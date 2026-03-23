El ex Peñarol Marcel Novick se quedó con el título en el poker del Conrad de Punta del Este; mirá el premio que se llevó

El exjugador de Peñarol, Marcel Novick, retirado del fútbol hace ya algunos años, es jugador de poker y días atrás se quedó con un título en juego en el hotel Enjoy Conrad de Punta del Este.
“Novick vuelve a quedarse con un semanal en el Poker Room”, destacaron las redes de Enjoy Punta Poker, donde informaron el logro del exvolante aurinegro.
Novick se llevó el título del semanal y lideró una gran jornada que reunió 36 inscriptos y un prizepool de US$ 10.600, señalaron.
El reparto de premios fue de US$ 3.920 para el exfutbolista, US$ 2.330 para el segundo y US$ 1.430.
Novick también clasificó para la Gran Mesa Final del 31 de marzo, donde se jugará una entrada al Main Event de mayo.
El hermano de Marcel, Hernán, también futbolista, también se destaca en el poker y ha ganado importantes premios.