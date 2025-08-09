Diego Aguirre: la ironía para Flavio Perchman, la explicación a la superioridad de Peñarol y el elogio a Leo Fernández por "perdonar" a Nacional

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre se mostró muy satisfecho con la goleada clásica contra Nacional al que venció 3-0 en el Estadio Campeón del Siglo, sin hinchas, en partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura.

"Creo que fue un partido que ganamos muy bien , encontramos los goles, nos fuimos soltando y controlando. Fue merecido y tuvimos más dominio, más juego y más oportunidades de las que pasan normalmente en los clásicos, pero el partido se presentó así, no hay dudas que merecimos absolutamente el triunfo y es muy bueno para esta segunda parte del año que estamos empezando", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

"Todo el equipo tuvo un buen partido, pudimos controlar al rival, encontramos los goles lo que obviamente te da más confianza y fuimos creciendo en el partido. Lo controlamos sin sufrir situaciones de gol en contra. Teníamos que dar este paso en una semana especial y es la mejor preparación para el partido con Racing.

"Controlamos, generamos buenos circuitos por todos lados, tuvimos la intención de jugar en todo momento. El trabajo defensivo fue muy bueno , Nacional jugó muchas pelotas frontales y los zagueros estuvieron muy firmes y no nos generaron problemas, y el equipo fue encontrando situaciones. El gol abrió el partido y ahí crecimos. Terminamos ganando merecidamente, pero siempre los clásicos son difíciles, hay situaciones que te hacen ganar o perder y por suerte se dio en un momento tan importante para nosotros", manifestó.

"Pudo ser mayor (la goleada ante Nacional) y Leo (Fernández) no pateó el último tiro libre en una chance clara de gol, pero no importa, lo importante es que le ganamos a un gran equipo, que venía en gran momento, con muchas victorias. Peñarol acostumbra a ganarle a las apuestas y a los favoritismos. Capaz que mucha gente se sentó a ver otro partido, pero este era el partido que sentía que teníamos muchas chances de ganar y por suerte lo conseguimos", dijo la Fiera.

Consultado sobre si estuvo de acuerdo con esa decisión de Fernández de dejarle el último tiro libre a Lucas Hernández con el partido 3-0, Aguirre dijo: "Estuvo bien, los perdonó".

Los elogios de Diego Aguirre a Brayan Cortés

El entrenador se la jugó al hacer debutar al arquero chileno Brayan Cortés en lugar de Martín Campaña, que venía de ser figura en el clásico del Torneo Intermedio, un mes atrás. La apuesta salió redonda porque Cortés realizó una atajada fundamental (con ayuda del palo), atrapó un tiro libre sin dar rebote y se mostró muy seguro cada vez que tuvo que jugar con los pies.

"Muy buen trabajo, cuando tomás las decisiones, y es mi trabajo, se generan polémicas o gente a favor o en contra, pero eso pasa siempre. Estaba convencido desde el momento en que llegó que iba a atajar él. Hubo muchas horas de programas hablando del tema, me parece que exageradamente. Desde mi punto de vista es algo natural que traés a un jugador de jerarquía, de selección, de jugar siete años en Colo Colo y me parecía lógico que jugara. Estuvo muy bien".

"Vieron la madurez con la que manejó las situaciones en un clásico y un debut, tiene muy buen juego de pies, es un jugador de jerarquía, no es un joven que te puede dar dudas. Sé que mucha gente se sentó hoy a ver el error de Cortés para decir 'qué mal por ponerlo', pero no pasó. Bienvenido Cortés y ojalá que siga igual que hoy", agregó el DT sacando pecho por su decisión.

"Cuando se definió que arreglaba, la decisión ya estaba tomada. Estaba preparado. Todo tiene riesgo, pero estaba convencido que iba a atajar él. Ojalá tenga un ciclo bueno en esta etapa que va a estar con nosotros".

La charla con Emanuel Gularte para ponerlo de lateral

Sobre la inclusión de Emanuel Gularte como lateral derecho, en lugar del lesionado Pedro Milans, afirmó: "No jugó Pedro (Milans) porque tuvo un golpe y ayer lo probamos y seguía dolorido, si no jugaba él. Pusimos a Gularte que nos iba a dar otras cosas, como nos, dio porque participó del primer gol, hizo el segundo y era un puesto que conoce. Al llegar, cuando hablamos, me dijo que podía jugar sin ningún problemas en el lateral y respondió muy bien. Suma mucho juego aéreo al equipo; tiene muy buenas condiciones para jugar tanto de zaguero como lateral".

Tras una racha de 10 clásicos sin poder ganarle a Nacional, Aguirre volvió a derrotar al tricolor.

"No son cosas de las que hablemos (la racha). Sí fue bueno ganar el clásico del Intermedio (por penales) y ganar hoy con autoridad porque nos da confianza, nos prepara para lo que viene. Veremos qué pasa con el Campeonato Uruguayo, pero era importante ganar para ilusionarnos con que podemos volver a ser campeones".

"Lo que pasó, ya pasó y quedó atrás, aprendimos del mal comienzo del año. Nos ayudó el pasar la Copa y ahí empezaron a venir triunfos. Hoy estamos con otra energía y con la convicción de que hay que ganar el Torneo Clausura. Es un buen comienzo, pero hay que seguir porque hay doble competencia. Lo inmediato es Racing a estadio lleno y con el hincha lleno de confianza, no puede caer en mejor momento".

El tremendo elogio para Maximiliano Silvera

"Si son justos con Maxi Silvera y evalúan lo que ha rendido desde que llegó a Peñarol ha sido espectacular. En los momentos hermosos que tuvimos fue un titular indiscutido y para mí es indiscutido, hay que reconocerlo. Está siempre, es un jugador muy bueno para el equipo, tal vez pueda tener algunas dificultades, pero siempre lo quiero porque es muy generoso, se entrega y también hace goles importantes como el de hoy", afirmó.

"No manejé jugar con doble 9, iba a mantener las cosas que están bien y Leo Fernández con Maxi Silvera me dan mucha tranquilidad", agregó.

"No descarto ninguna posibilidad", dijo sobre la posibilidad de jugar con Arezo y Silvera de arranque. "Quedé muy contento con cómo jugó Matías, tuvimos un suplente de lujo, si el equipo funciona como hoy podré jugar con un punta o dos. Tenemos que ir partido a partido, analizar al rival de enfrente. En algunos jugará Arezo y Maxi será suplente. En otros jugarán los dos. Lo importante es tener los jugadores y los dos tienen mucha calidad".

La manija de Diego Aguirre con la Copa Libertadores

"A Racing hace tiempo lo estamos viendo, lo voy a ver después (el partido de este sábado con Boca Juniors) y vamos a meternos de lleno en ese partido porque la motivación que tenemos es tremenda. El partido va a ser muy difícil pero es una forma de llegar llenos de ilusión, vamos a vivir una muy linda noche, no sé que va a pasar, pero va a ser una fiesta con nuestra gente".

"Pedro no sé si va a estar para el martes, está en duda. Gularte salió por cansancio, no tiene nada. Sacando el caso de Pedro están todos a disposición", dijo sobre el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores que será el martes ante Racing a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo.

"A comienzos de año estuvimos un poco relajados, subestimamos un poco y nos creíamos que iba a ser como el año pasado que le íbamos a ganar a todos con claridad. También perdimos muchos jugadores importantes y llegaron otros, tuvimos que rearmar de a poco el equipo. Tenemos que aprender de eso. Hoy es otra etapa, positiva y ganadora. Queda mucho, pero lo más lindo es lo que viene, lo inmediato, los partidos con Racing y los estamos esperando hace tiempo, nos ilusionamos, va a ser muy difícil, pero va a ser una fiesta. Es muy lindo estar en este momento", agregó.

Diego García se ganó el puesto para Diego Aguirre

"Jugó hoy y el clásico anterior, está teniendo mucha consideración, quedé contento con su rendimiento, tenemos alternativas. Vino de menos a más y se va consolidando", expresó Aguirre sobre Diego García que le generó muchos problemas a Emiliano Ancheta, que sacó dos remates peligrosos y que fue clave en el centro del segundo gol.

Sin embargo, el ex Liverpool erró un gol solo mano a mano aunque lo compensó con un muy buen trabajo por banda donde bajó siempre a colaborar defensivamente.

En la última pregunta de la conferencia, Gonzalo Gabriel de radio Universal le preguntó a Aguirre si lo habían motivado a él y al equipo las frases de la semana de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional.

"¿Qué dijo?" le consultó Aguirre. "Que Nacional les iba a ganar por dos goles", le informó el periodista.

"Esto no es póker, esto es fútbol", expresó Aguirre para irse de la conferencia de prensa con una sonrisa de oreja a oreja.