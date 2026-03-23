Residuos de garrapaticida en carne exportada a China: veterinarios denuncian falta de sensibilidad y capacidad
Residuos de garrapaticida en carne exportada a China: veterinarios denuncian falta de sensibilidad y capacidad
23 de marzo de 2026 14:14 hs
Garrapaticida: tratamiento en predio ganadero.
Á. Scarone / MGAP (archivo)
La Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay (SMVU) solicitó a quienes ejercen esa profesión que no certifiquen envíos de vacunos para faena en frigoríficos si no tienen la certeza del cumplimiento de todos los puntos exigidos, especialmente lo relacionado con el período de espera tras la aplicación de productos veterinarios de acuerdo a lo registrado en la planilla sanitaria.
Según se indicó en un mensaje remitido a El Observador, "la aparición de residuos de medicamentos por encima de los niveles permitidos en alimentos de origen animal (...) es un problema de salud pública, que no solamente puede afectar severamente el acceso a los mercados de exportación, sino que afecta la inocuidad de sus productos, tanto en los mercados de destino como en el mercado doméstico".
Los productores tienen la obligación de respetar los tiempos de espera y tener la planilla sanitaria al día para que el veterinario de libre ejercicio acreditado tenga la información necesaria para certificar el envío a faena Los productores tienen la obligación de respetar los tiempos de espera y tener la planilla sanitaria al día para que el veterinario de libre ejercicio acreditado tenga la información necesaria para certificar el envío a faena
"Los repetidos hallazgos indican que a nivel de la producción no existe ni la sensibilidad ni la capacidad de evitar estos problemas, por lo que la certificación veterinaria es uno de los puntos críticos de control más importantes", se añadió.
Dos pedidos del SMVU
Recomendamos a todos nuestros asociados y a la profesión en general a solicitar la planilla sanitaria en el momento de la certificación a faena y firmarla para evitar sanciones.
En caso de no estar disponible en el establecimiento no se debe certificar el envío.