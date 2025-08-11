Con el respaldo de Vairo y Perchman, Pablo Peirano continuará como DT de Nacional, pero queda condicionado a renovar su crédito fecha a fecha, como le ocurrió a Lasarte

La comisión directiva de Nacional se reunirá este lunes a la hora 19 para considerar la continuidad de Pablo Peirano como entrenador del plantel principal, luego de la dura goleada que sufrió el sábado frente a Peñarol por la segunda fecha del Torneo Clausura, en el Campeón del Siglo.

Tras el 0-3, se instaló en el seno de la cúpula directriz la posibilidad de realizar un cambio en la conducción del equipo debido a que la derrota había calado hondo.

La forma en que Peirano planificó el partido y los cambios que realizó en el segundo tiempo en el clásico, sumado a los pobres rendimientos individuales de los futbolistas y sus nulas reacciones anímicas, fueron elementos que generaron, por ejemplo, que el club se llamara a silencio y durante dos días Nacional no hiciera posteos en sus redes sociales .

A esta derrota se suma el empate en la final del Intermedio, que Peñarol ganó por penales, y en la que los albos jugaron también un mal partido y no mostraron respuestas anímicas frente a su eterno rival.

En medio de esta situación, el vicepresidente Flavio Perchman, quien es el responsable del proyecto fútbol de Nacional, le mantuvo el crédito al técnico porque fue el elegido por el dirigente en abril, luego de concluir el vínculo con Martín Lasarte, para conducir al club en busca del título de la Liga AUF Uruguaya 2025.

Por su parte, el presidente Ricardo Vairo explicó este domingo: "Fue una frustración grande la de ayer, una decepción grande. Vamos a analizar todos los elementos y mañana (este lunes) nos reuniremos con la gerencia deportiva, el cuerpo técnico y ver cómo encarar esta fase final del Campeonato Uruguayo".

En la entrevista que brindó a canal 10 y canal 12, en ningún momento el presidente ratificó la confianza al entrenador así como tampoco manifestó que había terminado su ciclo, pero con el correr de las horas, según pudo conocer Referí, le brindó el apoyo al entrenador.

Este lunes, después de la reunión que Vairo, Perchaman y el dirigente Federico Britos mantuvieron con el entrenador y los futbolistas, por separado, se encaminó todo en Nacional para que el oficialismo (tiene mayoría en la directiva tricolor) vote para mantener a Peirano, aunque no todos los dirigentes entiendan que sea la mejor decisión.

Como desde el primer día bajo la gestión de Vairo, que comenzó en diciembre, acompañarán el proyecto de Perchman, que es quien toma las decisiones de fútbol.

La oposición expresará su aspiración de dar un giro y buscar un nuevo rumbo, después de lo que entienden fue una actuación que exige cambios en la conducción.

Como no tiene los votos para cambiar al DT, le trasladan la responsabilidad al presidente y al vice, que serán quienes decidirán el futuro del entrenador.

Ahora bien, tras la decisión que impulsarán Vairo y Perchman empieza el proceso en el que el entrenador tendrá que renovar su crédito fecha a fecha.

Entonces, Peirano seguirá siendo el entrenador hasta el próximo sábado, cuando Nacional enfrente a Progreso en el Gran Parque Central, sin público, e iniciará un proceso similar al que vivió Martín Lasarte cuando extendió su permanencia en Los Céspedes, semana a semana, hasta que tras la derrota con Juventud en el Gran Parque Central fue cesado.

Solo triunfos y la confirmación de la recuperación y consolidación futbolística sostendrán al entrenador que quedó seriamente comprometido.

Nacional, que arrastra una sanción de tres puntos, continúa primero en la Tabla Anual, con tres puntos de ventaja sobre Peñarol, y está último en el Clausura, a seis de los líderes, entre los que se encuentra Peñarol.