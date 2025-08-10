Tras 24 horas de firmar su contrato, Darwin Núñez ya anotó su primer gol para Al-Hilal, su nuevo club; mirá el video

Darwin Núñez fue presentado en las últimas horas por el que será su nuevo club, Al-Hilal, luego de despedirse de Liverpool de Inglaterra y firmó un contrato que lo liga tres años al conjunto de Arabia Saudita. El uruguayo llegó como una de las estrellas del período de pases.

El ex Peñarol firmó su vínculo con el club y lo presentaron con un video espectacular, al mismo tiempo que mostraron cuál será el número que utilizará.

Como informó Referí el pasado viernes, Darwin Núñez viajó a la ciudad de Colonia en Alemania, para hacerse los exámenes médicos y luego firmar su contrato por tres años.

En Al-Hilal, el jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, jugará con estrellas mundiales del fútbol.

Por esa transferencia, Peñarol, club en el que se formó y debutó el artiguense, tendrá un importante ingreso de dinero.

Darwin Núñez viajó con sus compañeros desde Alemania a Suiza y este domingo ya debutó con Al-Hilal, y lo hizo con gol. En 24 horas, ya convirtió su primer tanto.

Jugaron en el Brügglifeld Stadium contra el equipo suizo de Aarau, al que golearon 6-0.

Darwin Núñez ingresó para disputar algunos minutos en el segundo tiempo, teniendo en cuenta que recién arribó al club, y en el minuto 87, cerró la goleada con el sexto tanto.