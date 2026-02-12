Pronóstico de Carnaval: Inumet anuncia un fin de semana "inestable" con tormentas fuertes y calor húmedo

El fin de semana largo de Carnaval 2026 estará marcado por la inestabilidad atmosférica, según el último informe divulgado este jueves por el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ). Si bien habrá ventanas de buen tiempo y temperaturas veraniegas, los veraneantes deberán estar atentos a las actualizaciones, ya que se esperan fenómenos adversos específicos, especialmente durante la jornada del domingo y el feriado de carnaval.

"Este fin de semana de Carnaval será inestable, con algunas precipitaciones y tormentas", resumió Inumet, quien detalló el comportamiento del clima día por día para que los turistas puedan planificar sus actividades al aire libre.

El feriado comienza este viernes con un panorama dividido. Según Inumet, la jornada será templada en la mañana y cálida en la tarde en gran parte del territorio.

EVENTO Uruguay fue elegido como puerta de entrada regional para una nueva conversación global sobre clima, paz y seguridad

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 12 de febrero

Sin embargo, quienes viajen hacia la frontera con Brasil deberán tener precaución: "En la frontera norte persistirán algunas precipitaciones y tormentas durante las primeras horas de la jornada", advirtió el organismo. No obstante, se espera que estas condiciones mejoren rápidamente hacia la tarde , permitiendo disfrutar de la playa o actividades al aire libre hacia el final del día.

Temperaturas Norte: Mínima 20°C / Máxima 32°C.

Mínima 20°C / Máxima 32°C. Temperaturas Sur: Mínima 19°C / Máxima 27°C.

Sábado 14: La "tregua" nubosa

El sábado se perfila como el día más tranquilo del fin de semana en cuanto a fenómenos severos, aunque no estará despejado. Se prevé un leve descenso de temperaturas con cielo "algo nuboso y nuboso".

La atención estará puesta en el Litoral Oeste, donde hacia la noche aumenta la inestabilidad: "Hay probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas, especialmente hacia la noche", indicó el pronóstico oficial.

Temperaturas Norte: Mínima 19°C / Máxima 30°C.

Mínima 19°C / Máxima 30°C. Temperaturas Sur: Mínima 14°C / Máxima 27°C.

Domingo 15: Alerta por tormentas fuertes

El domingo será el día de mayor precaución. Desde la madrugada se prevén precipitaciones y tormentas que ingresarán por el suroeste y "gradualmente se extenderán a todo el territorio".

Inumet fue enfático en la intensidad de estos fenómenos: "Algunas serán puntualmente fuertes". Esto implica la posibilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento en zonas localizadas. El ambiente volverá a sentirse templado en la mañana y cálido en la tarde, pese a las lluvias.

Temperaturas Norte: Mínima 21°C / Máxima 29°C.

Mínima 21°C / Máxima 29°C. Temperaturas Sur: Mínima 19°C / Máxima 27°C.

Lunes y Martes de Carnaval: Calor y humedad

Para el cierre del fin de semana largo, el clima cambiará nuevamente hacia un régimen tropical. Las jornadas del lunes 16 y martes 17 serán "calurosas, húmedas e inestables".

Las temperaturas se dispararán, alcanzando picos de 34°C, generando una alta sensación térmica. En este contexto de "calor y humedad", se mantienen las probabilidades de precipitaciones y tormentas aisladas en todo el país, típicas de verano, que pueden darse de forma rápida e intensa.

Ante este panorama cambiante, Inumet recomienda a la población mantenerse informada a través de su sitio web y aplicación móvil antes de realizar actividades náuticas o acampar.