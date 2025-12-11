La Federación Rural tiene sede y fecha para un congreso que abordará una amplia lista de problemas en el Agro

La Federación Rural (FR) programó la realización de su 109° Congreso anual para los días 29 y 30 de mayo de 2026 , con sede en Salto, concretamente en instalaciones de la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS) , gremial que conmemorará el año que viene su 125° aniversario.

Lucía Briano , quien comparte con Emiliano Caravia la responsabilidad de ejercer la secretaría de la mesa directiva de la FR en el periodo 2025/2026, informó a El Observador que el lanzamiento oficial del próximo congreso anual se hará en febrero, en Agro en Punta , no obstante adelantó que como eslogan se optó por la frase "La fuerza del Agro, el motor del país".

Sobre la relevancia del congreso, remarcó que "es una instancia fundamental para la institución porque lo que se resuelve nos rige para el actuar en el año que arranca con ese congreso, de mayo a mayo digamos, cada congreso nos dicta el actuar ".

De cara a cada nuevo congreso, decenas de entidades federadas con sede en todo el territorio y habilitadas para participar, tras considerar los temas en su interna gremial, trasladan ponencias durante el viernes, poniendo sobre la mesa un conjunto de insumos de alta relevancia en una jornada de trabajo exclusivamente para la interna de la FR.

Al otro día, el sábado, la actividad sí es abierta y se suceden varias exposiciones sobre temas que son de interés para todos los productores y los tomadores de decisiones, con participación de actores directos del sector y autoridades departamentales y nacionales.

El año pasado, recordó Briano, uno de los temas importantes que quedó agendado para ser abordado es el de la salud mental, tan importante en la ruralidad como en los ámbitos urbanos.

Primera evaluación sobre cómo accionó el nuevo gobierno

"Como estaba comenzando un quinquenio de gobierno, en el Congreso de 2025 varias instituciones en las cuales la FR es parte realizaron una puesta a punto en sus temáticas, sobre de lo que esperaban para este nuevo gobierno, pasó con el Plan Agropecuario (Briano es la delegada de la Federación Rural en ese instituto), el Instituto Nacional de Carnes, el Secretariado Uruguayo de la Lana y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria", recordó, para señalar enseguida que en el Congreso de 2026 "ya habrá pasado un tiempo como para evaluar lo realizado y tratar, por ejemplo, temas importantes como el de la Ley de Presupuesto".

Dólar, inseguridad, riego, sanidad, caminería e impuestos

La secretaria de la mesa directiva de la FR mencionó como grandes ejes temáticos en estos momentos el de la competividad con foco en el bajo valor del dólar; la inseguridad en el campo con base en los daños económicos y anímicos por abigeato, copamientos y ataque de perros; el tema riego con consideración especial de la represa en Casupá; y temas de sanidad animal, como los programas para la bichera y la garrapata, por ejemplo.

Hay otros dos temas muy importantes -la caminería rural y el impuesto del 1% a la enajenación de semovientes- que, se encaminaron las gestiones dado el buen relacionamiento con el intendente salteño Carlos Albisu, pueden ser considerados mano a mano con los jefes departamentales en un desarrollo del Congreso Nacional de Intendentes coincidente con la actividad de la FR en mayo del año que viene.

El antecedente fue en San José

El Congreso de la Federación Rural de 2025, su edición 108, se desarrolló el viernes 30 y sábado 31 de mayo en el local de la Asociación Rural de San José (ARSJ). Dicha instancia tuvo como denominación "El agro, la fuerza que nos une". La entidad ruralista anfitriona conmemoró este año su 125° aniversario.

La frase

"Vivimos en un país caro con una burocracia estatal hipertrofiada generadora de pesado déficit muy nocivo para quienes generamos la riqueza genuina"

Concepto expuesto en la Declaración Final del Congreso de la FR de 2025