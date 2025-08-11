Un posteo de Diego Aguirre hizo explotar de alegría a los hinchas de Peñarol a un día de enfrentar a Racing por la Copa Libertadores

Peñarol entrenó sin inconvenientes este lunes en Los Aromos, como ya lo había hecho incluso el domingo, un día después de haber ganado el clásico ante Nacional por goleada, 3-0, por el Torneo Clausura. Los aurinegros se prepararon para el partido ante Racing de este martes a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. En tanto, el técnico mirasol, Diego Aguirre, realizó un posteo que fue furor en los hinchas.

Sobre la hora 18 de este lunes, Diego Aguirre, no muy afín a las redes sociales, subió una historia a su Instagram.

El posteo causó furor entre los hinchas de Peñarol a un día de jugar el trascendente encuentro de ida contra Racing de Avellaneda, nada menos que el vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana.

Aguirre mostró su puño en alto en muestra de triunfo y los seguidores aurinegros, explotaron de júbilo.

