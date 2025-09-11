Flavio Perchman: su debilidad por Millán, las posibilidades de Nacional en el Clausura, la confianza en Peirano y la ventaja que tuvo Peñarol con un arbitraje en la Copa AUF Uruguay

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , respondió sobre la jugada polémica del partido Peñarol vs Liverpool, que disputaron este miércoles por la Copa AUF Uruguay, en la que le anularon un gol a Abel Hernández y los negriazules quedaron eliminados del torneo. También se refirió a los porcentajes que tiene Nacional de ganar el Torneo Clausura y se expresó sobre la confianza que deposita en el entrenador Pablo Peirano y en los futbolistas.

El dirigente tricolor habló este jueves en Convocados de El Espectador Deportes, luego de una intensa discusión que mantuvo al aire con el periodista Diego Muñoz .

Consultado sobre el gol que le anularon a Abel Hernández , que le habría dado el triunfo a Liverpool en el segundo tiempo , dijo: “ Es una jugada que en casi ningún lugar del mundo cobrarían falta . Se notan los agarrones típicos en esas jugadas. Fue un gol totalmente legítimo ”.

Sobre la decisión de Nacional de ir al TAS para recuperar los tres puntos que los tribunales de la AUF le quitaron por los graves episodios de violencia que se registraron en la final clásica ante Peñarol por el Torneo Intermedio, comentó: “Esperemos que el TAS confirme que (la quita de puntos) la trasladará para el año que viene. Tengo confianza que ocurrirá eso, porque en años anteriores la sanción en un torneo se aplicó en el siguiente de igual tenor”.

¿Para cuándo espera el fallo? “Estimo que en el correr de octubre debería tener una definición”.

Perchman destacó que en esta etapa del Torneo Clausura, Nacional está con “un poder ofensivo y de gol muy importante”.

Además, comentó: “Hace tres partidos que no recibimos goles. Frente a Boston River, Racing y River Plate. También en ese aspecto estamos mejor. Ahora entramos en una fase de definición importante del campeonato, y estamos a la expectativa de lo que ocurra con Peñarol, que tiene tres partidos difíciles. Y luego nos toca a nosotros. Estamos haciendo todo lo posible para que las cosas mejoren. La entrada de Nico Lodeiro fue satisfactoria hasta ahora. Pablo (Peirano) está encontrando un rendimiento de una dupla que cuando se encuentra está bien y nos da muchas satisfacciones como la de Nico (López) y Maxi (Gómez)”.

Consultado sobre cuál fue la mejor contratación del año, hasta ahora, dijo: “Tengo mucha debilidad con Julián Millán, pero Maxi (Gómez) va en camino. Tenemos un tema de cantidad de partidos Lo dije antes del campeonato, Maxi va a cambiar una época en el club”.

Además entiende que el delantero podrá tener un lugar en la selección que jugará el Mundial.

“No tengo dudas que, respetando a todos, después de Darwin (Núñez) compite y es un jugador totalmente determinante. Vimos un primer semestre en Defensor en el que tuvo que agarrar forma. No tengo dudas que es un jugador para estar en un plantel mundialista”.

Maxi Gómez lleva cuatro goles y cuatro asistencias desde que en el Clausura debutó en Nacional.

Sobre Lodeiro manifestó: “Me da la sensación que vino con unas ganas gigantes, que no son comunes ver en un jugador. Sabíamos que estaba muy bien físicamente. Nos costó un poco saber cómo estaba futbolísticamente. Hizo muchas cosas que nos faltaban, como el tema de la rotación. Lo veo moverse permanentemente y ser parte de un circuito ofensivo. Nos dio buenas cosas y nos puede dar más”.

¿Qué porcentaje tiene Nacional de ganar el Clausura? “Nacional tiene chance”.

Finalmente abordó el tema del entrenador Pablo Peirano y su continuidad después de la derrota 3-0 que sufrió ante Peñarol en la segunda fecha del Torneo Clausura.

“La gente pensó que ante el primer resultado Pablo salía. Nosotros demostramos que eso no fue así. Tuvo un resultado (empate) a las dos fechas con Boston, y no salió. Y fue un empate en casa. Demostramos que la banca está tal cual. Pablo sabe que confiamos en él, que confiamos en el plantel y que estamos convencidos que estamos en el camino y que vamos a ser campeones uruguayos”.

“Me parece claro que estamos recorriendo un camino, que se ven cosas mejores, se van dando determinadas situaciones y está muy bueno que en la Copa AUF Uruguay tengan rodaje Gonzalo Carneiro, Bruno Arady, Mereles, Lucas Rodríguez y los laterales colombianos. Tenemos que llegar todos enfocados para un final feliz”.

Nacional jugará hoy a la hora 20.30 ante Plaza por octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El partido se disputará en el Gran Parque Central con entradas agotadas.