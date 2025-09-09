Peñarol confirmó la grave lesión de Javier Cabrera: es la cuarta rotura de ligamentos del club en la temporada

Peñarol confirmó este martes la grave lesión que Javier Cabrera padeció el sábado contra Plaza Colonia en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.

En ese partido, que Peñarol ganó 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo, Cabrera salió lesionado a los 32 minutos de juego.

Tanto el entrenador Diego Aguirre como el presidente Ignacio Ruglio manifestaron después del partido que la lesión parecía ser muy grave.

Y así se confirmó este martes con los estudios a los que fue sometido el futbolista.

Peñarol, que no comunica lesiones a través de sus medios oficiales, volvió a hacer una excepción dada la gravedad del cuadro.

Por eso expresó este martes: "Sanidad: realizados los estudios de imagen a Javier Cabrera, se confirma la rotura de ligamento cruzado anterior. Se está coordinando la intervención quirúrgica para los próximos días".

La cuarta rotura de ligamentos de rodilla de la temporada en Peñarol

El 6 de febrero se confirmó la primera rotura de ligamentos de rodilla de Peñarol en la temporada. Se trató del volante juvenil Tomás Olase quien sufrió la lesión en la primera fecha del Torneo Apertura contra Progreso.

El 18 de marzo, Eduardo Darias fue el segundo futbolista de Peñarol en sufrir rotura de ligamentos en esta temporada.

En realidad se trató de un caso muy excepcional porque el ex Deportivo Maldonado se había roto los cruzados ocho meses antes pero durante todo ese tiempo siguió jugando soportando el dolor.

El 29 de abril fue operado Germán Barbas, una de las joyas de las formativas de Peñarol.

En noviembre del año pasado el que se lesionó fue el delantero juvenil Luciano González, a quien Diego Aguirre había hecho debutar en la temporada 2024. Actualmente cursa el último tramo de su recuperación.