TELEVISIÓN

Maxi de la Cruz habló por primera vez tras la muerte de su padre, Cacho de la Cruz: "El show no debe continuar, entendí que hay que parar"

El actor y humorista aseguró que se refugió en la familia y sus seres queridos, pero que no sentía que La Culpa es de Colón era el lugar adecuado para hablar por primera vez de la muerte de su padre

21 de noviembre 2025 - 20:53hs
Maxi de la Cruz en Telemundo

Maxi de la Cruz en Telemundo

Foto: captura Telemundo

El actor y humorista Maximiliano de la Cruz habló por primera vez, tras dos semanas de la muerte de su padre, Cacho de la Cruz, y contó cómo transcurrió los primeros días tras el fallecimiento del personaje histórico de la televisión uruguaya.

"Yo creía que el show debía continuar, siempre decía eso", aseguró De la Cruz en una entrevista con Telemundo (Canal 12).

Sin embargo, reconoció que tras la muerte de su padre, el pasado 7 de noviembre, tuvo que parar.

"El show no debe continuar, entendí que hay que parar para que el show empiece de vuelta", contó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/1992010585941377348&partner=&hide_thread=false

De la Cruz aseguró que se refugió en las últimas semanas en su familia, la gente que lo quiere, pero también en sí mismo.

"Yo me refugié mucho en mí, con la familia y la gente que te quiere, pero también en mí. Darte la oportunidad de estar triste solo y hacer tu duelo y que pase sanando de a poco", afirmó.

En pos de retomar su trabajo –que incluye la conducción del programa humorístico La culpa es de Colón–, De la Cruz optó por hablar del tema por primera vez en un ámbito que no fuera el de la comedia.

"No sabía cómo retomar y ahí el canal me apoyó mucho y me ayudó mucho a darme la libertad de hacer lo que yo sienta. Porque no sentía empezar un programa como La Culpa es de Colón (...) No sentía que era el ámbito para empezar medio bajón el programa hablando. No me sentía cómodo", apuntó.

El recuerdo a Cacho de la Cruz de distintas personalidades

Además de la entrevista, Telemundo compartió un video en homenaje a Cacho de la Cruz, en el que distintas personalidades uruguayas y argentinas describieron al histórico conductor.

El video incluyó los saludos y recuerdos de artistas, como Dady Brieva, Valeria Lynch, Rubén Rada, Facundo Arana, Sebastián Almada, Luis Orpi, Petru Valensky, Natalia Oreiro, Facundo Arana y varios más.

Pero también contó con las palabras de dirigentes políticos, como los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Pou y el mandatario actual, Yamandú Orsi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/1992016547657941171&partner=&hide_thread=false

"Gracias a toda la gente", dijo De la Cruz emocionado e insistió en que su padre trabajaba "para la gente".

Maxi de la Cruz Cacho de la Cruz

