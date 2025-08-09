Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Anual tras la goleada de Peñarol a Nacional: el equipo de Aguirre se fortaleció

La goleada de Peñarol sobre Nacional en el Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Torneo Clausura, genera un movimiento importante en las tablas de posiciones de este último certamen de la temporada de la Liga AUF Uruguaya y en la Anual.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Nacional comenzó el Clausura con tres puntos menos por la sanción que recibió de la Comisión Disciplinaria por los graves episodios de violencia que se registraron en la final del Torneo Intermedio. La decisión fue confirmada esta semana por el tribunal de apelaciones .

Con la victoria de este sábado, Peñarol le sacó seis puntos a Nacional en el Clausura, en dos fechas.

Además, en la Tabla Anual quedó solo a tres puntos de Nacional .

CLÁSICO Uno por uno de Peñarol ante Nacional en el Torneo Clausura: Ignacio Sosa jugó un clásico consagratorio y Gularte se estrenó a lo grande

CLÁSICO Pablo Peirano dejó afuera del clásico ante Peñarol a una de las promesas de Nacional y a cuatro de los ocho refuerzos que llegaron en este mercado de pases

Peñarol y Cerro Largo, cuando aún restan jugar partidos, son los únicos líderes del Clausura. Nacional está último.

En la Anual, Nacional tiene 52 y Peñarol se le acercó a 49.

Los aurinegros jugará el próximo martes por Copa Libertadores frente a Racing en el Campeón del Siglo.

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Anual: