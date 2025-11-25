Dólar
/ Economía y Empresas / YPF

Presidente de YPF sobre posible perforación offshore en Uruguay: "Tenemos cuidado del ambiente; siempre se trabaja con seguridad"

Horacio Marín señaló que la probabilidad técnica de hallazgo de petróleo en la plataforma marítima uruguaya es menor de 50%

25 de noviembre 2025 - 16:07hs
Horacio Marín , presidente y CEO de YPF

Horacio Marín , presidente y CEO de YPF

Joaquín Ormando

Si se encuentra petróleo, Uruguay es otro país. No creo que tenga nada en la economía que se pueda acercar a eso”, dijo el ejecutivo de la compañía en rueda de prensa luego del evento Energía Summit 2025, organizado por El Observador.

Sobre la probabilidad de hallazgo mencionó que técnicamente es menor del 50%. “Personalmente, creo que la probabilidad es mayor a lo que dice la geología. Pero hay que perforar para verlo; todavía no hemos encontrado petróleo”, señaló.

El plan de ruta trazado entre YPF y ENI marca que durante el año próximo se trabajará en Italia en los estudios sísmicos. “Cuando termine 2026 se decidirá si se hace o no el pozo. En caso de decidir que se continúa adelante, la estimación de perforación es a principios de 2028”, dijo Marín.

El jerarca también se refirió a los reparos ambientales que siempre tienen los proyectos de este tipo.

“En todas partes del mundo se realizan estos trabajos y hay ambientalistas en todos partes del mundo. No sé porqué habría problemas, es una plataforma que está muy metida en el mar”, indicó.

“Tenemos cuidado del medioambiente; siempre se trabaja con seguridad, sobre todo en el offshore”, añadió.

