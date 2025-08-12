Flavio Perchman habló del clásico que perdió Nacional por goleada ante Peñarol: del "la sacamos barata", a la respuesta a Diego Aguirre por la frase "esto no es póker"

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman, brindó una extensa entrevista este martes en la que tocó todos los temas debido a la goleada recibida por parte de su archirrival, Peñarol, 3-0, el pasado sábado por el Torneo Clausura. Por qué apoyó la continuidad de Pablo Peirano como técnico, la frase de Diego Aguirre de que "esto no es póker", y admitió: "En el clásico, la sacamos barata".

Como informó este lunes Referí, los tricolores respaldaron al técnico luego de la sesión de directiva, aunque la noticia ya se conocía desde antes, justamente por el apoyo del presidente Ricardo Vairo y del propio Perchman.

"Acá no hay fórmulas que aseguren nada. Vivimos una época de demasiada intolerancia y ante cualquier frustración la gente lo único que quiere es una cabeza y que ruede a los leones", dijo este martes por la tarde en El Espectador Deportes.

PEÑAROL El cambio de último momento de Diego Aguirre entre los titulares de Peñarol para enfrentar a Racing por Copa Libertadores

PEÑAROL La lista de convocados de Peñarol ante Racing, con una sorpresa que se guardó Diego Aguirre para la Copa Libertadores

Y agregó: "Nacional en los últimos años ha cambiado un montón de técnicos y nosotros dijimos que esas cosas no las veíamos bien. Este año ya llevamos dos entrenadores y no te asegura nada. Nacional en su momento rajó a Eduardo Domínguez, a Ricardo Zielinski, al Chino Recoba. Pedían al Guti (Álvaro Gutiérrez), y después los mismos que lo pedían querían que lo echaran. Hay mil ejemplos. Por eso, mantener a (Pablo) Peirano, era lo mejor para el club".

Clásico campeonato clausura 2025/Pablo Peirano Pablo Peirano en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Leonardo Carreño

No obstante, explicó que "hubo un montón de cosas de Peirano que se hicieron bien. Nadie gana 14 partidos consecutivos en el fútbol uruguayo, si no hay cosas que estén bien hechas. Considero que era mejor el puntaje que el funcionamiento. Peirano agarró el equipo ocho puntos debajo de Liverpool y terminamos sacándole nueve al segundo, que hoy son tres pero no tienen culpa Peirano, (Sebastián) Eguren ni la dirigencia".

El clásico perdido por goleada y la frase que le dedicó Diego Aguirre

Perchman continuó hablando de estos últimos días y la derrota clásica.

"Yo estaba convencido de que íbamos a ganar el clásico, pero por un montón de situaciones que se dieron, perdimos muy bien. Para el club, en lo deportivo, hubo un antes y un después del sábado. Consideramos que todavía hay chances de ganar todo porque estamos primeros en la Anual", expresó.

20250809 Maximiliano Silvera y Rómulo Otero Peñarol Nacional Torneo Clausura 2025. Foto Leonardo Carreño (3) Maximiliano Silvera y Rómulo Otero Foto: Leonardo Carreño

A su vez, sostuvo que entiende "la desazón de la gente y la frustración. Con Vairo y Britos hicimos lo más difícil, porque lo más fácil era entregar a Peirano y que todo el mundo se calmara por un rato. No lo hicimos porque consideramos que todavía estamos a tiempo de revertir esto. El Clausura se nos pone cuesta arriba y la Anual la lideramos por tres puntos".

Luego fue consultado acerca de la frase que le dedicó Diego Aguirre en la conferencia de prensa post clásico, al decir que "esto no es póker", luego de que él hubiera dicho en la semana que "Nacional gana 2-0".

"La respuesta del póker la tomo súper bien. Todavía no terminó la partida de póker. Falta dar vuelta alguna carta (...). Para mal son otras cosas. Esto es fútbol y sigue siendo un deporte. Las desgracias son otras, como que hayan matado a dos pibes por una bandera y lo que le pasó al nenito en el Gusanito Manzana. No se puede llevar todo al límite de vida o muerte con el fútbol".

20250809 Leonardo Fernández y Christian Oliva Peñarol Nacional Torneo Clasura 2025 Foto Leonardo Carreño (9) Leonardo Fernández y Christian Oliva Foto: Leonardo Carreño

Sobre el partido en sí, Perchman indicó: "El segundo gol de Peñarol para Nacional fue una puñalada. Te vas al vestuario 2-0 abajo, con un estadio vacío, sin clima, y evidentemente nos costó muchísimo meternos en partido y generar".

Y prosiguió: "Peñarol mostró una intensidad distinta. Lo grave, más allá del clásico del sábado, es que el rival repitió un esquema similar al del clásico del Intermedio y que nosotros no aprendimos la lección de cara a este clásico. (...) Son cosas que hay que aceptar y tomarlas como vinieron. La sacamos barata. Me alivié cuando el último tiro libre no lo pateó Leo Fernández".