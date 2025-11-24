Tensión al aire entre Martin Charquero y Rodolfo Pereira en la transmisión de TV del clásico: "No me toqués" y "no me levantes el dedo"

La transmisión de Tenfield de la final clásica entre Peñarol y Nacional tuvo un tenso momento cuando en la previa Martín Charquero y Rodolfo Pereyra se enzarzaron en una discusión que pasó al plano físico.

Ambos periodistas estaban discutiendo la decisión de Jadson Viera de mandar al banco al Diente López y a Maxi Gomez, y poner en su lugar a Gonzalo Carneiro y a Cristian Ebere. Charquero fue enfático al opinar en contra de esa movida: “Nacional pierde 30 goles entre dos jugadores. Voy a datos estadísticos. 30 goles quedan en el banco, 0 gol a la cancha”.

En otras cosas, Charquero y Pereyra casi se agarran a las trompadas en la prévia del clásico pic.twitter.com/Pyc8qkmf9A

Martín Charquero: ¿Cómo voy a decir esa barbaridad? ¿Discutís los números?

RP: No discuto los números. Discuto de los jugadores, nada más No soy un matemático. soy un hablador de fútbol. No soy estadígrafo tampoco.

MC: Tampoco se necesita.

RP: No pierde 30 goles, porque si Carneiro hace cuatro goles o Ebere hace cuatro goles, ¿sabes que haces con los 30 goles? Vos tenés que hacer goles de ahora en adelante, Papo. No seas malo Martín.

MC: No Papo, son 30 goles de dos jugadores que están en el banco. Discutir un dato ya es discutir por hobby.

En ese momento se metió en la discusión Sergio Gorzy para destacar que lo que decía Charquero era información fría de números, pero los dos periodistas siguieron con su cruce, interumpiéndose el uno al otro.

RP: Me encanta discutir

MC: No discutamos datos

RP: Yo los entiendo a ustedes. Pero el técnico de Nacional algo debe entender porque por algo lo contrataron en este momento tan difícil. No le ha ido bien en los primeros dos partidos. Si vos tenes dos jugadores que no están en las mejores condiciones los dejás, tenes dos misiles en el banco. Los que vas a poner, acordate lo que te digo, a Peñarol le hacen siempre goles de arriba y de pelota quieta.

MC: Ese dato no es real. Esos dos jugadores que mencionás no le hacen goles a Peñarol en todos los partidos. Dato de la realidad

RP: Martín dejame terminar y después hablamos.

MC: Te corrijo un error que estás diciendo.

RP: No me corrijas.

MC: Puedo corregir.

Luego se dio algo que no se vio en cámara (solo se escuchaba el audio mientras la cámara tomaba imágenes del estadio).

RP: No me toqués

MC: A mi no me levantes el dedo y hablame bien porque es la única manera de respetar

RP: Respetame pero no me toqués. Lo que te voy a decir es lo siguiente. Aca tenes jugadores que son muy importantes y no han tenido la suerte o la oportunidad.