/ Nacional / SERVICIOS

IM informó que varios servicios se verán afectados por feriado de Carnaval: ómnibus funcionarán con "horario especial"

Durante este par de días no funcionará el estacionamiento tarifado, según informó la comuna capitalina

16 de febrero 2026 - 11:59hs
IM informó que varios servicios se verán afectados por Carnaval

IM informó que varios servicios se verán afectados por Carnaval

Foto: Inés Guimaraens

En el marco de los feriados de este lunes 16 y martes 17 de febrero por Carnaval, varios servicios de la Intendencia de Montevideo (IM) se verán afectados, alterando sus horarios habituales.

Desde su página web, la comuna informó que entre ellos estará el transporte público que durante estos días funcionará bajo un "horario especial".

El Servicio de Contralor de Conductores y el de Contralor y Registro de Vehículos permanecerán cerrados, al igual que la Unidad Administración de Transporte.

Los locales de atención de STM que estarán abiertos ambos días del feriado serán los de Cutcsa de Shopping Tres Cruces y Nuevo Centro Shopping, en el horario de 11:15 a 17:45.

En cuanto a los servicios de grúa y el de inspectores, estos funcionarán ambos días en el horario de 8 a 21, al igual que la central telefónica del Centro de Gestión de Movilidad (CGM) a través del 1950 4000 opción 1.

Durante este par de días no funcionará el estacionamiento tarifado, según informó la comuna capitalina.

Los ecocentros de Buceo y Prado abrirán de 10 a 18 horas como todos los sábados, domingos y feriados laborables.

En cuanto al Servicio de Atención a la Violencia de Género, se espera que el lunes y el martes, las Comunas Mujer permanezcan cerradas.

El Servicio 365 (Soriano 1426) permanecerá abierto en el horario de 18 a 21 para atención presencial y atenderá telefónicamente por el 1950 8888. El chatbot funcionará con normalidad.

