban perseguidos por la AUF ahora están calladitos. Ayer en el Centenario hubo gente que salió a pelear. No queremos generar un espiral sancionatorio porque nos sancionaron a nosotros, pero queremos justicia y criterios coherentes para seguir con previsibilidad sobre las posibles consecuencias de los hechos", dijo Gomensoro en conferencia de prensa.

En el partido entre Peñarol y Liverpool, por Copa AUF Uruguay se generó un incidente entre hinchas ubicados en la Tribuna América.

Este jueves, en el encuentro de Nacional y Plaza, se lanzó una petaca desde la tribuna de Nacional contra el golero Joaquín Silva. La misma no impactó al futbolista que exasperó a los hinchas de Nacional por todo el tiempo que hizo en el decurso del juego, pero el golero se la alcanzó al juez Leandro Lasso.

Cabe decir que estos incidentes serán sancionados por la Comisión Disciplinaria de la Copa AUF Uruguay que es otro órgano diferente al que actúa en la Liga AUF Uruguaya y cuyas decisiones sancionatorias aplican solo para la Copa AUF Uruguay, donde Nacional ya quedó por el camino mientras Peñarol está en cuartos de final.

"Cuando se deba actuar, actuaremos, Nacional busca identificar a los responsables para erradicarlos, pero cuando uno ve dualidad de criterios piensa que hay cosas para mejorar, errar es humano, pero con un antecedente tan reciente hay que una tener coherencia mayor".