Plan Alfalfa en Montevideo rural: mejorar las cuentas, el suelo y que los camiones no salgan vacíos de la UAM

Que los camiones que llegan cargados de cajones con frutas y verduras a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) no regresen vacíos a localidades del interior, que vuelvan con fardos producidos en el área rural de Montevideo y comercializados a ganaderos , es algo que ya está en construcción.

Los primeros pasos comenzaron a darse este año y tienen entusiasmados a quienes están al frente de esta movida productiva.

Se trata de una de las gestiones de mayor relevancia entre las emprendidas actualmente por la Intendencia de Montevideo (IM) , relacionada con el desarrollo en el área rural de la capital, que lleva por nombre Plan Alfalfa y que tiene ya muy próxima incluso a su primera siembra.

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Liber López, director de la División de Desarrollo Rural en la intendencia, en el espacio Montevideo Emprende, uno de los sitios con propuestas de la IM en el predio de la Rural del Prado durante la edición 99 de la Semana Criolla, informó a El Observador que "nos interesa mucho el Plan Alfalfa y es algo que nos tiene entusiasmados" .

Dijo que permitirá mejorar la economía de los productores, sumando una alternativa a quienes no la tienen o apoyando a quienes ya producen, pero además será útil para la reestructuración del suelo, para volver a un suelo más sano, un recurso que en muchos ámbitos acumula un desgaste lógico por la secuencia de zafras con producción hortifrutícola.

La intendencia, detalló, sin cobrar por ello aporta en el Plan Alfalfa asistencia técnica, semillas, inoculantes, fertilizantes, todo para que se realice sin ningún problema la producción de la llamada "reina de las forrajeras".

El arranque

El 19 de febrero de este año, contó, se activó todo con una charla informativa en el Parque de Actividades Agropecuarias (PAGRO) de la intendencia que desbordó las expectativas, dada la asistencia de unos 80 productores.

En las unidades productivas que disponen de las condiciones adecuadas, por ejemplo el laboreo de la tierra, se procederá a corto plazo con las siembras iniciales, tras una recorrida que se hará para visitar predio a predio, estando previsto que otros se incorporen a la dinámica durante la siembra siguiente (agosto-setiembre).

Los productores que planten alfalfa, además del beneficio mencionado para el recurso suelo, dispondrán de forraje de alta calidad para sus animales, con pastoreo directo y/o uso de lo que cosechen, y si no tienen un rodeo podrán comercializar ese alimento a otros productores, generando un ingreso relevante para la economía familiar.

La calidad del producto está asegurada, destacó López, por el uso de semilla con genética de avanzada comercializada por Agroforte y generada en la Estación Experimental La Estanzuela del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

El productor no invertirá dinero, como se mencionó, sí contribuye con su gestión en el predio y, sobre todo, con una actitud considerada fundamental, la de ser parte de este emprendimiento.

Creación en la UAM de una usina de forraje animal

López resaltó que "vamos a trabajar en esto con un actor muy importante, que es la UAM, para generar un acopio y así avanzar en la comercialización a todo el país, ahí llegan camiones desde todos lados y se van, el 80%, vacíos, vamos a buscarle la vuelta para crear una usina de forraje animal, aportando al mercado ganadero un producto que a veces falta mucho en este país", contó.

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Desarrollo en el Montevideo rural

"Estamos haciendo una apuesta grande para incrementar el incentivo a la producción en pequeña escala, sabiendo que en Montevideo hay sobre todo emprendimientos familiares e intensivos, la escala del departamento es de un promedio de 5, 6 o 7 hectáreas, cuando a nivel nacional el promedio supera las 150 hectáreas", señaló.

Mencionó, sobre eso, que en un departamento con un 60% de superficie rural hay algo más de 15 mil hectáreas de campo y buena parte, unas 5.000 hectáreas, están abandonadas por diferentes motivos, en algunos casos especulativos incluso, "por lo tanto queremos ver de qué modo podemos generar nuevos núcleos productivos, relacionados con distintos rubros, estamos muy interesados en hacer el máximo esfuerzo".

Esta semana, en la Rural del Prado, la IM hará varios lanzamientos relacionados con la producción en el ámbito rural y uno de ellos considera un convenio con el Movimiento de la Juventud Agraria, con vínculo además con el INIA, para activar el denominado Fondo Rotatorio Ovino, mediante el cual productores recibirán vientres (que más adelante deberán devolver) con genética líder y así mejorarán su eficiencia, obteniendo crías de mejor calidad para la evolución de su majada.

El valor de estar en la Semana Criolla

Para la dependencia de la intendencia que dirige López, que tiene por cometido la promoción y coordinación de planes productivos en el área rural del departamento, tanto en planes municipales como de otros organismos del Estado, "participar en la Semana Criolla es muy importante, nos permite que mucha gente que viene desde todo el país pueda informarse sobre la producción que se realiza en Montevideo, que no es solo lo más conocido como lo hortícola y lo frutícola".

En Montevideo, añadió, "hay emprendimientos muy valiosos en la industrialización, por ejemplo con quesos, mieles, mermeladas, conservas y licores, es muy amplia la lista, en el stand Montevideo Emprende hay algunos lindos ejemplos, pero también estamos en un departamento con una producción animal muy interesante".

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