El gobierno recibirá en marzo a una delegación de representantes de la alemana BASF tras anuncio de recortes en Uruguay

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ( MTSS ) y otras autoridades de gobierno recibirán en marzo a una delegación de representantes de BASF proveniente de Alemania , según informó la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios.

Este encuentro tendrá lugar tras el anuncio por parte de la empresa alemana de una reestructura a nivel global que implicaría una reducción de su plantilla de trabajo, causando afectaciones en Uruguay .

En entrevista con el programa DobleClick (Del Sol FM), Barrios se refirió a esta situación y explicó que, tras lograr establecer contacto con la compañía, esta les mencionó que "no avisaron antes" del proceso de reestructuración porque decidieron priorizar "avisar a todos los trabajadores a nivel mundial ".

Despidos en BASF: los motivos que llevan a la multinacional a reestructurarse en Uruguay

PREOCUPACIÓN La multinacional alemana BASF despedirá parte de su plantilla en medio de una reestructura de su operación en Uruguay

"No es solo una situación de Uruguay. Son 8.000 trabajadores en todo el mundo los que estarían involucrados", dijo y agregó que desde BASF les transmitieron la "tranquilidad" de que "ellos no van a dejar su operativa en Uruguay".

Aun así, desde la empresa les informaron que, en el marco del proceso de "revisión global" en el que están y con el plan que prevé la consolidación de servicios financieros y de recursos humanos en un nuevo hub global en India, en el transcurso del año es "probable" que "algunas personas se queden sin trabajo".

Consultada por la eventual cantidad de despidos que podría haber, la directora de Trabajo respondió que por el momento es "precipitado saber cuántos" habrá en Uruguay.

Tras esto, aseguró que en marzo de este año vendrá al país una delegación desde Alemania para reunirse con la cartera y "probablemente con otras autoridades de gobierno".

Según Barrios, el anuncio del proceso de reestructuración por parte de la empresa ocurrió "tras una filtración a nivel mundial" del hecho, previo a que se determinara despedir a parte del personal.

"Un proceso que iban a iniciar, es cierto, pero que habitualmente trasciende cuando ya están los despidos arriba de la mesa y no es el caso", explicó.

En este marco, desde la cartera acompañarán a los trabajadores que se verán afectados con la posibilidad de buscar acciones "de reprefilamiento, de capacitación para que puedan rápidamente insertarse en el mercado laboral", sostuvo Barrios.

Previamente, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, informó en rueda de prensa que citó a la empresa para una reunión de cara al viernes.

"Uruguay no merece enterarse por los pasillos de cuál es la situación de una empresa", apuntó este miércoles el jerarca ministerial.

El comunicado de BASF sobre el proceso de reestructura

La compañía oficializó este miércoles a través de un comunicado la decisión de llevar adelante un proceso de reestructura de sus operaciones a nivel global.

En el escrito informado en las pasadas horas por El Observador, BASF explicó que la decisión forma parte de una reorganización global de su área de Global Business Services (GB), con el objetivo de asegurar su competitividad en costos y mejorar la eficiencia y estandarización de sus servicios a nivel mundial.

El plan prevé la consolidación de servicios financieros y de recursos humanos en un nuevo hub global en India, mientras que las actividades vinculadas a logística se concentrarán en Kuala Lumpur, Malasia.

En ese escenario, los hubs regionales existentes -Berlín (Alemania), Kuala Lumpur (Malasia) y Montevideo (Uruguay)- continuarán prestando servicios que puedan "agruparse de manera adecuada a nivel regional".

"Las actividades que deban realizarse cerca de los sitios operativos seguirán estando ancladas a nivel local o regional", apunta el comunicado.

En esta línea, fuentes cercanas a la empresa dijeron a El Observador que los principales cambios que este proceso puede generar en los equipos de trabajo se verán mayoritariamente en 2027.

“No hay grandes cambios previstos para el corto plazo en las áreas alcanzadas por esta revisión. Los cambios pueden tardar varios meses; el proyecto global terminará a finales de 2028; es un cambio general que se realiza de forma paulatina”, sostuvieron.

En este sentido, adelantaron que no habrá despidos inmediatos y que las principales áreas alcanzadas por la revisión son Finanzas, RRHH y Logística.

“Dado el contexto internacional, la compañía ya hizo una transformación en su negocio. Se trata de un proceso global, no es algo que solo se aplique en Uruguay. BASF continuará estando presente en Uruguay”, finalizaron.