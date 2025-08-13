Dólar
La reacción de Jorge Barrera con Flavio Perchman, el elogio para Diego Aguirre y la remera con "Esto no es póker" que le regaló al entrenador de Peñarol

El expresidente de Peñarol, Jorge Barrera, habló sobre las expresiones del entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, y lo que dijo el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman

13 de agosto 2025 - 11:06hs
Así llegó este martes al Campeón del Siglo el expresidente de Peñarol, Jorge Barrera

La victoria de Peñarol ante Nacional el sábado en el Campeón del Siglo estuvo marcada por una frase en la conferencia de prensa de Diego Aguirre que se viralizó, se transformó en tendencia y quedó estampada en remeras.

En la última pregunta le consultaron sobre el pronóstico del vicepresidente, Flavio Perchman, quien había proyectado una victoria por dos goles de los albos.

Aguirre respondió: "Esto no es póker, esto es fútbol". Así se dio el diálogo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Punto_Penal/status/1954535172704964842&partner=&hide_thread=false

A raíz de esta situación, el expresidente de Peñarol, Jorge Barrera fue consultado en la previa de radio Oriental AM 770 para Peñarol vs Racing por Copa Libertadores, sobre lo que había ocurrido y respondió: "Cada uno elige los momentos para hablar. El vicepresidente de Nacional eligió antes, eligió una actividad distinta y Diego le contestó con mucha clase y elegancia".

a la medida de penarol y como manda la historia: con caracter, el aurinegro vuelve a sonar en la copa libertadores e hizo pasar mal a racing en el cds
COPA LIBERTADORES

A la medida de Peñarol y como manda la historia: con carácter, el aurinegro vuelve a soñar en la Copa Libertadores e hizo pasar mal a Racing en el CDS

ignacio ruglio tras el 1-0 de penarol a racing: fui a darle un abrazo al arbitro, dejo jugar todo el partido
PEÑAROL

Ignacio Ruglio tras el 1-0 de Peñarol a Racing: "Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido"

Luego apuntó: "Escuché hoy (por el martes) las declaraciones del vicepresidente (Flavio Perchman), quien dijo que todavía no terminó la partida, pero no entendió que esto no es póker y que no hay partidas, pero mejor, que siga pensando así, así él piensa en póker y nosotros en fútbol".

Además dijo que el lunes llamó a Aguirre, lo fue a visitar en Los Aromos y le llevó un obsequio.

"Fui a regalarle una remera (negra con la leyenda 'Esto no es póker')", entonces se sacó el abrigo y quedó con una remera idéntica a la que le obsequió al DT. La foto fue publicada por el periodista de radio Oriental AM 770, Gonzalo Zapata, en su cuenta de X.

Jorge Barrera Peñarol Diego Aguirre Flavio Perchman

