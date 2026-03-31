Información clave para miles de uruguayos que viajaron al exterior: lo que está prohibido traer al país
El MGAP informó qué productos pueden ingresar al país los uruguayos que volverán tras sus viajes y cuáles no, para evitar problemas de sanidad y bioseguridad
31 de marzo de 2026 12:23 hs
Uruguayos, al volver al país, deben tener en cuenta qué se puede traer y qué no.
Fotos: MGAP
Con foco en los miles de uruguayos que en los próximos días regresarán al país, en un momento del año en el que se incrementan los viajes al exterior, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó qué productos pueden ingresar al país y cuáles no, con el objetivo de evitar adversidades de diversa índole.
Riesgo para la sanidad y bioseguridad nacional
La introducción de ciertos productos de origen animal o vegetal pueden poner en riesgo la sanidad y la bioseguridad nacional, comprometiendo no sólo la salud de la población sino también la confiabilidad del Uruguay como país productor y exportador de alimentos, se indicó desde dicha Secretaría de Estado.
Si bien la coyuntura establece que el mensaje llegue especialmente a las personas que volverán al país en estos días, corresponde puntualizar que las medidas alcanzan a todos quienes viajen hacia Uruguay desde otros países, sea por turismo o cualquier otro motivo.
La Gerencia de Barreras Sanitarias de la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del MGAP (Digebia) es la encargada de realizar el control de productos que las personas deseen ingresar al país en los diferentes pasos de frontera.
Por ejemplo, no está permitido ingresar animales, plantas ni productos de origen animal o vegetal (incluidas artesanías) sin la autorización correspondiente.
Estos artículos, se explicó a El Observador, pueden trasladar enfermedades como fiebre aftosa, peste porcina africana o influenza aviar, además de plagas que amenazan nuestros cultivos, ecosistemas y biodiversidad.
El personal de Barreras Sanitarias del MGAP, tras las inspecciones de equipajes, está autorizado a decomisar todo artículo que no cumpla con los requisitos.
Lo que sea decomisado, se añadió, será eliminado de forma segura, en presencia del portador.
Desde el ministerio se expresó que la colaboración de las personas que llegan al país es clave "para proteger el esfuerzo de miles de uruguayos: cuidemos juntos nuestra salud, el trabajo nacional y nuestro estatus sanitario".
Se remarcó que "un pequeño descuido puede causar grandes pérdidas".
El dato
De acuerdo a la normativa vigente, el incumplimiento de la norma puede provocar las multas previstas en la Ley Nº 19.149.
Lo que se permite ingresar
Los productos que no se encuentren en el listado de ingreso controlado (ver más adelante) pueden ser ingresados al territorio nacional, pero deberán contar con etiquetas originales en alguno de los tres idiomas oficiales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es decir en español, inglés y/o francés.
Productos de ingreso controlado
Los siguientes productos de ingreso controlado, si cuentan con el certificado o la autorización oficial emitidos por el MGAP, podrán entrar al país.
De origen animal
Animales vivos de cualquier especie:
animales domésticos y otros
abejas
insectos
ácaros en todas sus formas
Carnes de cualquier especie, en cualquier estado o envase:
bovina
ovina
suina
de aves
de animales silvestres
peces y productos acuáticos
Productos envasados al vacío y embutidos (jamones, etc.)
Productos chacinados en cualquier tipo de envase y cocción (salchichas, chorizos, etc.)
Productos lácteos y sus derivados:
leche fluida (excepto UHT)
leche en polvo
leche fermentada
suero de queso en polvo
yogurt
quesos de cualquier tipo
quesos en polvo
helados frescos o en polvo
manteca
crema de leche
ricota
Huevos frescos de aves o de reptiles, enteros o sus partes en polvo
Componentes de animales de cualquier especie:
sangre, suero o plasma de cualquier especie animal, frescos o en polvo
tripas y vísceras de cualquier especie
cueros o pieles frescos, secos o salados
pelos
astas o cornamentas
pezuñas
lana sucia
crines o cerdas
huesos
semen de cualquier especie
embriones de cualquier especie
plumas de aves frescas
Alimentos y raciones para animales de cualquier especie:
harinas de carne
harinas de sangre
otras harinas de origen animal
pastas con rellenos de origen animal
Agentes de control biológico
Productos apícolas:
miel
cera
otros subproductos apícolas
Productos de manufactura casera sin rotular
Artesanías y elementos decorativos con productos, subproductos o partes de origen animal
De origen vegetal
Frutas frescas, secas o deshidratadas
Vegetales y sus partes:
flores
yemas
varetas
raíces
hojas
tallos
follajes frescos
polen
bulbos
tubérculos
raíces ornamentales
etc.
Frutos secos sin tostar o con cáscara
Hortalizas frescas
Semillas de cualquier tipo
Granos crudos (café, etc.)
Tabaco sin elaborar
Lúpulo (excepto peleteado)
Productos vegetales acondicionados al detalle en envases superiores a 500 g (té, especias, adobo, orégano, etc.)
Plantas:
ornamentales
hortícolas
frutícolas
forrajeras
otras plantas
Alimento de origen vegetal para animales
Productos de manufactura casera sin rotular
Artesanías y elementos decorativos con productos, subproductos o partes de origen vegetal
Maderas:
sólidas pintadas, procesadas, semiprocesadas o sin procesar
leña
muebles de madera
estacas enraizadas o sin enraizar
Fibras textiles vegetales sin procesar
Colecciones y especímenes botánicos
Cultivos in vitro
Agentes de control biológico
Inoculantes e inóculos
Suelo, tierra, turba, arena o cualquier material de soporte
Otros
Productos químicos y biológicos destinados a actividades agrícolas:
fertilizantes
herbicidas
insecticidas
etc.
Productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario:
Vacunas, sueros y específicos veterinarios
Productos de manufactura casera sin rotular y productos en envases abiertos.
Insectos
Virus
Bacterias
Hongos
Levaduras
Microorganismos destinados a la investigación o con cualquier otro fin
Nota: esta lista no excluye otros productos que pudieran calificarse como de ingreso controlado.