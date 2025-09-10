Un momento emotivo en el vestuario de Peñarol, con la sorpresa de Mateo para su papá, Diego Aguirre, previo al partido ante Liverpool por Copa AUF Uruguay; mirá el video

Diego Aguirre cumplió este miércoles sus primeros 100 partidos en su tercer período dirigiendo a Peñarol, previo al encuentro que jugaron los carboneros contra Liverpool por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay en el Estadio Centenario. Su hijo Mateo Aguirre fue el encargado de entregarle una plaqueta previo al encuentro, y lo sorprendió.
