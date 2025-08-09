Dólar
El Observador / Fútbol / CLÁSICO

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Anual tras la goleada de Peñarol a Nacional: el equipo de Aguirre se fortaleció

Con el triunfo frente a Nacional, Peñarol se fortaleció y se va en el Torneo Clausura; descontó puntos en la Anual. Mirá cómo están las tablas de posiciones de la Liga AUF Uruguaya 2025

9 de agosto 2025 - 16:54hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

La goleada de Peñarol sobre Nacional en el Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Torneo Clausura, genera un movimiento importante en las tablas de posiciones de este último certamen de la temporada de la Liga AUF Uruguaya y en la Anual.

Con la victoria de este sábado, Peñarol le sacó seis puntos a Nacional en el Clausura, en dos fechas.

Además, en la Tabla Anual quedó solo a tres puntos de Nacional.

CLÁSICO

CLÁSICO

Uno por uno de Peñarol ante Nacional en el Torneo Clausura: Ignacio Sosa jugó un clásico consagratorio y Gularte se estrenó a lo grande

Temas:

Nacional clásico Peñarol tabla de posiciones Torneo Clausura

TORNEO CLAUSURA

Peñarol 3-0 Nacional: el equipo de Diego Aguirre pisó al tricolor, lo goleó y da un gran golpe en el Torneo Clausura

Boca Juniors 1-1 Racing: la Academia empató con el Xeneize en la previa del partido con Peñarol

CLÁSICO

La picardía de Nacional con Peñarol previo al comienzo del clásico en el Campeón del Siglo

CLÁSICO

¿A qué hora juegan hoy el clásico Peñarol vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo en vivo?

