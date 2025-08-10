Mirá el impresionante video de la presentación de Darwin Núñez en Al-Hilal, su nuevo club, y el número con el que jugará en su camiseta

Darwin Núñez fue presentado este fin de semana en el que será su nuevo club, Al-Hilal de Arabia Saudita, pedido por el técnico del equipo, el italiano Simone Inzaghi, quien hasta hace poco más de un mes dirigía a Inter de Milán que perdió la final de la Champions League ante Paris Saint-Germain.

El pasado miércoles se informó que Darwin Núñez estaba a punto de ser traspasado al club saudita por cerca de 61 millones de dólares.

Como informó Referí el pasado viernes, Darwin Núñez viajó a la ciudad de Colonia en Alemania, para hacerse los exámenes médicos y luego firmar su contrato por tres años.

La presentación de Darwin Núñez en Al-Hilal

Darwin Núñez jugará con estrellas mundiales del fútbol en su nuevo club, Al-Hilal.

El club confirmó este sábado la llegada de Darwin Núñez luego de que el uruguayo fuera campeón de la pasada edición de la Premier League con Liverpool de Inglaterra.

Lo hizo con un notable video en el que aparece una pantera, justamente el apodo que tiene el artiguense.

A su vez, Al-Hilal mostró el dorsal que utilizará desde el inicio de la Pro League de Arabia Saudita.

Darwin Núñez jugará con el número 7 y ya fue muy bien recibido por todos sus nuevos compañeros.