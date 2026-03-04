Federación Rural advirtió que la reputación de la carne uruguaya "corre peligro"

"El esfuerzo y reputación construido durante décadas corre peligro si no cuidamos la inocuidad de lo que producimos y evitamos los residuos veterinarios en carne ", advirtió la Federación Rural (FR) , aludiendo a un problema considerado grave: la detección de residuos de garrapaticidas en carnes exportadas .

"En los últimos meses, la carne uruguaya ha mostrado resultados positivos contundentes en cuanto a precio de exportación y volúmenes exportados ", señaló la entidad ruralista, aludiendo a que la demanda externa por carnes vacunas uruguayas es muy firme y los precios se sostienen en niveles muy elevados.

"Es necesario tomar conciencia sobre la gravedad de la situación ante la reiterada detección de residuos de garrapaticida y sobre las consecuencias en cada eslabón de toda la cadena cárnica", indicó en un comunicado remitido a El Observador este miércoles 4 de marzo.

En el mismo se añade: "La responsabilidad recae sobre los productores, y las consecuencias de una mala praxis afectan no solo a cada establecimiento, sino a todo el sector y al país entero ".

Por lo tanto, "es necesario actuar en consecuencia sobre los irresponsables", se pidió.

La FR puntualizó que "está habilitado el envío de animales con garrapata viva a establecimientos de faena tanto para el mercado interno como de exportación".

Exigen compromiso a los productores

"Exigimos el compromiso de todos los productores a extremar al máximo el control de los tiempos de espera de los medicamentos veterinarios antes de enviar animales a faena, esto no es opcional ni negociable, es un compromiso ineludible y única garantía de no perder los precios sostenidos, mercados abiertos y necesario para seguir produciendo", se expresó.

Finalmente, la gremial que preside Rafael Normey solicitó que "a la brevedad se implemente la trazabilidad después de cuarta balanza, el sector productivo hace el esfuerzo de entregar un producto con trazabilidad, es necesario que esta continúe luego de la faena".