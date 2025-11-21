Maxi de la Cruz habló por primera vez tras la muerte de su padre, Cacho de la Cruz: "El show no debe continuar, entendí que hay que parar"

El actor y humorista Maximiliano de la Cruz habló por primera vez, tras dos semanas de la muerte de su padre, Cacho de la Cruz , y contó cómo transcurrió los primeros días tras el fallecimiento del personaje histórico de la televisión uruguaya.

" Yo creía que el show debía continuar, siempre decía eso ", aseguró De la Cruz en una entrevista con Telemundo (Canal 12).

Sin embargo, reconoció que tras la muerte de su padre, el pasado 7 de noviembre, tuvo que parar.

DESPEDIDA Adiós a Cacho de la Cruz: así despidieron en las redes al icónico conductor de televisión

MURIÓ CACHO DE LA CRUZ El emotivo encuentro entre Cacho y Maxi de la Cruz en La Máscara: el video de una de las últimas apariciones

" El show no debe continuar, entendí que hay que parar para que el show empiece de vuelta ", contó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/1992010585941377348&partner=&hide_thread=false "Yo creía siempre que el show debía continuar pero me di cuenta que no. Hay que parar", cuenta Maxi de la Cruz ante el fallecimiento de su padre, Cacho de la Cruz.



"De ahora en adelante lo voy a recomendar siempre, refugiarse en la familia y también en uno", agregó. pic.twitter.com/WJQgPr5Kli — Telemundo (@TelemundoUY) November 21, 2025

De la Cruz aseguró que se refugió en las últimas semanas en su familia, la gente que lo quiere, pero también en sí mismo.

"Yo me refugié mucho en mí, con la familia y la gente que te quiere, pero también en mí. Darte la oportunidad de estar triste solo y hacer tu duelo y que pase sanando de a poco", afirmó.

En pos de retomar su trabajo –que incluye la conducción del programa humorístico La culpa es de Colón–, De la Cruz optó por hablar del tema por primera vez en un ámbito que no fuera el de la comedia.

"No sabía cómo retomar y ahí el canal me apoyó mucho y me ayudó mucho a darme la libertad de hacer lo que yo sienta. Porque no sentía empezar un programa como La Culpa es de Colón (...) No sentía que era el ámbito para empezar medio bajón el programa hablando. No me sentía cómodo", apuntó.

El recuerdo a Cacho de la Cruz de distintas personalidades

Además de la entrevista, Telemundo compartió un video en homenaje a Cacho de la Cruz, en el que distintas personalidades uruguayas y argentinas describieron al histórico conductor.

El video incluyó los saludos y recuerdos de artistas, como Dady Brieva, Valeria Lynch, Rubén Rada, Facundo Arana, Sebastián Almada, Luis Orpi, Petru Valensky, Natalia Oreiro, Facundo Arana y varios más.

Pero también contó con las palabras de dirigentes políticos, como los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Pou y el mandatario actual, Yamandú Orsi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/1992016547657941171&partner=&hide_thread=false "El legado es gigante, marcó a todo el país, a varias generaciones, a los niños sobre todo", reflexionó Maxi de la Cruz sobre su padre, Cacho de la Cruz.



"Gracias al público y a toda la gente porque de última él hacía todo para la gente", cerró emocionado. pic.twitter.com/J7v0P9uAHu — Telemundo (@TelemundoUY) November 21, 2025

"Gracias a toda la gente", dijo De la Cruz emocionado e insistió en que su padre trabajaba "para la gente".