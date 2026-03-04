Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes dispersas
Jueves:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Agro / MANEJOS VETERINARIOS

Federación Rural advirtió que la reputación de la carne uruguaya "corre peligro"

La reputación de la carne uruguaya "corre peligro si no cuidamos la inocuidad y evitamos los residuos veterinarios", señaló la Federación Rural

4 de marzo 2026 - 18:06hs
Federación Rural: comunicado dirigido a los productores ganaderos.

Federación Rural: comunicado dirigido a los productores ganaderos.

Foto: MGAP

"El esfuerzo y reputación construido durante décadas corre peligro si no cuidamos la inocuidad de lo que producimos y evitamos los residuos veterinarios en carne", advirtió la Federación Rural (FR), aludiendo a un problema considerado grave: la detección de residuos de garrapaticidas en carnes exportadas.

"En los últimos meses, la carne uruguaya ha mostrado resultados positivos contundentes en cuanto a precio de exportación y volúmenes exportados", señaló la entidad ruralista, aludiendo a que la demanda externa por carnes vacunas uruguayas es muy firme y los precios se sostienen en niveles muy elevados.

"Es necesario tomar conciencia sobre la gravedad de la situación ante la reiterada detección de residuos de garrapaticida y sobre las consecuencias en cada eslabón de toda la cadena cárnica", indicó en un comunicado remitido a El Observador este miércoles 4 de marzo.

Más noticias
Un Solo Uruguay promueve una alternativa para solucionar el problema del abastecimiento de agua al área metropolitana capitalina.
PROPUESTA

Agua del Río Negro al Santa Lucía, la alternativa de Un Solo Uruguay a la represa de Casupá: costos y ventajas

Cordero o perro era la duda, pero terminó siendo carne vacuna.
DENUNCIA

El caso del cordero trucho que parecía ser perro y terminó siendo carne vacuna

Consecuencias para todo el Uruguay

En el mismo se añade: "La responsabilidad recae sobre los productores, y las consecuencias de una mala praxis afectan no solo a cada establecimiento, sino a todo el sector y al país entero".

Por lo tanto, "es necesario actuar en consecuencia sobre los irresponsables", se pidió.

La FR puntualizó que "está habilitado el envío de animales con garrapata viva a establecimientos de faena tanto para el mercado interno como de exportación".

Exigen compromiso a los productores

"Exigimos el compromiso de todos los productores a extremar al máximo el control de los tiempos de espera de los medicamentos veterinarios antes de enviar animales a faena, esto no es opcional ni negociable, es un compromiso ineludible y única garantía de no perder los precios sostenidos, mercados abiertos y necesario para seguir produciendo", se expresó.

Finalmente, la gremial que preside Rafael Normey solicitó que "a la brevedad se implemente la trazabilidad después de cuarta balanza, el sector productivo hace el esfuerzo de entregar un producto con trazabilidad, es necesario que esta continúe luego de la faena".

Temas:

Federación Rural carne Productos veterinarios Productores Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Nelson Duarte
MINISTERIO DE DEFENSA

El capitán Nelson Duarte fue acosado laboralmente durante el gobierno de Lacalle Pou, según resolución del Ministerio de Defensa

Accidente fatal en el corredor de General Flores
CERRITO

Accidente fatal en Montevideo: un hombre murió tras ser atropellado por un ómnibus en General Flores

Ignacio Alonso presidente de la AUF
FÚTBOL

Mirá por dónde se podrá ver ahora el fútbol uruguayo luego de la firma de los nuevos contratos de TV

Lucas Paul De los Santos y Salomón Rodríguez
COPA SUDAMERICANA

Montevideo City Torque 1-0 Defensor Sporting por Copa Sudamericana: un gol de Franco Romero dejó eliminado al violeta del certamen

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos