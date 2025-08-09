Diego Aguirre perdió a un titular inamovible e incluyó una sorpresa en el banco de suplentes de Peñarol para enfrentar a Nacional en el clásico del Campeón del Siglo

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , anunció este mediodía el plantel con el que jugará el clásico de la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 frente a Nacional en el Campeón del Siglo, sin público.

Diego Aguirre confirmó una hora antes del partido el equipo con Cortés, Gularte, Javier Méndez, Herrera, Maxi Olivera, Trindade, Sosa, Cabrera, Leo Fernández, Diego García y Maxi Silvera .

Para este encuentro Peñarol tiene la baja de Eric Remedi , suspendido dos partidos por su expulsión en la final del Torneo Intermedio. Cumplió el primero ante Progreso, en la fecha 1 del Clausura, y el segundo lo pagará este sábado ante Nacional.

Para conformar el plantel con el que afrontará el clásico, el técnico de Peñarol anunció la nómina con 21 futbolistas y se confirmó la ausencia de un titular inamovible, Pedro Milans y, además, una sorpresa.

Milans ya se perdió el partido de la primera fecha por lesión y también el clásico de este sábado.

Por su parte, El brasileño Leo Coelho estará en el banco de suplentes.

El zaguero, que llegó hace dos años y medio a Peñarol luego de consagrarse campeón con Nacional, saldrá al fútbol brasileño en el actual mercado de pases.

Leo Coelho tiene todo asegurado para continuar en el torneo de ascenso del fútbol brasileño, pero el entrenador de Peñarol quiere que esté a la orden para el clásico de esta tarde y para el martes ante Racing, en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores. Luego quedará liberado.

El defensa ingresa en la lista de convocados por Lorenzo Couture, el único que sale del plantel que debutó en el Clausura ante Progreso.

Estos son los 21 que estarán en el CDS: