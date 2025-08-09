Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Jorge Barrera y Gonzalo Moratorio le recordaron a Flavio Perchman su pronóstico de un triunfo de Nacional por dos goles a Peñarol

Dirigentes de Peñarol recordaron el pronóstico que hizo Flavio Perchman previo al clásico en el que vaticinó un triunfo por dos goles, pero de Nacional

9 de agosto 2025 - 19:54hs
Flavio Perchman

Flavio Perchman

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol goleó 3-0 a Nacional en un clásico con el que cortó una racha de 10 partidos sin ganarle a su tradicional rival y que también lo hizo sacarle seis puntos de ventaja en el Torneo Clausura, que recién va en su segunda fecha.

Antes del partido, el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, había vaticinado un triunfo por dos goles en entrevista con el programa de streaming de Tirando Paredes.

"Después se hará meme", bromeó Perchman en el mismo programa, a las risas, sabiendo de que después, esas palabras podían ser usadas en su contra.

Y fue lo que pasó.

Maximiliano Silvera y Emanuel Gularte
PEÑAROL

Los 200 triunfos clásicos que festejó Peñarol, la chicana de los aurinegros en redes y la estadística que lleva Nacional

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio se acordó del Tribunal de Ética al festejar el triunfo clásico de Peñarol contra Nacional

Apenas se consumó la goleada de Peñarol, algunos dirigentes actuales o pasados de Peñarol, le enrostraron al 2 de Nacional sus palabras.

El expresidente Jorge Barrera expresó: "Casi, casi. Fue por tres. Peñarol, Peñarol".

WhatsApp Image 2025-08-09 at 17.32.07

"¿Te parece Flavio?", le dedicó, con un emoji de una manos tapándose la cara, el consejero suplente Gonzalo Moratorio.

WhatsApp Image 2025-08-09 at 19.46.24

"Que sean 3. Peñarol noma'", escribió por su parte Sebastián Scher, suplente de Guillermo Varela en el actual consejo aurinegro.

WhatsApp Image 2025-08-09 at 16.55.49

Flavio Perchman Peñarol Nacional clásico Jorge Barrera Gonzalo Moratorio

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 3-0 Nacional: el equipo de Diego Aguirre pisó al tricolor, lo goleó y da un gran golpe en el Torneo Clausura

Boca Juniors 1-1 Racing: la Academia empató con el Xeneize en la previa del partido con Peñarol

Boca Juniors 1-1 Racing: la Academia empató con el Xeneize en la previa del partido con Peñarol

Diego Aguirre
CLÁSICO

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Anual tras la goleada de Peñarol a Nacional: el equipo de Aguirre se fortaleció

La picardía de Nacional con Peñarol previo al comienzo del clásico en el Campeón del Siglo
CLÁSICO

La picardía de Nacional con Peñarol previo al comienzo del clásico en el Campeón del Siglo

