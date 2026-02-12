Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / Inumet

Pronóstico de Carnaval: Inumet anuncia un fin de semana "inestable" con tormentas fuertes y calor húmedo

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé un inicio de feriado con lluvias en la frontera norte, un sábado de "tregua" parcial y un domingo crítico por el ingreso de un frente de tormenta desde el suroeste.

12 de febrero 2026 - 17:57hs
Calor, playa montevideo
Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

El fin de semana largo de Carnaval 2026 estará marcado por la inestabilidad atmosférica, según el último informe divulgado este jueves por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Si bien habrá ventanas de buen tiempo y temperaturas veraniegas, los veraneantes deberán estar atentos a las actualizaciones, ya que se esperan fenómenos adversos específicos, especialmente durante la jornada del domingo y el feriado de carnaval.

"Este fin de semana de Carnaval será inestable, con algunas precipitaciones y tormentas", resumió Inumet, quien detalló el comportamiento del clima día por día para que los turistas puedan planificar sus actividades al aire libre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2022046061179941122&partner=&hide_thread=false

Viernes 13: Inicio templado y lluvias en el norte

El feriado comienza este viernes con un panorama dividido. Según Inumet, la jornada será templada en la mañana y cálida en la tarde en gran parte del territorio.

Más noticias
Pronóstico de Inumet para el jueves
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 12 de febrero

uruguay fue elegido como puerta de entrada regional para una nueva conversacion global sobre clima, paz y seguridad
EVENTO

Uruguay fue elegido como puerta de entrada regional para una nueva conversación global sobre clima, paz y seguridad

Sin embargo, quienes viajen hacia la frontera con Brasil deberán tener precaución: "En la frontera norte persistirán algunas precipitaciones y tormentas durante las primeras horas de la jornada", advirtió el organismo. No obstante, se espera que estas condiciones mejoren rápidamente hacia la tarde, permitiendo disfrutar de la playa o actividades al aire libre hacia el final del día.

  • Temperaturas Norte: Mínima 20°C / Máxima 32°C.
  • Temperaturas Sur: Mínima 19°C / Máxima 27°C.

Sábado 14: La "tregua" nubosa

El sábado se perfila como el día más tranquilo del fin de semana en cuanto a fenómenos severos, aunque no estará despejado. Se prevé un leve descenso de temperaturas con cielo "algo nuboso y nuboso".

La atención estará puesta en el Litoral Oeste, donde hacia la noche aumenta la inestabilidad: "Hay probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas, especialmente hacia la noche", indicó el pronóstico oficial.

  • Temperaturas Norte: Mínima 19°C / Máxima 30°C.
  • Temperaturas Sur: Mínima 14°C / Máxima 27°C.

Domingo 15: Alerta por tormentas fuertes

El domingo será el día de mayor precaución. Desde la madrugada se prevén precipitaciones y tormentas que ingresarán por el suroeste y "gradualmente se extenderán a todo el territorio".

Inumet fue enfático en la intensidad de estos fenómenos: "Algunas serán puntualmente fuertes". Esto implica la posibilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento en zonas localizadas. El ambiente volverá a sentirse templado en la mañana y cálido en la tarde, pese a las lluvias.

  • Temperaturas Norte: Mínima 21°C / Máxima 29°C.
  • Temperaturas Sur: Mínima 19°C / Máxima 27°C.

Lunes y Martes de Carnaval: Calor y humedad

Para el cierre del fin de semana largo, el clima cambiará nuevamente hacia un régimen tropical. Las jornadas del lunes 16 y martes 17 serán "calurosas, húmedas e inestables".

Las temperaturas se dispararán, alcanzando picos de 34°C, generando una alta sensación térmica. En este contexto de "calor y humedad", se mantienen las probabilidades de precipitaciones y tormentas aisladas en todo el país, típicas de verano, que pueden darse de forma rápida e intensa.

Ante este panorama cambiante, Inumet recomienda a la población mantenerse informada a través de su sitio web y aplicación móvil antes de realizar actividades náuticas o acampar.

Temas:

Inumet

Seguí leyendo

Las más leídas

Joven de 30 años murió atropellada por un camión: cruzaba por la cebra frente a la escuela con sus dos hijas
SALTO

Joven de 30 años murió atropellada por un camión: cruzaba por la cebra frente a la escuela con sus dos hijas

José Luis Satdjian, imagen de archivo
SISTEMA DE SALUD

MSP entiende que firma de Satdjian para habilitar convenio de ASSE con el Círculo Católico no se ajustó a derecho e investiga su rol en trámite con Casa de Galicia

IM reducirá la cantidad de horas extra, que serán 150 mil menos en 2026: en qué áreas se destinarán más
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

IM reducirá la cantidad de horas extra, que serán 150 mil menos en 2026: en qué áreas se destinarán más

Pablo Goncálvez, condenado por tres asesinatos, se radicó en Punta del Este: jefe de Policía señaló que no tiene ningún impedimento judicial
MALDONADO

Pablo Goncálvez, condenado por tres asesinatos, se radicó en Punta del Este: jefe de Policía señaló que "no tiene ningún impedimento" judicial

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos