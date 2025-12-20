Ley de Presupuesto: Federación Rural lamentó "profundamente" que casi todos sus planteos no fueron atendidos

Federación Rural: la herradura, ámbito emblemático de reunión de los directivos de la gremial que preside Rafael Normey, fundada en 1915.

La Federación Rural (FR) realizó una evaluación de la promulgada Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029 , poniendo el foco en las implicancias para el sector agropecuario y el país , señalando que en un conjunto de 11 planteos específicos solo hubo dos excepciones y casi la totalidad no fueron tenidos en cuenta .

"Lamentamos profundamente que varios de nuestros planteos razonables sobre temas clave para el desarrollo del sector agropecuario no hayan sido incorporados" , se indicó en un informe remitido a El Observador.

Además, se señaló: "En este caso los legisladores priorizaron otros intereses, más electorales que de relevancia para el desarollo del país más agropecuario del mundo" .

Los dos planteos que tuvieron la respuesta esperada fueron la creación de una comisión interinstitucional de gobernanza para el fideicomiso de salud animal y la creación de un ámbito de discusión para avanzar hacia la eliminación del 1% de impuesto municipal a la comercialización de semovientes (con un plazo de 180 días para, en el marco de la Comisión de Descentralización, se expida).

El resto de los planteos no fueron tenidos en cuenta o el resultado no fue el anhelado, como se podrá ver más adelante.

Jorge Andrés Rodríguez, vicepresidente de la entidad ruralista, destacó este sábado a El Observador que "se trabajó mucho, algún resultado se consiguió, creo que el gran resultado es la pelea dada".

Señaló que "hay muchos temas que nos afectan directamente, como el tipo de cambio, pero no hay por parte de la clase política señales de que sean conscientes de que eso nos está afectando".

Sobre ese eje temático, clave para el sector productivo, detalló: "Siempre nos hablan del tipo de cambio, que tienen sus razones, y te empezas a convencer tanto que vos decís, bueno, hay que reducir el costo del Estado, hay que bajar los costos de trámites, de las tasas, alivianar el peso del Estado en la operativa de las empresas para compensar lo del tipo de cambio que tiene su beneficio por el lado de la inflación, etcétera, pero la realidad es que no vemos ninguna señal en ese sentido".

La lista de planteos de la FR y los resultados