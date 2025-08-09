Dólar
PEÑAROL

Ignacio Ruglio se acordó del Tribunal de Ética al festejar el triunfo clásico de Peñarol contra Nacional

Mirá lo que publicó el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio festejando el triunfo clásico contra Nacional a través de un estado de WhatsApp

9 de agosto 2025 - 19:27hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio celebró por todo lo alto el triunfo clásico de su equipo, 3-0 contra Nacional en el Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

"Vos peleá, que la vida te va a premiar cada una de tus peleas. Vivir para pelear, eso siempre fue Peñarol", dijo Ruglio en estado de euforia a través de un estado de WhatsApp.

Luego procedió a una ronda de agradecimientos: "Gracias a todos los jugadores que pelearon para quedarse y gracias a todos los que pelearon para venir al club de sus amores. Gracias Diego y cuerpo técnico".

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Ignacio Ruglio confirmó una baja en Peñarol que no estará en el clásico ante Nacional, luego de que Diego Aguirre dijera que "están todos disponibles"

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La duda por la que Ignacio Ruglio denuncia al usuario de la red social X @diegovicente09, las amenazas que recibió y qué pasó con el posteo eliminado

Ruglio nuevamente castigado por cuestionar la honorabilidad e imparcialidad de los árbitros afirmando que estos tienen tejida una trama de conspiración junto con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para perjudicar sistemáticamente a Peñarol y favorecer, en igual forma organizada y estructurada, a Nacional.

"Las ironías de la vida, los tribunales no me dejaron estar en la cancha y hoy fue uno de los días más lindos en mis casi cinco años de presidente", afirmó.

"Peñarol y corran perros. Peñarol y nada más. No se dan cuenta que vos sos mi vida. Te amo Peñarol", concluyó.

Gx78rB6WAAELebd
Gx78rCCXwAAbgmS

