Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Sábado:
Mín  19°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Nacional / Economía y Empresas / INFRAESTRUCTURA

Estudios preliminares confirman viabilidad del túnel en 18 de Julio, según el MTOP

Los cateos realizados por la Intendencia de Montevideo muestran que la profundidad de la roca no presenta riesgos para la obra, según resultados preliminares, informó la ministra Lucía Etcheverry

14 de noviembre 2025 - 5:00hs
image

Esta obra forma parte de la reforma integral del transporte metropolitano que impulsa el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) junto a las intendencias de Montevideo y Canelones. El plan prevé que ómnibus articulados, con capacidad para más de 200 pasajeros, utilicen carriles exclusivos en dos grandes ejes que conectarán ambos departamentos.

Para agilizar el tránsito en 18 de Julio —uno de los puntos más congestionados de la ciudad— el proyecto contempla la construcción de un túnel subterráneo.

Más noticias
boleto omnibus-taxi: cutcsa propone un sistema multimodal para el cuarto de milla
TRANSPORTE

Boleto ómnibus-taxi: Cutcsa propone un sistema multimodal para el "cuarto de milla"

Cateo en 18 de Julio para analizar el subsuelo de la principal avenida de Montevideo mientras se define cómo será el túnel allí
CIUDAD

Mientras se define la extensión del túnel por 18 de Julio: IMM empezó a hacer estudios de subsuelo en la avenida

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, aseguró que los resultados obtenidos hasta ahora en los cateos “coinciden con los informes anteriores”, y que la profundidad de la piedra hallada "no implicaría riesgo" para la obra.

“Hasta ahora, la información parcial de tres puntos coincide con lo que se manejaba: es viable”, afirmó en el programa Quién es Quién de Diamante FM y Canal 5.

Los cateos permiten determinar el tipo de suelo y la ubicación de las capas de granito y roca, y complementan los estudios previos realizados a partir de permisos de construcción y obras de saneamiento en la zona. “Ahora es distinto, porque se trabaja directamente sobre la avenida" y con una mirada integral, explicó la ministra.

Etcheverry subrayó que los trabajos se realizan con especial cuidado y que las zonas intervenidas serán reparadas y quedarán en condiciones adecuadas una vez finalizadas las tareas.

De todas formas, aclaró que todavía resta completar la mitad de los puntos y analizar en detalle las muestras extraídas antes de tomar decisiones definitivas. “Se puede hacer un túnel”, concluyó.

Temas:

túnel en 18 de julio MTOP Intendencia de Montevideo Lucía Etcheverry Avenida 18 de Julio

Seguí leyendo

Las más leídas

Lo primero que quiero es ir a visitar a mi mamá, hace tiempo no puedo ir al cementerio: Santiago Homenchenko habló de su madurez y su sorpresa al ser convocado por Marcelo Bielsa
SELECCIÓN URUGUAYA

"Lo primero que quiero es ir a visitar a mi mamá, hace tiempo no puedo ir al cementerio": Santiago Homenchenko habló de su madurez y su sorpresa al ser convocado por Marcelo Bielsa

Diego García, futbolista de Peñarol
CASO DIEGO GARCÍA

Juicio de Diego García: la declaración "liviana" del futbolista de Peñarol que sorprendió al abogado de Clara y la diferencia de relatos que denuncia la defensa de García

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Empieza el mano a mano por los derechos de TV: Torneos-Directv vs Telecom-GMC-Conosur por el cable y la gran disputa en el streaming con Tenfield que tiene la ventaja de igualación

La potencia mundial que anunció la eliminación de VISA para los viajeros uruguayos
TURISMO

La potencia mundial que anunció la eliminación de VISA para los viajeros uruguayos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos