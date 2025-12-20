Dólar
Compra 37,70 Venta 40,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
nubes
Domingo:
Mín  21°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Agro / GREMIALES DEL AGRO

Ley de Presupuesto: Federación Rural lamentó "profundamente" que casi todos sus planteos no fueron atendidos

La Federación Rural realizó una evaluación de la Ley de Presupuesto Nacional, poniendo el foco en sus implicancias para el sector agropecuario y el país

20 de diciembre 2025 - 14:37hs
Federación Rural: la herradura, ámbito emblemático de reunión de los directivos de la gremial que preside Rafael Normey, fundada en 1915.

Federación Rural: la herradura, ámbito emblemático de reunión de los directivos de la gremial que preside Rafael Normey, fundada en 1915.

Camilo Dos Santos

La Federación Rural (FR) realizó una evaluación de la promulgada Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029, poniendo el foco en las implicancias para el sector agropecuario y el país, señalando que en un conjunto de 11 planteos específicos solo hubo dos excepciones y casi la totalidad no fueron tenidos en cuenta.

Balance de la Federación Rural: "Lamentamos profundamente"

"Lamentamos profundamente que varios de nuestros planteos razonables sobre temas clave para el desarrollo del sector agropecuario no hayan sido incorporados", se indicó en un informe remitido a El Observador.

Además, se señaló: "En este caso los legisladores priorizaron otros intereses, más electorales que de relevancia para el desarollo del país más agropecuario del mundo".

Más noticias
Estancia María Dolores: recorrida por chacras con maíces.
PUERTAS ABIERTAS

La Estancia María Dolores en marcha: maíces creciendo, riego activo y se adelanta el llamado para armar tambos

Trigo: producción mayor a la esperada, pero no todo son buenas noticias en esta campaña.
INFORME

Luces y sombras para el trigo de Uruguay: muchos kilos, poco precio y baja proteína

Los dos planteos de los ruralistas que fueron atentidos

Los dos planteos que tuvieron la respuesta esperada fueron la creación de una comisión interinstitucional de gobernanza para el fideicomiso de salud animal y la creación de un ámbito de discusión para avanzar hacia la eliminación del 1% de impuesto municipal a la comercialización de semovientes (con un plazo de 180 días para, en el marco de la Comisión de Descentralización, se expida).

El resto de los planteos no fueron tenidos en cuenta o el resultado no fue el anhelado, como se podrá ver más adelante.

Jorge Andrés Rodríguez, vicepresidente de la entidad ruralista, destacó este sábado a El Observador que "se trabajó mucho, algún resultado se consiguió, creo que el gran resultado es la pelea dada".

Señaló que "hay muchos temas que nos afectan directamente, como el tipo de cambio, pero no hay por parte de la clase política señales de que sean conscientes de que eso nos está afectando".

Sobre ese eje temático, clave para el sector productivo, detalló: "Siempre nos hablan del tipo de cambio, que tienen sus razones, y te empezas a convencer tanto que vos decís, bueno, hay que reducir el costo del Estado, hay que bajar los costos de trámites, de las tasas, alivianar el peso del Estado en la operativa de las empresas para compensar lo del tipo de cambio que tiene su beneficio por el lado de la inflación, etcétera, pero la realidad es que no vemos ninguna señal en ese sentido".

La lista de planteos de la FR y los resultados

Captura de pantalla 2025-12-20 142600
Temas:

Federación Rural Ley de Presupuesto Ruralistas tipo de cambio

Seguí leyendo

Las más leídas

Los cinco mejores programas de la televisión uruguaya del siglo XXI
ESPECIAL 25 AÑOS

Los cinco mejores programas de la televisión uruguaya del siglo XXI

Grupo Larrarte: Justicia declaró concurso culpable lo que implica que Jairo Larrarte deberá cubrir deuda con su patrimonio
JUSTICIA

Grupo Larrarte: Justicia declaró concurso culpable lo que implica que Jairo Larrarte deberá cubrir deuda con su patrimonio

Vista aérea de Punta Colorada, Maldonado
COLIFORMES FECALES

La "cañada" de Punta Colorada que en realidad era un arroyo y la metodología para poder limpiar la playa de materia fecal

Hinchas de Peñarol colgados del tejido y bengalas, la nota negativa en el Campeón del Siglo
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

Paraguas y banderas prohibidas, tejidos rotos y un trabajo de herrería: cómo burlaron los hinchas de Peñarol todas las medidas de seguridad en la primera final ante Nacional en el CDS

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos