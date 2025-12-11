El año cierra con un hito en la ovinocultura: entrega de carneros del CRILU con la lana más fina en 26 años

El Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas (CRILU) desarrolló su tradicional entrega de carneros y lo hizo marcando un nuevo hito en la ovinocultura , se destacó a El Observador, considerando que los consorciados recibieron la generación con la lana más fina de su historia y con muy buen peso del vellón y tamaño del cuerpo .

De este modo, se añadió, se sigue consolidando el trabajo que viene realizándose para mejorar el Merino superfino y ultrafino del Uruguay.

La generación de este año, como se indicó, confirmó avances importantes en finura, peso y eficiencia:

GREMIALES DEL AGRO La Federación Rural tiene sede y fecha para un congreso que abordará una amplia lista de problemas en el Agro

AGROINDUSTRIA Se viene el récord de ingresos por exportaciones de carnes y el INAC anunció cuántos miles de millones son

Cada año, se detalló, el CRILU selecciona los mejores carneros —desde el punto de vista genético— de la nueva generación y los asigna a sus consorciados a través de un sorteo oficial, asegurando que accedan a genética de punta validada por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Estos carneros provienen del Núcleo de Mejoramiento Genético Merino Ultrafino, ubicado en la Unidad Experimental Glencoe del INIA.

0dc85a0d-f901-4279-a3d4-e4ca51a64625

Mucho más que animales ultrafinos

“La generación 2025 consolida el trabajo de los últimos años. Logramos carneros ultrafinos, con diámetros de fibra que continúan bajando; altamente productivos en peso corporal; biológicamente eficientes, y más resilientes (por ejemplo, más resistentes a los parásitos gastrointestinales), algo que no es frecuente combinar y que permite a los consorciados seguir mejorando la calidad de lana, la producción de carne y el ingreso económico en sus majadas”, destacó Fabio Montossi, investigador de INIA y vicepresidente del CRILU.

Consultado por la contribución de la ciencia y de INIA a las características de la generación 2025 de carneros, Montossi dijo que “ha sido determinante”.

Según detalló, el instituto, en colaboración con el SUL, el Instituto Plan Agropecuario, la Sociedad de Criadores de Merino Australiano y la Universidad de la República, “ha desarrollado y validado durante más de dos décadas un paquete tecnológico completo en genética ovina, basado en investigación aplicada, evaluaciones objetivas y selección por valores genéticos (DEPs), y lo ha transferido directamente a los productores del país mediante capacitaciones, protocolos y asistencia técnica”.

Durante la jornada también se compartieron resultados y avances de trabajos que se están desarrollando para seguir mejorando la producción ovina nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabioMontossiok/status/1999170743792468040&partner=&hide_thread=false Momento clave -sorteo- de la entrega de carneros del @CRILU_uy a 91 productores consorciados, 14,2 micras y 64 kilos, y mejoradores de producción de lana, cuerpo y resistentes a parásitos gastrointestinales. Producción, investigación, y mercados alineados en UE Glencoe @INIA_UY pic.twitter.com/799aQegG7Q — Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi (@FabioMontossiok) December 11, 2025

Tema clave: la recría estival

Anticipándose al verano, expertos del CRILU, del SUL y de INIA abordaron la recría estival, que es uno de los factores que limita la productividad y la eficiencia de la producción ovina en los sistemas ganaderos extensivos sobre Basalto.

En este marco, confirmaron que las tecnologías forrajeras disponibles (uso de leguminosas y cultivos anuales estivales), combinadas con suplementación estratégica, manejo sanitario adecuado y suplementación con concentrados sobre campo natural, permiten mejorar significativamente los procesos de recría y engorde de corderos en esta región durante el verano, pese al déficit estacional de forraje y al fuerte desafío parasitario.

Destacaron que se han generado coeficientes y recomendaciones técnicas que facilitan la evaluación de la conveniencia económica de estas tecnologías, considerando los precios actuales y futuros de insumos y productos, así como los objetivos productivos y empresariales de cada establecimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INIA_UY/status/1999098077391831327&partner=&hide_thread=false Investigadores de INIA, @CRILU_uy y @SUL_uy comparten avances sobre la recría estival de corderos. Las tecnologías evaluadas (bases forrajeras mejoradas, suplementación y manejo sanitario) muestran mejoras claras en ganancia diaria y productividad en Basalto. pic.twitter.com/hiDQxkWL63 — INIA URUGUAY (@INIA_UY) December 11, 2025

Ensayo con corderos sobre campo natural

Por otra parte, técnicos de INIA presentaron los avances logrados a partir de la incorporación de corderos de productores consorciados del CRILU en el Experimento de Largo Plazo de Campo Natural instalado en 2023 en la Unidad Experimental de Glencoe.

Concebido para extenderse durante al menos tres décadas, el ensayo surge de la demanda de mejora de la sostenibilidad de los sistemas ganaderos sobre campo natural de Basalto y evalúa elementos como la productividad del campo natural y del ganado ovino y bovino, el impacto ambiental, los resultados económicos y los requerimientos de mano de obra.

A tres años de su instalación y a dos años de la incorporación de corderos CRILU, se destacaron especialmente los avances en la producción de lanas de alta calidad sobre campo natural con dos esquilas anuales; la obtención de resultados alentadores en la producción de pesos vivo de cordero en sistemas de manejo más intensivo sobre campo natural, y la incorporación de nuevas mediciones, como calidad de lana, canal y carne ovina, orientadas a diferenciar los productos de origen animal derivados de este tipo de sistemas.

“Queda claro que estamos trabajando sostenidamente en la generación de tecnologías e información científica robusta que sustenten el camino para que Uruguay tenga ovinos más resilientes, más eficientes en el uso del pasto y del alimento, y con un perfil productivo más amigable con el ambiente, metas que están totalmente alineadas con las demandas actuales de los mercados y con las políticas nacionales de sostenibilidad”, destacó.

Balance del año

“El balance de 2025 es sumamente alentador y demuestra que la alianza entre ciencia, innovación, productores y mercados es un motor real de transformación. Gracias a esta sinergia, las majadas consorciadas logran mejoras productivas y económicas tangibles, contribuyendo al desarrollo de todo el sector ovino”, concluyó Montossi.