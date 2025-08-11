El recibimiento que tendrá Peñarol vs Racing: mirá la decisión que tomaron con los fuegos artificiales, tras las sanciones de Conmebol, y cuánto recaudarán por la venta de entradas

Tras la goleada de Peñarol ante Nacional en el clásico del sábado por el Torneo Clausura, los carboneros ya se enfocan en el partido ante Racing de este martes a las 21:30 en el Campeón del Siglo , por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores .

Los aurinegros jugarán uno de los partidos del año en su objetivo de ir por su sexta Libertadores, en el primero de los dos encuentros ante la academia, serie que tendrá la revancha la próxima semana en Buenos Aires.

Para el encuentro ante Racing, en el que los hinchas aurinegros volverán a estar en el Campeón del Siglo, luego de los tres primeros partidos de Copa Libertadores sin público, más el clásico a puertas cerradas del sábado, se prepara un recibimiento especial con fuegos artificiales .

Pero a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando fueron duramente sancionados por la Conmebol por tirar fuegos dentro de su escenario , esta vez la pirotecnia se lanzará desde fuera del estadio mirasol .

Así lo confirmó el vicepresidente de Peñarol, Eduardo Zaidensztat, quien señaló que hubo reuniones con hinchas para tratar ese tema. “Nos preocupa y nos ocupa por lo cual hubo varias reuniones con los muchachos de la barra”, dijo a Minuto 1 de Carve Deportiva.

Peñarol Flamengo Copa Libertadores Campeón del Siglo.jpg Hinchas de Peñarol

“Va a haber fuegos artificiales, que es parte del festejo. De hecho la Conmebol después lo publicaba... Nos sanciona a nosotros, con una sanción muchos más grande que River argentino y cuadros brasileros, que también tiraron fuegos artificiales desde adentro”, señaló, criticando a la Conmebol.

Lo que ocurrió en 2024 fue que Conmebol advirtió a Peñarol que si repetía el comportamiento en las tribunas con los fuegos artificiales sería duramente sancionado. El presidente Ignacio Ruglio y el club restaron importancia a la advertencia y la Comisión Disciplinaria le aplicó tres partidos sin público, que cumplió en la fase de grupos de la Copa de este año. El del martes será el primer encuentro con público por el principal torneo de Conmebol.

“Sabiendo que estamos con tarjeta amarilla, lo que convinimos es que los fuego artificiales se van a tirar desde afuera del Campeón del Siglo, desde la ciudad deportiva”, agregó.

¿Cuánto recaudará Peñarol vs Racing por venta de entradas?

Zaidensztat también señaló cuánto recaudará Peñarol por la venta de entradas para el partido ante Racing.

20250706 Hinchas de Peñarol clásico Final Torneo Intermedio 2025. Foto: Leonardo Carreño Hinchas de Peñarol Foto: Leonardo Carreño

“Vamos a andar en el entorno de los US$ 600.000”, señaló.

En base a estos números que refleja el vicepresidente de Peñarol, el club perdió US$ 1.800.000 por la recaudación de los tres partidos de la fase de grupos que jugó a puertas cerradas.

“Cuando fijamos el precio de este partido pusimos en la balanza que nuestros socios fueron castigados con los tres primeros partidos que se jugaron sin público, que íbamos a jugar el clásico lo más factible sin público. Y tenemos que proteger al socio y darles también alegría”, comentó.

“Si el sábado hubiéramos jugado con público se habrían agotado las entradas sin lugar a dudas solo con los socios de Peñarol”, agregó el dirigente, quien cuestionó la “reglamentación vetusta” que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que fue votado por los clubes, con respecto a las sanciones para jugar sin público.

Por disputar los octavos de final de la Copa Libertadores, Peñarol se aseguró un premio de Conmebol US$ 1.200.000.