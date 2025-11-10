Intendencia de Montevideo aceptó la donación de Vietnam de una estatua del líder comunista Ho Chi Minh

La Intendencia de Montevideo (IMM) aceptó la donación de una estatua, por parte de Vietnam, del expresidente y símbolo comunista Ho Chi Minh, quien encabezó a Vietnam del Norte en su guerra con Vietnam del Sur.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La donación fue hecha por la Embajada de Vietnam en Argentina, ya que Uruguay no tiene embajada vietnamita.

Según consta en una resolución de este lunes de la intendencia, su Gerencia de Compras –a cargo del comunista Gustavo Cabrera– expresó "su conformidad con la donación de referencia" , dice el texto. A partir de eso , la intendencia resolvió aceptar la donación y liberar una nota de agradecimiento.

CIUDAD Mientras se define la extensión del túnel por 18 de Julio: IMM empezó a hacer estudios de subsuelo en la avenida

CIUDAD Vecinos del Centro denuncian a la IM por daños y perjuicios tras construcción de un edificio al lado que les tapa el pozo de aire

La resolución fue firmada por el intendente interino Justo Onandi (Mario Bergara está fuera del país) y la secretaria general Viviana Repetto.

El expresidente y líder comunista de Vietnam, Ho Chi Minh (1890-1969) Foto: AFP

Quién fue Ho Chi Minh

Con el nombre de Nguyen Sinh Cung, nació en 1890 en Vietnam, que en ese momento era una colonia de Francia, llamada Indochina francesa. Fue presidente de Vietnam del Norte desde 1954 hasta su muerte en 1969.

Estuvo a la cabeza de varios enfrentamientos por la independencia en su país. Tras vivir en Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y China, volvió a Vietnam en 1941 con el objetivo de pelear contra la invasión japonesa.

Fundó el movimiento independentista Viet Minh y adoptó el nombre Ho Chi Minh, que significa "Portador de la Luz", según cuenta una nota de la BBC.

Después de pelear contra Japón, se enfrentó a Francia para liberarlo de su imperio. Tras ocho años de guerra, se acordó la paz, pero el país quedó dividido en un norte comunista y en un sur no comunista.

La intención del líder Ho Chi Minh era unir a todo vietnam en un régimen comunista. A principios de la década de 1960, Vietnam del Norte apoyó a los guerrilleros del Vietcong que atacaban a Vietnam del Sur.

Preocupado por la expansión del comunista, Estados Unidos fue aumentando su apoyo a Vietnam del Sur y para 1965 ya se había formado una guerra de magnitud.

Homenaje al expresidente y líder comunista de Vietnam, Ho Chi Minh (1890-1969) Foto: AFP

En el marco de la Guerra Fría, los norteamericanos apoyaban al sur y la Unión Soviética al norte.

Durante el conflicto, murieron dos millones de civiles, un millón de soldados de Vietnam del Norte y del Vietcong, entre 200 y 250 mil combatientes vietnamitas del sur y menos de 60 mil soldados de Estados Unidos, según la Enciclopedia Británica.

En 1969, tras sufrir de mala salud toda la década, Ho Chi Minh murió mientras continuaba la guerra.

En paralelo, los costos y las muertes hicieron que Estados Unidos decidiera retirar a sus soldados en 1973 y a los dos años Vietnam del Sur cayó.

Los comunistas tomaron la ciudad del sur Saigón en 1975 y la renombraron Ho Chi Minh en honor a su líder.