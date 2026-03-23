Residuos de garrapaticida en carne exportada a China: veterinarios denuncian falta de sensibilidad y capacidad

La Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay (SMVU) solicitó a quienes ejercen esa profesión que no certifiquen envíos de vacunos para faena en frigoríficos si no tienen la certeza del cumplimiento de todos los puntos exigidos, especialmente lo relacionado con el período de espera tras la aplicación de productos veterinarios de acuerdo a lo registrado en la planilla sanitaria.

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Residuos de garrapaticida en carnes exportadas El pedido de la SMVU es consecuencia de una reciente detección de residuos de un garrapaticida (fluazurón) en carne exportada a China, adversidad que ya había ocurrido y que pone en riesgo al estatus sanitario del país y, por ende, la habilitación del actual segundo mercado en relevancia para los embarques de carnes uruguayas.

Según se indicó en un mensaje remitido a El Observador, "la aparición de residuos de medicamentos por encima de los niveles permitidos en alimentos de origen animal (...) es un problema de salud pública, que no solamente puede afectar severamente el acceso a los mercados de exportación, sino que afecta la inocuidad de sus productos, tanto en los mercados de destino como en el mercado doméstico".

Los productores tienen la obligación de respetar los tiempos de espera y tener la planilla sanitaria al día para que el veterinario de libre ejercicio acreditado tenga la información necesaria para certificar el envío a faena Los productores tienen la obligación de respetar los tiempos de espera y tener la planilla sanitaria al día para que el veterinario de libre ejercicio acreditado tenga la información necesaria para certificar el envío a faena