El Observador / Copa Libertadores / PEÑAROL

Un posteo de Diego Aguirre hizo explotar de alegría a los hinchas de Peñarol a un día de enfrentar a Racing por la Copa Libertadores

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre, ya palpita un encuentro que es más que trascendente y un día antes del partido ante Racing por Copa Libertadores, realizó un posteo que causó furor en los hinchas

11 de agosto 2025 - 19:12hs
Diego Aguirre de Peñarol ante Vélez Sarsfield por Copa Libertadores

Diego Aguirre de Peñarol ante Vélez Sarsfield por Copa Libertadores

FOTO: AFP

Peñarol entrenó sin inconvenientes este lunes en Los Aromos, como ya lo había hecho incluso el domingo, un día después de haber ganado el clásico ante Nacional por goleada, 3-0, por el Torneo Clausura. Los aurinegros se prepararon para el partido ante Racing de este martes a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. En tanto, el técnico mirasol, Diego Aguirre, realizó un posteo que fue furor en los hinchas.

El posteo de Diego Aguirre

Sobre la hora 18 de este lunes, Diego Aguirre, no muy afín a las redes sociales, subió una historia a su Instagram.

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

Ignacio Ruglio
PEÑAROL

La definición de Peñarol respecto al futuro del plantel tras la lesión de Alejo Cruz que lo alejará más de un mes de las canchas

El posteo causó furor entre los hinchas de Peñarol a un día de jugar el trascendente encuentro de ida contra Racing de Avellaneda, nada menos que el vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana.

Aguirre mostró su puño en alto en muestra de triunfo y los seguidores aurinegros, explotaron de júbilo.

Aquí se puede ver su posteo:

aguirre
El posteo de Diego Aguirre a un día del partido entre Peñarol y Racing por Copa Libertadores

El posteo de Diego Aguirre a un día del partido entre Peñarol y Racing por Copa Libertadores

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Copa Libertadores Racing

