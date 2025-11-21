Vicepresidenta de Vietnam postergó su visita a Uruguay luego de la controversia por la estatua de Ho Chi Minh

La vicepresidenta de Vietnam , Vo Thi Anh Xuan , postergó su visita a Uruguay luego de la polémica que se generó sobre la colocación de un busto en Montevideo en honor al líder comunista Ho Chi Minh , algo que no prosperó porque el oficialismo en la Junta Departamental no consiguió los votos necesarios para la aprobación .

La postergación de la visita fue informada en primera instancia por el diario El País y confirmada por El Observador con fuentes de la Cancillería de la República.

La instalación del busto del héroe nacional vietnamita se encuentra en pausa en la Junta Departamental de Montevideo , debido a que necesita una mayoría especial de dos tercios , es decir 21 ediles .

POLÉMICA Colocación de un busto en honor al líder comunista Ho Chi Minh en Montevideo quedó en suspenso: "No están los votos"

El Frente Amplio cuenta con 17 representantes en este órgano, mientras que los ediles de la Coalición Republicana manifestaron rechazo a la iniciativa.

El presidente de la Junta Departamental capitalina, Gonzalo Sánchez, había reconocido el pasado jueves en diálogo con El Observador que la negativa de colocar el busto podría dificultar la visita de la vicepresidenta vietnamita, quien iba a estar en Uruguay en los próximos días.

El busto es una donación de Vietnam a la Intendencia de Montevideo, que la comuna recientemente aceptó. Esta fue hecha por la Embajada de Vietnam en Argentina, ya que Uruguay no tiene embajada de este país.

Por otra parte, el Directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) aprobó por unanimidad colocar una placa en honor a Ho Chi Minh dentro de su recinto para más adelante, según confirmó el director por la oposición Jorge Gandini.

En esa sesión del directorio de la ANP se aclaró que Ho Chi Minh pasó por el puerto cuando tenía 22 años y era un ayudante de cocina en un carguero francés.

Ho Chi Minh fue presidente de Vietnam del Norte, conocido como el Vietnam comunista, desde 1954 hasta su muerte en 1969. A principios de la década de 1960, este país apoyó a los guerrilleros del Vietcong que atacaban a Vietnam del Sur, que era capitalista.

En el marco de la Guerra Fría, los norteamericanos apoyaban al sur y la Unión Soviética al norte. Los comunistas tomaron la ciudad del sur Saigón en 1975 y la renombraron Ho Chi Minh en honor a su líder.