Darwin Núñez fue presentado en las últimas horas por el que será su nuevo club, Al-Hilal, luego de despedirse de Liverpool de Inglaterra y firmó un contrato que lo liga tres años al conjunto de Arabia Saudita. El uruguayo llegó como una de las estrellas del período de pases.
Tras 24 horas de firmar su contrato, Darwin Núñez ya anotó su primer gol para Al-Hilal, su nuevo club; mirá el video
El uruguayo se mostró encendido en su primera aparición con esa camiseta y luego de 24 horas de firmar su contrato, Darwin Núñez ya anotó su primer gol para Al-Hilal, su nuevo club; mirá el video