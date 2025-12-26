Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
nubes dispersas
Sábado:
Mín  23°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Agro / GREMIALES DEL AGRO

La Federación Rural cuestionó al Estado por un nuevo atropello a la cadena productiva

La Federación Rural denunció la existencia de "un nuevo atropello a una cadena productiva que ya carga con múltiples costos y obligaciones"

26 de diciembre 2025 - 18:38hs
Federación Rural: puntualizaciones sobre el destino de los recursos del FIS.

Federación Rural: puntualizaciones sobre el destino de los recursos del FIS.

Foto: Juan Samuelle (archivo)

La Federación Rural (FR) denunció la existencia de "un nuevo atropello a una cadena productiva que ya carga con múltiples costos y obligaciones", aludiendo a que se ratificó que los ingresos por el Fondo de Inspección Sanitaria (FIS) pasarán a rentas generales.

El FIS, se explicó desde la entidad ruralista, grava a todas las carnes faenadas en Uruguay, a la carne importada y al ganado en pie.

"Un tributo creado para fortalecer la sanidad y la transparencia del sistema cárnico pierde su destino específico y pasa a engrosar la caja del Estado", expresó la gremial que preside Rafael Normey.

Más noticias
Pescador artesanal desde hace casi cuatro décadas: Federico Ceriani, en la foto junto a Natalia mostrando bandejas con filetes de corvina y de brótola, en The Best Fisherman.
HISTORIAS

The Best Fisherman, un pescador artesanal del Pereira Rossell a La Mulata y la corvina que no quiso vender

Fratti fue uno de los oradores en el acto de presentación del banco de forraje creado, en la estancia María Dolores, por las gremiales de tamberos.
COLONIZACIÓN

El recuerdo de Fratti, luego de recorrer el campo de la estancia María Dolores, de algo que le dijo Mujica

US$ 30 millones por año

En un comunicado titulado "Escribir y borrar con el codo, otro atropello a la competitividad y van...", la FR expresó que "mientras el sector productivo discute -a cielo abierto- la injusticia del 1% municipal, el Estado consolida en silencio otro 1% que se lleva más de 30 millones de dólares por año fuera de la cadena cárnica".

Se trata, se indica en el documento, de "recursos que deberían volver al sistema sanitario, a la competitividad y al desarrollo del interior productivo".

"País costoso"

La gremial sostiene que "este tipo de decisiones profundiza un problema que venimos señalando hace años: Uruguay no solo es un país caro; es un país costoso. Y cuando el Estado agrega cargas sin justificación técnica ni retorno sectorial, la competitividad se erosiona, la producción pierde aire y el interior se achica".

"No le sirve al productor"

La FR señala, luego, cuatro reflexiones por las cuales "un país costoso no le sirve a nadie":

  • No le sirve al productor, que ve cómo cada punto adicional se come su margen
  • No le sirve a la industria, que compite en mercdos globales donde cada dólar cuenta
  • No le sirve al trabajador rural, cuyo empleo depende de una cadena dinámica
  • No le sirve al propio Estado, que termina desincentivando inversión y actividad

"La cadena cárnica uruguaya -una de las más eficientes y auditadas del mundo- merece reglas claras, respeto institucional y un sistema tributario que acompañe, no que castigue", se indicó.

El comunicado concluye exponiendo que "defender la competitividad no es un capricho gremial: es defender el trabajo, la producción y el futuro del país".

Temas:

Federación Rural Estado Uruguay Productor

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Quintana y Juan José Crai durante un evento de La Libertad Avanza
TENSIONES

La interna de la Libertad Avanza en Uruguay: renunció el presidente y hay acusaciones entre integrantes del directorio

Nicolás Salaberry
NACIONAL

"Con el dolor en el alma": experimentado captador de juveniles de Nacional se despidió del club tras cerrar su ciclo por "diferencias personales"

Yamandú Orsi en evento de ADM. Archivo
VERANO 2026

Las vacaciones de Yamandú Orsi: el presidente estará fuera del país entre el 27 de diciembre y el 3 de enero

Nicolás Vallejo durante su etapa en Liverpool
MERCADO DE PASES

Tras casi cerrar su pase a Liverpool y sonar para Nacional y Peñarol, Nicolás Vallejo es nuevo fichaje del León de México

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos