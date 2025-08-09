Jorge Barrera y Gonzalo Moratorio le recordaron a Flavio Perchman su pronóstico de un triunfo de Nacional por dos goles a Peñarol

Peñarol goleó 3-0 a Nacional en un clásico con el que cortó una racha de 10 partidos sin ganarle a su tradicional rival y que también lo hizo sacarle seis puntos de ventaja en el Torneo Clausura, que recién va en su segunda fecha.

Antes del partido, el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, había vaticinado un triunfo por dos goles en entrevista con el programa de streaming de Tirando Paredes.

"Después se hará meme", bromeó Perchman en el mismo programa, a las risas, sabiendo de que después, esas palabras podían ser usadas en su contra.

Y fue lo que pasó.

Apenas se consumó la goleada de Peñarol, algunos dirigentes actuales o pasados de Peñarol, le enrostraron al 2 de Nacional sus palabras.

El expresidente Jorge Barrera expresó: "Casi, casi. Fue por tres. Peñarol, Peñarol".

WhatsApp Image 2025-08-09 at 17.32.07

"¿Te parece Flavio?", le dedicó, con un emoji de una manos tapándose la cara, el consejero suplente Gonzalo Moratorio.

WhatsApp Image 2025-08-09 at 19.46.24

"Que sean 3. Peñarol noma'", escribió por su parte Sebastián Scher, suplente de Guillermo Varela en el actual consejo aurinegro.