/ Cultura y Espectáculos / REDES

"El viejo quedará por siempre en el recuerdo de todos": la emotiva despedida de Maxi de la Cruz para su padre, Cacho

Maxi de la Cruz publicó en su cuenta de Instagram un texto de despedida para su padre, Cacho de la Cruz, tras su fallecimiento

24 de noviembre 2025 - 12:09hs
Cacho de la Cruz junto a su hijo Maxi, en una de sus úlitmas apariciones televisivas

Cacho de la Cruz junto a su hijo Maxi, en una de sus úlitmas apariciones televisivas

Dos semanas después de la muerte del histórico conductor y humorista Cacho de la Cruz, a los 88 años, su hijo Maxi de la Cruz lo despidió con un texto que publicó en su cuenta de Instagram, donde también anunció que volverá a la pantalla de Canal 12, tras tomarse algunos días fuera del aire.

El conductor de La culpa es de Colón y una de las figuras de Teledoce había estado el pasado viernes en Telemundo, donde dio la primera entrevista tras la muerte de su padre, para conversar sobre su legado y su trayectoria en la televisión uruguaya, de la que fue una de sus máximas figuras históricas.

Tras esa aparición, en la noche de este domingo publicó en su cuenta de Instagram un posteo con un texto donde agradeció por los mensajes recibidos en estas semanas, y reflexionó sobre la influencia de su padre en su propia carrera.

El mensaje de Maxi de la Cruz para despedir a su padre

"Paso por acá después de tomarme un tiempo para entender todo lo que pasó e ir sanando de a poco", escribió De la Cruz.

"Quiero agradecerles a todos por las hermosas palabras de apoyo y contención que vengo recibiendo hace varias semanas. ¡Ayudan mucho!", agregó, además de agradecer a Canal 12 y a sus colegas de La culpa es de Colón por permitirle tomarse algunas semanas de descanso y reflexión, así como por los homenajes hechos para su padre. "Por suerte tuvo muchos en vida", apuntó.

"Ahora si siento que estoy con ganas de volver para reír y entretenernos", dijo sobre su retorno a los medios. "Voy a retomar mi rutina del programa, los shows, los eventos, etcétera".

"Me quedo con la tranquilidad de haber compartido todo con mi viejo, de lo familiar a lo profesional, charlas eternas, consejos, muchas risas (siempre), música, y un sinfín de anécdotas. Sé que el viejo quedará por siempre en el recuerdo de todos con una sonrisa", escribió Maxi de la Cruz.

"Yo con orgullo seguiré su legado, porque él me enseñó todo lo que sé, y más. Ahora si, de a poco, el show puede continuar", concluyó.

