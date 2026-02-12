IM identificó utilización de dispositivos electrónicos para ocultar matrículas en motos: analizan sanciones

La Intendencia de Montevideo ( IM ) evalúa incorporar medidas ante la circulación de dispositivos electrónicos que permiten ocultar o rebatir las matrículas de motos para evitar fiscalizaciones de radares de tránsito .

El director del área de Movilidad de la Intendencia, Germán Benítez, señaló en diálogo con Telenoche (Canal 4) que la situación implica una doble responsabilidad .

"Acá se da la combinación de dos elementos: por un lado, la intención deliberada de ocultar la chapa por parte del conductor ; por otro lado, una empresa que lucra con la instalación de estos dispositivos ", afirmó.

FERIA EN CORDÓN La caída de los Techitos Verdes: ya "nadie" va a la feria y los comerciantes reclaman a la IM por decenas de locales cerrados

61 HORAS IM sumarió a un funcionario del Municipio G por llegar tarde a su trabajo: sumó 3.655 minutos en nueve meses

Así, en caso de constatar la presencia de dicho sistema en alguna moto, desde la comuna se va a incautar el birrodado al entender que la intención del dueño es "obstaculizar la fiscalización" .

La IM trabaja en un "proyecto de decreto" para enviar a la Junta Departamental que establezca que, ante determinadas infracciones, la moto solo pueda ser retirada una vez abonada la totalidad de la multa, informó el director de Movilidad.

"Si se constata la presencia de este tipo de elementos, quien retire la moto no la va a poder sacar del depósito de la Intendencia hasta que no pague absolutamente toda la multa de una sola vez", explicó Benítez.

En paralelo, la Intendencia inició acciones para investigar la comercialización de los sistemas. "Vamos directamente por la vía judicial", informó.

"Entendemos que todas aquellas constataciones que se realicen del ofrecimiento de este tipo de dispositivos nosotros las vamos a estar remitiendo a la división jurídica para que tome las medidas correspondientes e inicie los procesos judiciales que entienda pertinentes", aseguró el dirigente de la IM.

La circulación de este nuevo dispositivo está siendo investigada por personal policial junto a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).