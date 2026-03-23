Rafael Ferber, presidente de la ARU, definió a la Expo Rural de Melilla como un ámbito generador de desarrollo

La Expo Rural de Melilla, exposición agropecuaria organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , se desarrollará este año desde el jueves 16 al domingo 19 de abril , en el predio de actividades que la gremial posee en el área rural de Montevideo.

Los detalles principales de la edición 15 de este emprendimiento fueron presentados por Rafael Ferber, presidente de la ARU, y Rodrigo Granja, director de exposiciones de la ARU, en la sala de conferencias del predio de Melilla, en un acto dirigido por el comunicador Juan Carlos "Lopecito" López.

El acceso principal al predio de exposiciones está sobre camino Luis Eduardo Pérez, frente a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y a pocos metros del km 11,5 de la ruta 5 (el predio de la ARU tiene como límites, además, camino De la Granja, camino Hamilton y camino Rey del Monte).

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Rafael Ferber: "Tiene respuesas y tiene ideas"

Ferber vivirá por primera vez una Rural de Melilla como presidente de la ARU, dado que en las últimas tenía como responsabilidad ser el director de Exposiciones de la institución.

Al inicio de su oratoria señaló la relevancia de plantearse para qué sirven las exposiciones, citando como respuesta inmediata que una instancia como la de Melilla (lo mismo sucede con cada Expo Rural del Prado en setiembre) "entre muchas cosas para nosotros lo más importante es que tiene respuestas para el desarrollo, tiene respuestas y tiene ideas para seguir desarrollándonos".

"¿Quiénes son los que más capitalizan ese desarrollo? Obviamente en principio uno puede pensar que son los productores rurales, sin duda, pero también y en gran medida son los que trabajan en todo el entorno de ese desarrollo", agregó.

Dijo, de inmediato, que "si uno lo mira al revés y dice ¿qué pasa cuando no se genera ese desarrollo?, es cuando tenemos que ver quiénes son los que más lo sufren, los que lo sufren son los puestos de trabajo, sobre todo de un montón de oficios o de muchísimos oficios. Cuando hablamos de oficios, ¿a qué nos referimos? A torneros, a electricistas si hablamos de riego, a tractoristas, a inseminadores si hablamos de ganadería intensiva, a un montón de actividades que nunca se generaron y que, por lo tanto, no aparecen en ninguna planilla, no aparecen en ningún estudio, porque ese desarrollo nunca estuvo".

Por lo tanto, remarcó, "para nosotros este tipo de exposiciones son clave y son de la forma en que vamos a propiciar ese desarrollo, por lo tanto la Rural de Melilla es para eso".

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Rodrigo Granja: "Se sigue agrandando"

El actual director de Exposiciones, quien estrenó esa labor en la Rural del Prado del año pasado, contó al comienzo de su charla que, a propósito de la quinceava edición de la Rural de Melilla, había estado mirando planos de anteriores ediciones, por lo cual afirmó que "es muy gratificante ver cómo se ha ido consolidando", constituyéndose en "un clásico en el sur del país en otoño".

"Este año no va a ser excepción, se sigue agrandando, así que eso nos tiene muy contentos", complementó.

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Granja expuso tras un video instucional en el que, durante varios minutos, se resumen las actividades que suceden en el predio de Melilla durante cuatro jornadas, no obstante destacó algunas novedades.

Tres conferencias especiales en el programa

Indicó que habrá tres conferencias "que nos parecen bien importantes", la primera de ellas el día inaugural, el jueves 16 durante la mañana, organizada por la ARU: "Vamos a tener a Claudio Zuchovicki, un analista argentino muy importante, le pedimos que nos haga en estos momentos, donde el tema competitividad y el tema regulación están en el día a día, un análisis del caso argentino, del camino que han transitado los hermanos argentinos en ese sentido".

Conferencia Inaugural Jueves 16 - 10.30 hs

Luego del acto inaugural de la exposición, programado para el mediodía de ese jueves 16, se desarrollará la conferencia organizada por ARU y Punto de Equilibrio, "con otro tema bien importante que es el de todos los acuerdos comerciales que se están cerrando, recientemente el de la Unión Europea y el Mercosur, el Transpacífico, con todo lo que se está transitando en ese sentido, vamos a tener un panel bien importante". Expondrán la vicecanciller embajadora Valeria Csukasi, el economista Juan Labraga del Ministerio de Economía y Finanzas y el ingeniero Matías Carámbula del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, "para ver justamente qué impacto puede tener en el agro todo lo que se está cerrando y el camino que estamos transitando hacia ello".

El viernes 17 por la mañana, organizada por ARU con Rurales El País, habrá una conferencia titulada "El gobierno responde", con la participación del secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, "que también nos va a estar acompañando y creemos que puede ser una instancia de intercambio muy buena con productores para plantear inquietudes y escuchar al gobierno".

Conferencia Viernes 17 - 11 horas

Granja, además, mencionó como atractivos adicionales de la Rural de Melilla la muestra de ganado de la raza bovina Holando, la Primera Expo Otoño de la raza ovina Texel, parte de un variado programa de juras y otras actividades de diversas sociedades de criadores en "un evento de gran volumen de animales", con instancias ya clásicas como el sábado dedicado a los caballos, con participaciones de las razas Paint Horse, Appaloosa y Cuarto de Milla.

Eso se añade, comentó, a las tradicionales demostraciones de maquinaria y a los ensayos que hacen las empresas en el área con cultivos, semilleros y forrajeras, que pese a la adversidad del estado del tiempo en este verano se pudo ver en una recorrida por el predio que están en condiciones muy buenas para la exposición de 2026.

El director de Exposiciones de la ARU agradeció especialmente a todos los expositores, "que son unos cuantos, la verdad", también "a todas las entidades financieras, escritorios, empresas proveedoras de servicios, sociedades de criadores y, como siempre, al equipo de exposiciones, que sigue trabajando, porque estamos a un mes casi de la apertura de la muestra, particularmente al equipo de Melilla, la verdad que ha sido un año complicado en Melilla, por temas climáticos como todos saben, hubo que ponerle mucho pienso al tema para poder llevar agua a los ensayos, así que estamos muy agradecidos por todo el trabajo realizado y que se sigue realizando".