Peñarol entrenó sin inconvenientes este lunes en Los Aromos, como ya lo había hecho incluso el domingo, un día después de haber ganado el clásico ante Nacional por goleada, 3-0, por el Torneo Clausura. Los aurinegros se prepararon para el partido ante Racing de este martes a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. En tanto, el técnico mirasol, Diego Aguirre, realizó un posteo que fue furor en los hinchas.
Un posteo de Diego Aguirre hizo explotar de alegría a los hinchas de Peñarol a un día de enfrentar a Racing por la Copa Libertadores
