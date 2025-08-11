Dólar
Copa Libertadores

El operativo de seguridad para los hinchas de Racing que irán al partido ante Peñarol en el Campeón del Siglo, mirá punto de concentración y horarios

Unos 4.000 hinchas de Racing asistirán al partido ante Peñarol de este martes en el Campeón del Siglo

11 de agosto 2025 - 11:21hs
Hinchas de Racing en el Centenario
Hinchas de Racing en el Centenario

La Dirección de la Policía Nacional divulgó la operativa de ingreso para parciales de Racing Club que asistirán al encuentro ante Peñarol de este martes a las 21:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El documento indica cómo serán los traslados de la parcialidad argentina, que contará con 4.000 hinchas.

20250228 Gastón Martirena Racing campeón Recopa Sudamericana 2025 ante Botafogo. Foto AFP (7).jpg
Gastón Martirena

Gastón Martirena

El punto de concentración de los parciales será el Parque F. Roosevelt y la hora de concentración será a las 14:00.

El traslado de buses al escenario deportivo será de 15:00 a 17:30.

“Aquellos que concurran fuera del horario estipulado ingresarán al escenario una vez iniciado el encuentro y cuando estén dadas las condiciones de seguridad adecuadas para tal fin”, dice el documento.

También se indica que “los parciales solamente podrán ingresar al escenario deportivo en los buses contratados, desde el punto de concentración”.

Racing

“No se permitirá el ingreso a la zona del Escenario deportivo en vehículos particulares, transporte urbano o a pie”, se agrega.

“Se exhorta a los parciales que no posean Ticket (QR) de ingreso a NO CONCURRIR al evento deportivo”, y “se exhorta a los parciales a respetar los horarios estipulados para concentración, traslados e ingreso, a fin de evitar contratiempos en la operativa”.

El operativo también indica que “se realizarán controles en territorio nacional y escenario deportivo a los efectos de evitar alteraciones en el normal desarrollo de las actividades”.

Racing Operativo Seguridad Peñarol

