Ignacio Ruglio se acordó del Tribunal de Ética al festejar el triunfo clásico de Peñarol contra Nacional

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio celebró por todo lo alto el triunfo clásico de su equipo, 3-0 contra Nacional en el Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

"Vos peleá, que la vida te va a premiar cada una de tus peleas. Vivir para pelear, eso siempre fue Peñarol" , dijo Ruglio en estado de euforia a través de un estado de WhatsApp.

Luego procedió a una ronda de agradecimientos: "Gracias a todos los jugadores que pelearon para quedarse y gracias a todos los que pelearon para venir al club de sus amores. Gracias Diego y cuerpo técnico".

Acto seguido, Ruglio se acordó del Tribunal de Ética que el pasado 1° de agosto lo sancionó por 30 días en sus derechos como dirigente, razón por la cual no pudo asistir al Estadio Campeón del Siglo para poder ver el clásico.

Ruglio nuevamente castigado por cuestionar la honorabilidad e imparcialidad de los árbitros afirmando que estos tienen tejida una trama de conspiración junto con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para perjudicar sistemáticamente a Peñarol y favorecer, en igual forma organizada y estructurada, a Nacional.

"Las ironías de la vida, los tribunales no me dejaron estar en la cancha y hoy fue uno de los días más lindos en mis casi cinco años de presidente", afirmó.

"Peñarol y corran perros. Peñarol y nada más. No se dan cuenta que vos sos mi vida. Te amo Peñarol", concluyó.

Gx78rB6WAAELebd