Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Un momento emotivo en el vestuario de Peñarol, con la sorpresa de Mateo para su papá, Diego Aguirre, previo al partido ante Liverpool por Copa AUF Uruguay; mirá el video

El DT carbonero vivió un instante para el recuerdo este miércoles antes de que su equipo enfrentara a Liverpool por Copa AUF Uruguay

10 de septiembre 2025 - 20:15hs

Diego Aguirre cumplió este miércoles sus primeros 100 partidos en su tercer período dirigiendo a Peñarol, previo al encuentro que jugaron los carboneros contra Liverpool por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay en el Estadio Centenario. Su hijo Mateo Aguirre fue el encargado de entregarle una plaqueta previo al encuentro, y lo sorprendió.

Luego de su llegada en 2003 al club de la mano de José Pedro Damiani, el actual DT carbonero se fue a Al Rayyan de Qatar, y regresó con el hijo del contador, Juan Pedro Damiani en la temporada 2009-10.

En esa vuelta, fue nuevamente campeón uruguayo y además, llevó a Peñarol a la final de la Copa Libertadores de América que perdió con Santos de Neymar en 2011.

La sorpresa para Aguirre

Peñarol le preparó una sorpresa a Diego Aguirre por este, su tercer ciclo, en el que ya fue campeón uruguayo por tercera vez como entrenador.

Javier Cabrera y Vergara
PEÑAROL

Mirá por qué Peñarol no operará ahora a Javier Cabrera de su lesión de ligamentos cruzados y cuándo lo hará

Javier Méndez de Peñarol ante Renzo Machado de Liverpool por Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 1 vs Liverpool 1 EN VIVO: terminó la primera parte en la que el aurinegro fue más, pero el rival igualó por un error de Martín Campaña por la Copa AUF Uruguay

Desde su llegada en 2023, ha cumplido con este ante Liverpool, 100 partidos.

Los aurinegros le entregaron una plaqueta a modo de homenaje, y quien se la dio fue su hijo menor, Mateo Aguirre, quien sorprendió a su papá.

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Liverpool Copa AUF Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Bolivia 1-0 Brasil: histórico triunfo de La Verde para meterse en el repechaje para el Mundial 2026
ELIMINATORIAS

Bolivia 1-0 Brasil: histórico triunfo de La Verde para meterse en el repechaje para el Mundial 2026

David Terans
COPA AUF URUGUAY

Peñarol vs Liverpool por Copa AUF Uruguay: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos