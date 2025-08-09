Pablo Peirano dejó afuera del clásico ante Peñarol a una de las promesas de Nacional y a cuatro de los ocho refuerzos que llegaron en este mercado de pases

El entrenador de Nacional , Pablo Peirano , anunció este sábado al mediodía el plantel que utilizará para el clásico que jugará ante Peñarol por la segunda fecha del Torneo Clausura y dejó fuera de los concentrados a una de las grandes promesas que tiene en su equipo y a cuatro de los ocho futbolistas que llegaron en el actual mercado de pases.

El partido que se jugará sin público en el Campeón del Siglo se iniciará a la hora 15 y lo podés seguir en vivo en Referí .

Una hora antes del partido el entrenador confirmó el equipo para jugar con Peñarol: Mejía, Ancheta, Coates, Millán, Patiño, Oliva, Boggio, Otero, Nico López, Mereles y Maxi Gómez .

Peirano dejó fuera del plantel por suspensión al extremo izquierdo, Juan Cruz de los Santos , quien en el debut ante Montevideo City Torque, en la primera fecha del Torneo Clausura, recibió la quinta amarilla. Había llegado con cuatro de River Plate. Por esa razón se pierde el clásico.

Además, decidió no incluir al lateral derecho colombiano Hayen Palacios, quien firmó hace 10 días con los tricolores. No estuvo en el plantel ante Torque.

Tampoco utiliza para el clásico a otros dos jugadores que se integraron en este mercado: Matías de los Santos y Christian Ebere.

La gran sorpresa es la ausencia de Bruno Arady, quien el pasado sábado ingresó a los 60 minutos por Rómulo Otero y en el clásico no está entre los convocados.

Además, Nacional solo tiene a ocho futbolistas de la cantera de los 21 que convocó el entrenador.

Este es el plantel que tiene Peirano: