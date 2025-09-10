Mirá por qué Peñarol no operará ahora a Javier Cabrera de su lesión de ligamentos cruzados y cuándo lo hará

Peñarol está pronto para jugar en la noche de este miércoles ante Liverpool a partido único, su clasificación a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay en el Estadio Centenario desde la hora 20.30 y con un equipo con muchos suplentes, priorizando el Torneo Clausura. Por su parte, el club decidió operar a Javier Cabrera de su lesión de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, más adelante y no en estos momentos.

Como informó este martes Referí, su técnico Diego Aguirre paró a 11 jugadores que vienen siendo normalmente suplentes.

Los 11 titulares con los que practicó Aguirre fueron Martín Campaña; Damián Suárez, Emanuel Gularte, Gastón Silva, Lucas Hernández; Eric Remedi, Lorenzo Couture; Stiven Muhlethaler, David Terans, Brandon Álvarez y Matías Arezo.

Por otra parte, Peñarol informó ese martes y en el comienzo del partido entre Chile y Uruguay que terminó 0-0 por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, que Javier Cabrera sufrió la lesión que se presumía: ruptura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

Cuándo operan a Cabrera

Esta es la cuarta lesión del mismo tenor en lo que va de la temporada para Peñarol.

El 6 de febrero se confirmó la primera rotura de ligamentos de rodilla de Peñarol en la temporada. Se trató del volante juvenil Tomás Olase quien sufrió la lesión en la primera fecha del Torneo Apertura contra Progreso.

El 18 de marzo, Eduardo Darias fue el segundo futbolista de Peñarol en sufrir rotura de ligamentos en esta temporada.

En realidad se trató de un caso muy excepcional porque el ex Deportivo Maldonado se había roto los cruzados ocho meses antes pero durante todo ese tiempo siguió jugando soportando el dolor.

El 29 de abril fue operado Germán Barbas, una de las joyas de las formativas de Peñarol.

En noviembre del año pasado el que se lesionó fue el delantero juvenil Luciano González, a quien Diego Aguirre había hecho debutar en la temporada 2024. Actualmente cursa el último tramo de su recuperación.

La sanidad de Peñarol determinó que por ahora Javier Cabrera no será operado.

Según confió una fuente del club a Referí, el futbolista tiene aún la zona lesionada inflamada y debido a ello, no lo intervendrán quirúrgicamente esta semana.

Por los datos que informó la citada fuente, a Javier Cabrera lo operarán la semana que viene, y luego, su recuperación demandará entre seis y ocho meses.