Reforma del transporte metropolitano y túnel de 18 de Julio demandarían al menos US$ 590 millones, según estudio de la Udelar

Un estudio realizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), encargado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), concluyó que la reforma del transporte metropolitano –que incluye la construcción de un túnel por 18 de Julio – supondría una inversión de unos US$ 590 millones.

Este monto fue el estimado por el estudio realizado por la facultad con fecha de julio de 2025, pero no incluye leyes sociales, imprevistos, material rodante y semáforos especializados . Los documentos de los académicos de la Universidad de la República (Udelar) fueron publicados por el MTOP en su página web y divulgados en primera instancia por El País.

Dentro de los US$ 590 millones están contemplados los tres principales tramos que abarcaría la reforma : el eje 18 de Julio, uniendo Ciudad Vieja y Tres Cruces, el de 8 de Octubre y Camino Maldonado, y el de Avenida Italia y Giannattasio.

TRANSPORTE Transporte público: con reparos al plan del gobierno, Bergara propuso que el túnel para ómnibus en 18 de Julio sea a partir de Ejido

OBRA DEL TRANSPORTE Bergara dijo que el diálogo con el gobierno por obras de 18 de Julio está "un poco estancado"

Las obras en el troncal de 18 de Julio –que incluirían la construcción de un túnel para que circulen exclusivamente los ómnibus articulados BRT– serían las más costosas y supondrían 42% del presupuesto (es decir, más de US$ 247 millones ).

El segundo tramo más costoso sería el de Avenida Italia y Giannattasio: representaría 37% del presupuesto y supondría más de US$ 216 millones. En tercer lugar, el troncal de 8 de Octubre y Camino Maldonado demandaría más de US$ 126 millones (21% del presupuesto).

El gobierno ya obtuvo US$ 800 millones de organismos internacionales para financiar el proyecto. Por un lado, hay un prestamo del BID por US$ 500 millones, mientras que la CAF otorgó otros US$ 300 millones.

Túnel de 18 de Julio

La obra central del proyecto es la construcción de un túnel de una extensión aún no definida sobre la Avenida 18 de Julio. Si bien se manejaron distintas opciones de extensión, en el informe de la FADU se analizan las dos alternativas: desde la Plaza Independencia hasta Daniel Fernández Crespo o desde el mismo punto de la Ciudad Vieja hasta Tres Cruces.

El túnel no sería utilizado por los vehículos particulares, sino únicamente por el “sistema de líneas de alta frecuencia”, los ómnibus BRT.

Renders del túnel por debajo de la Avenida 18 de Julio que se prevé hacer en el marco de la reforma del transporte metropolitano Foto: Documento del BID

Bajo tierra habría solo dos carriles, uno en cada sentido de circulación. También habría una vía auxiliar de emergencia de 0,9 metros de ancho ubicada lateralmente para emergencias.

Todos los vehículos serían eléctricos.

La FADU indica que la construcción del túnel se realizaría con la tecnología "cut and cover", que consiste en “excavar desde la superficie, construir los muros perimetrales mediante muro colado o pilotes secantes y posteriormente ejecutar la losa superior in situ para cubrir el túnel y restituir la rasante urbana”.

Esta técnica permitiría una “ejecución controlada, adaptable a las distintas condiciones del subsuelo y minimizaría interferencias con estructuras existentes”

Las paradas para ingresar a los BRT -también subterraneas- estarían ubicadas aproximadamente cada 500 metros. Según lo definido en el proyecto, se construirían entre 5 y 6,5 metros de profundidad con respecto al nivel de la calle y estarían conectadas con la superficie por escaleras fijas, escaleras mecánicas y ascensores accesibles.