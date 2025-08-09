Secuelas del clásico: la delicada situación en la que quedó Pablo Peirano en Nacional tras la goleada que sufrió ante Peñarol y la decisión que adoptará Flavio Perchman

La goleada que Peñarol le marcó a Nacional este sábado de tarde en el Campeón del Siglo golpeó duro en el vestuario de los tricolores, después que en todo el partido los albo no tuvieron herramientas futbolísticas ni anímicas para revertir el resultado, frente a un equipo de Diego Aguirre que fue claramente superior.

Esta victoria le permitió a Peñarol cortar una racha de 28 meses sin ganarle a Nacional .

También este triunfo generó un fuerte movimiento en las tablas de posiciones .

Después de esta caída, Nacional prácticamente se despidió del Torneo Clausura: quedó a seis puntos de Peñarol , debido a que arrastra una sanción de tres puntos de la Comisión Disciplinaria (que fue confirmada por Apelaciones) por los graves episodios de violencia que se registraron en el clásico.

CLÁSICO Uno por uno de Nacional en el clásico del Torneo Clausura: una tarde de terror ante Peñarol en la que hasta Mejía jugó mal

TORNEO CLAUSURA Peñarol 3-0 Nacional: el equipo de Diego Aguirre pisó al tricolor, lo goleó y da un gran golpe en el Torneo Clausura

Además, Nacional comprometió la ventaja que había logrado en la Tabla Anual (15 del Apertura y siete del Intermedio), cuando se había distanciado a nueve de Peñarol. Ahora solo le lleva tres.

Lo más preocupante que analizan en Nacional es que el entrenador Pablo Peirano no supo ganarle a Peñarol en los dos clásicos que dirigió.

En la final del Intermedio empató, y perdió por penales, pero fue avasallado anímicamente por el equipo de Aguirre. De no mediar una gran actuación de Luis Mejía hubiera ganado en los 90 minutos. Y este sábado no tuvo ninguna clase de argumentos para aspirar a la victoria.

En este escenario, la evaluación que hace la dirigencia es que la definición de Nacional (si gana la Tabla Anual) será ante Peñarol y Diego Aguirre le tomó los puntos a Peirano y a sus futbolistas.

A raíz de todo esto, el futuro de Peirano en los tricolores es incierto, su situación es delicada, y quien dará el veredicto final en estas horas será el vicepresidente Flavio Perchman, el responsable del fútbol del club y quien armó un equipo como para ver en cancha otros rendimientos de Nacional frente a Peñarol.

El 30 de marzo, luego de la derrota de Nacional ante Juventud en el Gran Parque Central, Perchman la salida de quien había sido hasta diciembre su amigo, Martín Lasarte.

En reemplazo de Lasarte llegó Peirano, un tapado que sorprendió con una racha ganadora (12 partidos) a nivel local que frenó Peñarol en la final del Intermedio.

Peirano dirigió 20 partidos, ganó 15, perdió tres (ante Bahia, Inter y Peñarol) y empató dos (Inter y Peñarol). Tiene un promedio de 2,2 goles a favor y 0,9 en contra. Está primero en la Tabla Anual.

La reunión de directiva de Nacional está programada para este lunes.

De todas formas, en estas horas Perchman dará su veredicto final y resolverá si va por el tercer entrenador para cerrar la temporada 2025 o si confía en Peirano, pese a la forma en que dirigió contra Peñarol en dos clásicos en un mes y a la dura derrota de este sábado.

El ciclo de Peirano tambalea.

Mientras todo esto ocurre, desde el 5 de junio los futbolistas de Nacional decidieron no hablar con la prensa por diferencias internas con el vicepresidente del club y la situación continúa incambiada.