Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLÁSICO

Secuelas del clásico: la delicada situación en la que quedó Pablo Peirano en Nacional tras la goleada que sufrió ante Peñarol y la decisión que adoptará Flavio Perchman

La dura derrota que sufrió Nacional en el Campeón del Siglo frente a Peñarol caló hondo en la interna tricolor y el futuro de Pablo Peirano como DT tricolor se tambalea

9 de agosto 2025 - 18:31hs
Pablo Peirano&nbsp;

Pablo Peirano 

Foto: Leonardo Carreño
El Observador | Luis Eduardo Inzaurralde

Por  Luis Eduardo Inzaurralde

La goleada que Peñarol le marcó a Nacional este sábado de tarde en el Campeón del Siglo golpeó duro en el vestuario de los tricolores, después que en todo el partido los albo no tuvieron herramientas futbolísticas ni anímicas para revertir el resultado, frente a un equipo de Diego Aguirre que fue claramente superior.

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 3-0 Nacional: el equipo de Diego Aguirre pisó al tricolor, lo goleó y da un gran golpe en el Torneo Clausura

Ignacio Sosa y Christian Oliva en el clásico en el Campeón del Siglo
CLÁSICO

Uno por uno de Nacional en el clásico del Torneo Clausura: una tarde de terror ante Peñarol en la que hasta Mejía jugó mal

Además, Nacional comprometió la ventaja que había logrado en la Tabla Anual (15 del Apertura y siete del Intermedio), cuando se había distanciado a nueve de Peñarol. Ahora solo le lleva tres.

Lo más preocupante que analizan en Nacional es que el entrenador Pablo Peirano no supo ganarle a Peñarol en los dos clásicos que dirigió.

En la final del Intermedio empató, y perdió por penales, pero fue avasallado anímicamente por el equipo de Aguirre. De no mediar una gran actuación de Luis Mejía hubiera ganado en los 90 minutos. Y este sábado no tuvo ninguna clase de argumentos para aspirar a la victoria.

En este escenario, la evaluación que hace la dirigencia es que la definición de Nacional (si gana la Tabla Anual) será ante Peñarol y Diego Aguirre le tomó los puntos a Peirano y a sus futbolistas.

A raíz de todo esto, el futuro de Peirano en los tricolores es incierto, su situación es delicada, y quien dará el veredicto final en estas horas será el vicepresidente Flavio Perchman, el responsable del fútbol del club y quien armó un equipo como para ver en cancha otros rendimientos de Nacional frente a Peñarol.

El 30 de marzo, luego de la derrota de Nacional ante Juventud en el Gran Parque Central, Perchman la salida de quien había sido hasta diciembre su amigo, Martín Lasarte.

En reemplazo de Lasarte llegó Peirano, un tapado que sorprendió con una racha ganadora (12 partidos) a nivel local que frenó Peñarol en la final del Intermedio.

Peirano dirigió 20 partidos, ganó 15, perdió tres (ante Bahia, Inter y Peñarol) y empató dos (Inter y Peñarol). Tiene un promedio de 2,2 goles a favor y 0,9 en contra. Está primero en la Tabla Anual.

La reunión de directiva de Nacional está programada para este lunes.

De todas formas, en estas horas Perchman dará su veredicto final y resolverá si va por el tercer entrenador para cerrar la temporada 2025 o si confía en Peirano, pese a la forma en que dirigió contra Peñarol en dos clásicos en un mes y a la dura derrota de este sábado.

El ciclo de Peirano tambalea.

Mientras todo esto ocurre, desde el 5 de junio los futbolistas de Nacional decidieron no hablar con la prensa por diferencias internas con el vicepresidente del club y la situación continúa incambiada.

Temas:

Pablo Peirano Nacional Peñarol clásico Flavio Perchman

Seguí leyendo

Las más leídas

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 3-0 Nacional: el equipo de Diego Aguirre pisó al tricolor, lo goleó y da un gran golpe en el Torneo Clausura

Boca Juniors 1-1 Racing: la Academia empató con el Xeneize en la previa del partido con Peñarol

Boca Juniors 1-1 Racing: la Academia empató con el Xeneize en la previa del partido con Peñarol

La picardía de Nacional con Peñarol previo al comienzo del clásico en el Campeón del Siglo
CLÁSICO

La picardía de Nacional con Peñarol previo al comienzo del clásico en el Campeón del Siglo

¿A qué hora juegan hoy el clásico Peñarol vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo en vivo?
CLÁSICO

¿A qué hora juegan hoy el clásico Peñarol vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo en vivo?

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos