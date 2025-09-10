Un momento emotivo en el vestuario de Peñarol, con la sorpresa de Mateo para su papá, Diego Aguirre, previo al partido ante Liverpool por Copa AUF Uruguay; mirá el video

Diego Aguirre cumplió este miércoles sus primeros 100 partidos en su tercer período dirigiendo a Peñarol, previo al encuentro que jugaron los carboneros contra Liverpool por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay en el Estadio Centenario. Su hijo Mateo Aguirre fue el encargado de entregarle una plaqueta previo al encuentro, y lo sorprendió.

Luego de su llegada en 2003 al club de la mano de José Pedro Damiani, el actual DT carbonero se fue a Al Rayyan de Qatar, y regresó con el hijo del contador, Juan Pedro Damiani en la temporada 2009-10.

En esa vuelta, fue nuevamente campeón uruguayo y además, llevó a Peñarol a la final de la Copa Libertadores de América que perdió con Santos de Neymar en 2011.

La sorpresa para Aguirre Peñarol le preparó una sorpresa a Diego Aguirre por este, su tercer ciclo, en el que ya fue campeón uruguayo por tercera vez como entrenador.

Desde su llegada en 2023, ha cumplido con este ante Liverpool, 100 partidos. Los aurinegros le entregaron una plaqueta a modo de homenaje, y quien se la dio fue su hijo menor, Mateo Aguirre, quien sorprendió a su papá.