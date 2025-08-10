Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / AMISTOSO

Tras 24 horas de firmar su contrato, Darwin Núñez ya anotó su primer gol para Al-Hilal, su nuevo club; mirá el video

El uruguayo se mostró encendido en su primera aparición con esa camiseta y luego de 24 horas de firmar su contrato, Darwin Núñez ya anotó su primer gol para Al-Hilal, su nuevo club; mirá el video

10 de agosto 2025 - 16:24hs

Darwin Núñez fue presentado en las últimas horas por el que será su nuevo club, Al-Hilal, luego de despedirse de Liverpool de Inglaterra y firmó un contrato que lo liga tres años al conjunto de Arabia Saudita. El uruguayo llegó como una de las estrellas del período de pases.

Diego Aguirre
PEÑAROL

El día después de Diego Aguirre con Referí tras la goleada de Peñarol a Nacional: la repercusión de su respuesta a Perchman, su emoción con su hija, por qué no quiere hablar que fue una "paliza", y el morbo por Brayan Cortés

Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club
PEÑAROL

Mirá el impresionante video de la presentación de Darwin Núñez en Al-Hilal, su nuevo club, y el número con el que jugará en su camiseta

En Al-Hilal, el jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, jugará con estrellas mundiales del fútbol.

Por esa transferencia, Peñarol, club en el que se formó y debutó el artiguense, tendrá un importante ingreso de dinero.

Darwin Núñez viajó con sus compañeros desde Alemania a Suiza y este domingo ya debutó con Al-Hilal, y lo hizo con gol. En 24 horas, ya convirtió su primer tanto.

Jugaron en el Brügglifeld Stadium contra el equipo suizo de Aarau, al que golearon 6-0.

Darwin Núñez ingresó para disputar algunos minutos en el segundo tiempo, teniendo en cuenta que recién arribó al club, y en el minuto 87, cerró la goleada con el sexto tanto.

Temas:

Darwin Núñez Al Hilal Liverpool Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Pablo Peirano 
CLÁSICO

Secuelas del clásico: la delicada situación en la que quedó Pablo Peirano en Nacional tras la goleada que sufrió ante Peñarol y la decisión que adoptará Flavio Perchman

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio se acordó del Tribunal de Ética al festejar el triunfo clásico de Peñarol contra Nacional

El gol que se perdió Cavani
TORNEO CLAUSURA ARGENTINO

El insólito gol que erró Edinson Cavani abajo del arco con Boca Juniors en el partido ante Racing: mirá el video

Boca Juniors 1-1 Racing: la Academia empató con el Xeneize en la previa del partido con Peñarol

Boca Juniors 1-1 Racing: la Academia empató con el Xeneize en la previa del partido con Peñarol

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos