Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol confirmó la grave lesión de Javier Cabrera: es la cuarta rotura de ligamentos del club en la temporada

Peñarol confirmó lo que todos temían, la rotura de ligamentos de rodilla de Javier Cabrera; es el cuarto jugador que sufre esa lesión esta temporada

9 de septiembre 2025 - 21:44hs
Javier Cabrera

Javier Cabrera

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol confirmó este martes la grave lesión que Javier Cabrera padeció el sábado contra Plaza Colonia en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.

Y así se confirmó este martes con los estudios a los que fue sometido el futbolista.

Diego Aguirre con Peñarol
PEÑAROL

El equipo de Peñarol que preparó Diego Aguirre para enfrentar a Liverpool este miércoles por Copa AUF Uruguay

Peñarol
PEÑAROL

El logro histórico que alcanzó Peñarol en formativas de fútbol femenino en el torneo Fiesta Conmebol Evolución

Peñarol, que no comunica lesiones a través de sus medios oficiales, volvió a hacer una excepción dada la gravedad del cuadro.

Por eso expresó este martes: "Sanidad: realizados los estudios de imagen a Javier Cabrera, se confirma la rotura de ligamento cruzado anterior. Se está coordinando la intervención quirúrgica para los próximos días".

La cuarta rotura de ligamentos de rodilla de la temporada en Peñarol

El 6 de febrero se confirmó la primera rotura de ligamentos de rodilla de Peñarol en la temporada. Se trató del volante juvenil Tomás Olase quien sufrió la lesión en la primera fecha del Torneo Apertura contra Progreso.

El 18 de marzo, Eduardo Darias fue el segundo futbolista de Peñarol en sufrir rotura de ligamentos en esta temporada.

En realidad se trató de un caso muy excepcional porque el ex Deportivo Maldonado se había roto los cruzados ocho meses antes pero durante todo ese tiempo siguió jugando soportando el dolor.

El 29 de abril fue operado Germán Barbas, una de las joyas de las formativas de Peñarol.

En noviembre del año pasado el que se lesionó fue el delantero juvenil Luciano González, a quien Diego Aguirre había hecho debutar en la temporada 2024. Actualmente cursa el último tramo de su recuperación.

Temas:

Peñarol Javier Cabrera rotura de ligamentos

Seguí leyendo

Las más leídas

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Las fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya
URUGUAYOS

Las tiernas fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya

Los goles que necesita Darwin Núñez para ser el goleador de las Eliminatorias; mirá la tabla que lidera Lionel Messi, quien no jugará la última fecha
ELIMINATORIAS

Los goles que necesita Darwin Núñez para ser el goleador de las Eliminatorias; mirá la tabla que lidera Lionel Messi, quien no jugará la última fecha

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos